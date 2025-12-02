Pirati uspeli s tožbo: Jankovićeva odločitev o podražitvi LPP razveljavljena

V zunajparlamentarni stranki Pirati so uspeli s tožbo zoper odločitev župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, da zavrne njihovo referendumsko pobudo proti podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Upravno sodišče je namreč to odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, so sporočili iz stranke.

Kot so v Piratih spomnili v današnjem sporočilu za javnost, je ljubljanski mestni svet 22. septembra sprejel sklep, s katerim se je cena vozovnice na mestnih avtobusih dvignila na 1,50 evra. Pirati so v skladu s statutom občine v roku 15 dni od sprejema akta zbrali več kot 100 podpisov občanov in županu posredovali pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma. Janković je referendumsko pobudo zavrnil z obrazložitvijo, da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten, v stranki pa so zoper to odločitev 22. oktobra vložili tožbo na upravno sodišče. To je pred tednom dni njihovi tožbi ugodilo in županovo odločitev razveljavilo.

"Po oceni sodišča je županova odločitev nezakonita zaradi napačne uporabe materialnega prava. Sklep po presoji sodišča ne pomeni posamičnega, temveč splošni abstraktni akt, zoper katerega je referendum dovoljen," so pojasnili Pirati. Obrazložitev zavrnitve pobude je bila presplošna in nezadostna, pri izdaji odločitve pa župan tudi ni upošteval določb zakona o upravnem postopku. Kot vlagateljem jim je bila odvzeta možnost dodatnih pojasnil in dopolnitve pobude, so povzeli. "Župan je s takšnim ravnanjem grobo posegel v pravico občanov do referenduma," so pristavili.

