Piranski župan se je po poročanju o njegovih pismih 'zahvalil za reklamo'

Po objavi prispevka v oddaji 24UR se je piranski župan Đenio Zadković na družbenemu omrežju Facebook odzval na poročanja o njegovih pismih, ki jih pošilja številnim svetovnim voditeljem, med drugim tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, papežu Frančišku in generalnemu sekretarju ZN Ban Ki Munu.

"Ahahaha POP TV, hvala za reklamo. Uh bo še pestro. Morda Trump in Putin še prideta v Piran, ni že pozno. Dobrodošla," je zapisal Zadković.

"Po tej novici POP TV, imam sedaj zeleno luč, da na naslednji filozofski dvoboj v Piran povabim našega Slavoja Žižka, ki je tudi Portorožan in Jordana Petersona," je še dodal.

Na vprašanje, ali mu kdo drug ureja profil, ali pa so ta pisanja res plod županovih dojemanj in zakaj ta pisma piše, včeraj pojasnil nismo dobili. Njegov predstavnik za odnose z javnostmi je le potrdil, da so županu na njegova pisma določeni svetovni voditelji odgovorili in o vsebini z njim razpravljali.