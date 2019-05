Piranski župan skorajda prepričan, da je iz trebuha noseče hčerke slišal glasove

Tako namreč piše na spletni strani Đenio Zadković, ki so ga Pirančani izvolili za svojega župana. In ne le te besede - svoja pisma pošilja tudi po svetu, na primer ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, pa papežu v Vatikan in generalnemu sekretarju OZN.

"Dragi čaščeni gospod Donald Trump, ko je George Bush postal ameriški predsednik, sem v njegovih očeh zaznal prihod tragedije ... In potem se je zgodil 11. september. Zdaj bi rad dognal ali imata začetnici mojega imena Genio Zadkovič povezavo s krajem v New Yorku, kjer sta nekoč stala sestreljena dvojčka, to je "ground zero" ... rad bi torej vedel ali Jungova teorija sinhronosti drži ... pa čeprav se je moje ime ob rojstvu izpisalo s črko Đ, v kateri pa se dejansko skriva simbol križa ... Svojo umetnost bi rad razgalil na tem kraju," piše v pismu, ki ga je piranski župan poslal ameriškemu predsedniku.

Gre za pisma, ki jih Zadkovič prav nič ne skriva, še več, na svoji speletni strani ima objavljeno vrsto svojih pisarij. In pisal ni le ameriškemu predsedniku, pač pa, med drugim, tudi papežu v Rim in pa generalnemu sekretarju ZN, Ban Ki Moonu. V pismu zanj piše: "Prosim vas, razglasite svobodni teritorij ozemlja med Trstom, cono B in Koprom. Moja želja je, da bi se ustvarilo Banko Združenih narodov na tem območju, ki bi jo, ko se upokojite z mesta generalnega sekretarja, vodili prav vi ..."In nadaljuje: "Prioriteta te banke bi bila uvedba univerzalnega temeljnega dohodka za vse, začenši z ljudstvom v Afriki, kar bi tudi pomenilo začetek reševanja množičnega prebežništva ... "



Ko smo Zadkoviča danes prosili za komentar njegovega pisanja, za izjave ni bil razpoložen. Spomnimo pa, kako je svoja dejanja za našo televizijo označil v mesecih po svoji izvolitvi: "Nisem prepoteneten, rad pa imam varianto "thing big". Razmišljam na veliko in vse za dobrobit ljudi."



Med drugim je pisal tudi papežu, ki ga, kot oče sina, svari, da beseda denar pomeni - da je hudič skrit v okultnem Rimu. Popisal pa je tudi, kako se mu zdi, da je ob obisku svoje noseče hčere zaslišal glas iz njenega trebuha, ki da je dejal: "Moje ime je Elija."



Na vprašanje, ali mu kdo drug ureja profil, ali pa so ta pisanja res plod županovih dojemanj in zakaj ta pisma piše - torej nismo dobili pojasnil, a pomenjljiv je odgovor njegovega predstavnika za medije. Ta nam je uradno potrdil, da so županu na njegova pisma določeni svetovni veljaki celo odgovorili in o vsebini z njim razpravljali. Odgovorov pa na spletni strani nima objavljenih.