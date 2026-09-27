Pirc Musar bi Trumpa povabila v Slovenijo

"Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj Nata pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo," je povedala Pirc Musar za Radiotelevizijo Slovenija in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk odgovorila: "Absolutno da zato, ker mu imam veliko za povedati."
Janša je nedavno ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku Trumpa povabil v Slovenijo. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na ameriški televiziji Newsmax.
Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. "Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo," je dejal. V priloženem posnetku je JanšMelania Truma dodal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama.
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