Piranski župan trdi, da je pisma napisal v okviru fotografskega projekta

"Telenovela Nori župan, drugi del ..." Tako se začne včerajšnji zapis piranskega županaĐenia Zadkovića na Facebooku. V nadaljevanju pa čustven izliv in napad, saj kot pravi, ne razume, komu je trn v peti. Lotili se ga naj bi, ker je preveč pošten in prijazen, njegovo življenje pa je njegov ponos. Napiše še, da ima rad svoje občane in da bi zanje dal tudi življenje. Kot meni, je vse skupaj politični atentat s pomočjo medijev.

V veliko bolj umirjenem tonu nam v sporočilu za javnost pojasni: "Pisma različnim svetovnim voditeljem so nastala kar nekaj let pred mojim županjevanjem. Napisal sem jih v okviru fotografskega projekta, kjer sem inštalacije zaradi lažjega razumevanja opremljal z različnimi besedili."

Stvaritve in spremne interpretacije so po njegovem mnenju simpatične, sporočilne, polne simbolike, arhetipov, tudi sarkazma, a da jih brez širine in razlage razumejo le redki. Čeprav na pismih ni datumov, še razlaga, da je jasno, da so nastala pred tremi do petimi leti.

"Pisal sem generalnemu sekretarju OZN, Ban Ki Munu, ki je svojo funkcijo opravljal od 1. januarja 2007 do 1. januarja 2017. Donaldu Trumpu sem pisal eno leto pred njegovo izvolitvijo. Papež je dobil moje pismo, ko sem imel 52, ne pa 55 let, kot jih imam danes."