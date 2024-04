Piratska stranka vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o volitvah v DZ

Zunajparlamentarne stranke morajo pred vsakimi volitvami zbrati določeno število overjenih obrazcev podpore, da lahko na volitvah nastopijo, so pojasnili v stranki. Pogoj, ki ga predvideva zakon o volitvah v državni zbor in se aplicira na vse ostale volitve, je, da so podpisi podpore overjeni pred uradnikom v upravni enoti.

Podporniki zunajparlamentarne stranke morajo zato upravno enoto obiskati in podpise oddati v živo. "To pomeni, da je vložitev kandidature stranke na nek način odvisna od uspešnosti delovanja upravne enote in razmer na terenu," je danes zatrdil sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović.

Meni, da njihovi podporniki, ki želijo oddati podpis podpore pred evropskimi volitvami, na upravnih enotah čakajo predolgo, še posebno v luči stavke tamkajšnjih zaposlenih. Zbiranje podpisov pa po njegovih navedbah otežuje tudi dejstvo, da upravne enote za oddajo podpisov ne ponujajo posebnih okenc.

"V Piratski stranki zato menimo, da to krši našo pravico do kandidiranja na evropskih volitvah, torej pasivno volilno pravico, in zato smo se najprej obrnili na upravno sodišče, ki je pristojno za te postopke. Tam smo bili zavrnjeni in smo nato tudi vložili pritožbo, ki jo vrhovno sodišče še obravnava," je pojasnil Feratović.