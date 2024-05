Pirati se na DVK ne bodo pritožili, k tožbam bodo dodali odločbo

Iz Piratske stranke so sporočili, da se na Državno volilno komisijo (DVK) po posvetu z odvetniki ne bodo pritožili. Bodo pa kot dodatno vsebino k njihovim tožbam in ustavni pobudi, ki so trenutno v teku priložili odločbo. Pravijo, da si želijo doseči, da se oddajanje podpisov uredi elektronsko.

Piratska stranka je predlagani listi kandidatov priložila 903 obrazce s podpisi podpore volivcev. V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament pa lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev.

Zapisali so, da so pričakovali, da jim bo uspelo zbrati potrebne podpise. "Na terenu smo bili, vse dokler se v petek niso zaprle upravne enote, prostovoljci so nam nato podpise prinašali v Ljubljano vse do večera," so dodali. Ker so zadnji dan s terena prejemali informacije, da naj bi se sesul strežnik upravne enote, pa so mnenja, da jim je ustvarjena gneča onemogočila, da bi zbrali še zadnje potrebne podpise.

Želijo si, da bi volivci podprli legalizacijo konoplje

V načrtu imajo predrugačiti zdajšnjo volilno kampanjo in vanjo dodati vsebino za referendumsko kampanjo. Predvsem si želijo, da bi volivci na referendumu potrdili legalizacijo konoplje. "Smo zagovorniki legalizacije konoplje in želimo si, da bi volivci to na referendumu tudi potrdili. Sredstva za oglaševanje bomo preusmerili predvsem tja," so zapisali.

Dodali so, da kot stranka še vedno ostajajo na političnem parketu. "Nadaljujemo s svojim rednim delovanjem, komentiranjem predlogov zakonov in vlaganjem lastnih zakonskih predlogov in pobud," so zaključili.