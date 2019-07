Piranski občinski svet v petek spet o ribiškem pristanišču

S pomočjo evropskega sklada je občina že uredila ribiški pristanišči v Piranu in Strunjanu ter zanje pridobila 3,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. S tokratno naložbo pa naj bi uredili neposredni in priobalni pas rta Seča na iztoku Jernejevega kanala, ki je namenjeno izvajanju ribogojstva in školjkarstva. Skladno s projektom naj bi poleg vrste sanacijskih del poglobili plovno pot v pristanišče, zgradili nov pomol dolžine 36 metrov ter uredili 15 priveznih mest za plovila dolžine med osmimi in 24 metri.

Investicija v ribiško pristanišče oz. ureditev območja Seče pa je tudi predpogoj za nadaljnjo ureditev Jernejevega kanala, ki se steka v morje prav pri Seči.