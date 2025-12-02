Svetli način
Pirati uspeli s tožbo: Jankovićeva odločitev o podražitvi LPP razveljavljena

Ljubljana, 02. 12. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M. , STA
V zunajparlamentarni stranki Pirati so uspeli s tožbo zoper odločitev župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, da zavrne njihovo referendumsko pobudo proti podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Upravno sodišče je namreč to odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, so sporočili iz stranke.

Podražitev vozovnic LPP
Podražitev vozovnic LPP FOTO: Bobo

Kot so v Piratih spomnili v današnjem sporočilu za javnost, je ljubljanski mestni svet 22. septembra sprejel sklep, s katerim se je cena vozovnice na mestnih avtobusih dvignila na 1,50 evra.

Pirati so v skladu s statutom občine v roku 15 dni od sprejema akta zbrali več kot 100 podpisov občanov in županu posredovali pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma. Janković je referendumsko pobudo zavrnil z obrazložitvijo, da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten, v stranki pa so zoper to odločitev 22. oktobra vložili tožbo na upravno sodišče.

To je pred tednom dni njihovi tožbi ugodilo in županovo odločitev razveljavilo.

Obrazložitev zavrnitve pobude je bila presplošna in nezadostna, pri izdaji odločitve pa župan tudi ni upošteval določb zakona o upravnem postopku.
Obrazložitev zavrnitve pobude je bila presplošna in nezadostna, pri izdaji odločitve pa župan tudi ni upošteval določb zakona o upravnem postopku. FOTO: Damjan Žibert

"Po oceni sodišča je županova odločitev nezakonita zaradi napačne uporabe materialnega prava. Sklep po presoji sodišča ne pomeni posamičnega, temveč splošni abstraktni akt, zoper katerega je referendum dovoljen," so pojasnili Pirati.

Obrazložitev zavrnitve pobude je bila presplošna in nezadostna, pri izdaji odločitve pa župan tudi ni upošteval določb zakona o upravnem postopku. Kot vlagateljem jim je bila odvzeta možnost dodatnih pojasnil in dopolnitve pobude, so povzeli. "Župan je s takšnim ravnanjem grobo posegel v pravico občanov do referenduma," so pristavili.

Občina postopala nezakonito

Upravno sodišče se je strinjalo tudi, da je občina postopala nezakonito, ker je sporni sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni, kar je v nasprotju s predpisi, so še navedli v zunajparlamentarni stranki.

Glede na obrazložitev sodišča mora zdaj mestni svet ugotovljene nezakonitosti odpraviti, to pa lahko stori tako, da sklep razveljavi, ga znova sprejme, objavi v predpisanih rokih in omogoči referendumsko pobudo.

"Če bi bili prvotni postopki izpeljani zakonito, bi bila podražitev z referendumsko pobudo zadržana. V tem okviru je edino pravilno, da se občanom povrne prekomerno zaračunane stroške vozovnic, ki so nastali v vmesnem času. Če se to ne bo zgodilo, bomo glede na stališča in pojasnila sodišča ta nezakoniti sklep izpodbijali na ustavnem sodišču," so sklenili.

Pirati imajo v ljubljanskem mestnem svetu enega svetnika, in sicer svojega predsednika Jasmina Feratovića.

pirati janković lpp podražitev tožba
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
02. 12. 2025 11.31
AHA pa so ga malo prizemljili,mogoče bo pa domino efekt
zmago56
02. 12. 2025 11.35
Nič ne bo iz tega, to so samo igrice za naivne, da se malo pozornost od še večjih lumparij odvrne.
krpati
02. 12. 2025 11.07
+5
Nic same podražitve...ni cudno da folk beži iz najlepšega mesta nje....de
Blue Dream
02. 12. 2025 11.19
+1
Zoki vidi center samo za premožne mi navadni Ljubljančani pa smo za na periferijo
Hud Robin
02. 12. 2025 11.01
+11
Predlagam nekaj drugega MO LJ. A ste že slišali za pocenitev ? Ste, zagotovo. Torej pocenite kdaj kaj, namesto da dražite. Velja tudi za vse ostale, nagnjene k podražitvam.
Grickoficko
02. 12. 2025 10.56
-1
Men je Janko iz nezazidljive zemlje naredu zazidljivo tako da ga bom volil
Anion6anion
02. 12. 2025 10.49
+6
Po vseh čudnih odločitvah jankovica v zadnjem obdobju je vse bolj jasno da ne bo več kandidiral za mesto župana Ljubljane. Verjetno se pripravlja za volitve gradonačelnika Beograda
zmago56
02. 12. 2025 11.30
V Srbijo ga ne mika, ker bi ga tam že pod ključ dali. Tam nisi nedotakljiv če si proti Janši.
2mt8
02. 12. 2025 10.47
+10
Janković vsako leto draži ljubljančanom storitve med 20 in 30%, oni pa ga že 20 let volijo 😂
St. Gallen
02. 12. 2025 10.46
+3
Poznam mnogo oseb, ki pac studirali v Lj. Po studiju nihce ni hotel ostati v njej. Se zgodi, tudi v najlepsih mestih :-)
Verus
02. 12. 2025 10.42
+4
Država, v kateri občina ravna nezakonito, pravosodje naredi koruptiven posel med nakupom stavb ... Dobro nam gre Demokracija "od rok"
Verus
02. 12. 2025 10.43
+5
Poznavajoc Jankovića, kmalu bo vrana parking na veji plačala, golob (zival) pa davek na kakec
Darko32
02. 12. 2025 10.40
+2
Ne razumem te ideologije. Študentom nabijajo cene in podražijo. SOčasno pa naj bi se vsi drugi vozili neomejeno brezplačno. Delavci, kateri plačujejo dvojne davke pa se jim podraža vse. Zato je ta ideologija malo skregana in je čista politična propaganda z ciljem, da kompenzirajo politiko in ekonomomijo.
krpati
02. 12. 2025 10.37
+6
Nič bat Ljubljančani vam bo pa kje drugje vzel še več.....de de nje nje €€€€€€€€
Blue Dream
02. 12. 2025 10.40
+4
sigurno ta trend je konstanten
Blue Dream
02. 12. 2025 10.30
+10
Bravo Pirati. Vsa čast
RTVjeZAKON
02. 12. 2025 10.28
+7
Tale Ljubljana je postala država v državi. Prvo ti država nabija davke in obvezna raznorazne plačila nato pa še Ljubljana od vsepovsod pritiska čedalje dražje.
Naiskreni
02. 12. 2025 10.32
+1
Slovenska yugoslavija 😆
Blue Dream
02. 12. 2025 10.33
+4
In potem še Ljubljana podpira Vučića
