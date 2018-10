Ugrabljeni slovenski kapitan se vrača domov

Pirati so izpustili člane posadke in slovenskega kapitana, ki so jih ugrabili septembra. Po naših neuradnih a zanesljivih informacijah so opolnoči poleteli iz Nigerije in predvidoma ob 10:00 pristali v Švici. Vsi mornarji so v dobrem stanju, razen enega, ki naj bi imel malarijo. Slovenski član posadke, ki je bil kapitan ugrabljene ladje, naj bi se v Slovenijo vrnil v torek.

Spomnimo, v Nigeriji so oboroženi pirati napadli švicarsko ladjo in ugrabili 12 članov posadke. Ladja MV Glarus švicarskega podjetja Massoel Shipping, ki je prevažala pšenico, je z 19 člani posadke plula med Lagosom in krajem Port Harcourtom ob delti reke Niger. Ko so bili približno 45 navtičnih milj jugozahodno od otoka Bonny Island, so jim pot prekrižali oboroženi pirati, ki so se vkrcali na ladjo in ugrabili 12 pomorščakov. Med ugrabljenimi je poleg državljana Slovenije bilo sedem državljanov Filipinov in po en državljan Romunije, Ukrajine, Hrvaške in Bosne in Hercegovine.