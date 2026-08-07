Umaknili sklep o prodaji nepremičnin v Fiesi: 'Bitka še zdaleč ni končana'

Petaros in Civilna iniciativa Piran – Pirano sta po julijski potrditvi prodaje sprožila pobudo za referendum in ljudsko iniciativo ter zbrala več kot tisoč podpisov občanov. Svetniki so nato na dopisni seji sklep o prodaji umaknili, s čimer se na prvi pogled zdi, da je občinska oblast sledila volji občanov. Glasovanje na dopisni seji je bilo namreč po oceni občinskega svetnika Davorina Petarosa povsem enotno, saj so vsi prisotni glasovali za razveljavitev.

V civilni iniciativi kljub temu niso zadovoljni. Župan Andrej Korenika in občinski svetniki so po njihovih navedbah sprejeli le en sklep, in sicer zgolj razveljavitev prodaje. "Mi smo v besedilu ljudske iniciative jasno zahtevali, da občinski svet županu in strokovnim službam naloži proučitev alternativnih namenskih dejavnosti ter s tem dolgoročno opredeli namembnost parcele," je za STA pojasnil Petaros.

Občina po Petarosovem opozorilu trenutno nima nobene zaveze o ohranitvi teh zemljišč v javni lasti. "Zato predvidevamo, da gre za odprto karto in da bo odločitev o usodi tega prostora odvisna od prihodnjih potez občine," je posvaril.

Ob tem je spomnil, da so zemljišča v Fiesi izjemno privlačna za investitorje in da tovrstne gradnje uničujejo prehodnost prostora in naravo. "Če bi to šlo skozi, bi to pomenilo ograje in zidove okoli novih nepremičnin, ljudje pa bi izgubili pot po naravi," je dejal za STA.