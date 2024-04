Pirati vložili tožbo proti Ministrstvu za javno upravo

Na upravnih enotah poteka zbiranje podpor volivcev, ki so potrebne za vložitev kandidatur za evropske volitve. Neparlamentarne stranke morajo svojo kandidaturo podpreti z najmanj 1000 podpisi volivcev. "Nevzdržna situacija na upravnih enotah, ki se iz leta v leto poslabšuje, je tokrat prešla vse meje dopustnega. Podporniki, ki želijo oddati podpis podpore naši listi, se soočajo z dolgimi čakalnimi vrstami, ki znajo v večjih upravnih enotah znašati tudi več kot 40 minut."

Izpostavili so rekordno čakalno vrsto na UE Ljubljana (Tobačna), ki je znašala med dve in tri ure. "Veliko ljudi se v takšnih situacijah obrne in podpisa na koncu ne odda," so zapisali v sporočilu za javnost. "Zaradi stavke, ki poteka vsako sredo, so se povečale čakalne vrste druge dni, medtem ko se ljudje zaradi stavke ob sredah upravnih enot izogibajo."



Kot pravijo, bi v letu 2024 bi sistem podpisovanja podpor že moral potekati elektronsko. "Država elektronskega sistema, ki je že v uporabi za podpisovanje podpor referendumom, v vseh teh letih ni uspela prenesti še na sistem, ki je v uporabi za volitve. Uveljavljen način overjanja podpor je zastarel in ogroža pravico do kandidiranja neparlamentarnih strank. Ministrstvo za javno upravo se kljub našim številnim pozivom ni niti malo angažiralo, da bi situacijo kakorkoli uredilo."



Ureditev nevzdržnega stanja sedaj zahtevajo po sodni poti. Poudarjajo, da njihovo dejanje uperjeno proti delavcem v upravnih enotah, "katerih stavko vidimo kot upravičeno in jih ne krivimo za nastalo situacijo, saj je stavka nenazadnje njihova pravica".



Upravno sodišče je za torek, 16.04.2024 razpisalo narok za izdajo začasne odredbe v njihovem primeru.