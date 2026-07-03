Piranski župan pod drobnogledom KPK

Piranski župan Andrej Korenika je tik pred objavo novega razpisa za direktorja Obalnih galerij Piran na družbenih omrežjih javno pohvalil in izrazil podporo aktualni direktorici Mari Ambrožič Verderber. To je sprožilo očitke o vnaprej odločenem razpisu in favoriziranju kandidatke.

Na KPK so potrdili, da zadevo že obravnavajo v predhodnem preizkusu in preverjajo okoliščine primera z vidika zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

"Če v predhodnem preizkusu ugotovimo utemeljen sum kršitev zakona, bomo zoper pravno ali fizično osebo uvedli postopek preiskave," so pojasnili na KPK. Poudarili so še, da kadrovski postopki v javni upravi zahtevajo transparentnost in iskanje najboljših kandidatov brez političnega vpliva.