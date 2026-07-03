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Piranski župan pod drobnogledom KPK

Piran, 03. 07. 2026 16.03 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Piranski župan Andrej Korenika (na sredini)

Komisija za preprečevanje korupcije je začela predhodni preizkus ravnanj piranskega župana Andreja Korenike. Župan je pred objavo novega razpisa javno hvalil direktorico Obalnih galerij Maro Ambrožič Verderber, na KPK pa preverjajo sume kršitev. Na občini očitke o spornem vnaprejšnjem favoriziranju odločno zavračajo.

Piranski župan Andrej Korenika je tik pred objavo novega razpisa za direktorja Obalnih galerij Piran na družbenih omrežjih javno pohvalil in izrazil podporo aktualni direktorici Mari Ambrožič Verderber. To je sprožilo očitke o vnaprej odločenem razpisu in favoriziranju kandidatke.

Na KPK so potrdili, da zadevo že obravnavajo v predhodnem preizkusu in preverjajo okoliščine primera z vidika zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

"Če v predhodnem preizkusu ugotovimo utemeljen sum kršitev zakona, bomo zoper pravno ali fizično osebo uvedli postopek preiskave," so pojasnili na KPK. Poudarili so še, da kadrovski postopki v javni upravi zahtevajo transparentnost in iskanje najboljših kandidatov brez političnega vpliva.

Piranski župan Andrej Korenika (na sredini)
Piranski župan Andrej Korenika (na sredini)
FOTO: Bobo

Predstavniki piranske občine so nasprotno pojasnili, da s strani KPK niso prejeli nobenega obvestila. Županov zapis je po njihovih besedah predstavljal zgolj odziv na medijsko poročanje o domnevnem nezakonitem vodstvu galerij in hkrati pozitivno oceno dosedanjega dela direktorice.

"Župan ima pravico in dolžnost, da se odzove, kadar mediji v javnosti ustvarijo napačen vtis o zakonitosti delovanja javnega zavoda. S to oceno pa ne posega v enake možnosti kandidatov v prihodnjem razpisnem postopku," so županovo ravnanje upravičili na občini. Predstavniki občine so zagotovili, da bo nov razpis povsem odprt za vse zainteresirane in da podpora ne predstavlja navodila za razpisno komisijo.

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Zadeva je tesno povezana s sodbo novogoriškega upravnega sodišča. To je konec lanskega leta ugotovilo, da je občina Piran leta 2021 pod vodstvom prejšnjega župana Đenia Zadkovića pri imenovanju direktorice Ambrožič Verderberjeve kršila zakonodajo, je poročal časnik Dnevnik.

Sodišče je po tožbi neizbrane kandidatke ugotovilo, da občina ni obrazložila njene izločitve iz postopka. Sodišče sklepa občinskega sveta zaradi preprečevanja pravne negotovosti v zavodu ni odpravilo. Vodstvo občine pod županom Koreniko je ugotovitev poskušalo izpodbiti na vrhovnem sodišču, a so vrhovni sodniki predlog za revizijo junija zavrnili, še poroča Dnevnik.

Na piranski občini so glede tega pojasnili, da je sodišče takrat ugotovilo zgolj procesno napako. "Pri novem razpisnem postopku bo občina ravnala skladno z zakonodajo, novo sodno prakso in z dolžno skrbnostjo," so še napovedali na piranski občini.

Andrej Korenika župan Piran KPK Obalne galerije Piran

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