Piranski zvonik v novi podobi

Piranski zvonik, simbol, ki nad mestom kraljuje že štiri stoletja, je dobil prenovljeno podobo. Ta je takšna, kot je bila v času, ko so ga zgradili. Pred desetimi leti so najprej menjali zvonove, sledila je obnova nadangela Mihaela, ki so ga s pomočjo vojske sneli in nato namestili nazaj na vrh zvonika. Nato je bila na vrsti prenova trupa in špice. Vsak kamen in vsako fugo so ročno obnavljali restavratorji, dela so trajala kar leto in pol, rezultat pa je viden že od daleč.