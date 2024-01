Piranski zvonik po sto letih dobiva novo preobleko

Piranski zvonik, 400 let stara pomanjšana kopija zvonika sv. Marka, je, zanimivo, starejši od obstoječega beneškega. Prvotnega so namreč, potem ko se je sesedel vase, pred 120 leti zgradili na novo. Tudi piranskega pa je že precej načel zob časa. Zato na platnu, ki ponazarja spomenik v času del, ura simbolično kaže pet pred dvanajsto.

"Pred dvema letoma so ob močnih sunkih burje deli ometa že začeli odpadati," razlaga piranski župnik Zorko Bajc. Nevarnost za mimoidoče. Ker pa bi bilo ob obnovi škoda popravljati samo strešni del oziroma zvončnico, so se odločili za celostno prenovo. Od vrha navzdol. "Nadomestili bomo te najbolj poškodovane elemente, zapolnili praznine in površino potem zaščitili s premazi," pravi Jože Drešar iz restavracijskega podjetja Gnom.

Prenova zvonika bo na vrhu bolj gradbeno-sanacijska, v spodnjem delu pa restavratorsko-konservatorska. Izboljšali bodo statiko objekta, ki so ga nazadnje prenovili pred dobrim stoletjem. "Vsekakor bo podoba zvonika potem veliko lepša, kajti te fuge, ki so jih zacementirali pred 100 leti na kamen, so preširoke in hkrati so povzročile tudi, da se je sam kamen poškodoval," dodaja piranski župnik.

Obnova bo stala pol milijona evrov. Takšna dela pa potrebujejo svoj čas. Začeli so lani decembra, zaključili bodo letos konec novembra. "Je eno kompleksno delo in moramo si vzeti čas," dodaja Drešar. V podjetju zvonik dobro poznajo. Zraven so bili že pri menjavi zvonov in notranje konstrukcije, prenovi ure, pa tudi ob restavraciji nadangela Mihaela. Do tega je sedaj mogoče priti po gradbenem odru.

"Užitek in zadovoljstvo, da sem lahko ob angelu, konec koncev ga lahko tudi obračam, čeprav s tem dejansko ne vplivam na vreme," zaključuje piranski župnik. Vpliva pa na Pirančane, ki so tako v teh dneh zaradi čudnega obračanja nadangela precej zmedeni.