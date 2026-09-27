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Slovenija

Pirc Musar bi Trumpa povabila v Slovenijo

Ljubljana, 27. 09. 2026 21.14 pred 36 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko za povedati, je po tem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj Nata pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo," je povedala Pirc Musar za Radiotelevizijo Slovenija in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk odgovorila: "Absolutno da zato, ker mu imam veliko za povedati."

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Janša je nedavno ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku Trumpa povabil v Slovenijo. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na ameriški televiziji Newsmax.

Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. "Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo," je dejal. V priloženem posnetku je JanšMelania Truma dodal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama.

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KOMENTARJI10

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Vest-naroda
27. 09. 2026 21.58
Janezs je nastopil na televiziji Newsmax, kar je čudovit dosežek! Ta je med 35. in 40. mestom med vsemi kabelskimi televizijami ter med 35. in 37. mestom v večernem udarnem času (primetime). Tako so imeli gledalci izjemno možnost spoznati zven grosupeljščine s sljadoljedarskim naglasom! In Janezs jim je naklonil še dodatek, ko je potem, ko se je moderator že poslovil od njega, dodal še pomembno informacijo, da je povabil Trumpa v Slovenijo! Ta minorni delež TV gledalcev v ZDA se še vedno trese od vzhičenja! Vse razumne Slovence pa je neskončno sram. Seveda so SDSovci iz te kategorije izvzeti.
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+1
1 0
Slavko BabIč
27. 09. 2026 21.54
Bejžte stran od tega človeka od kuge!
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+1
1 0
vlahov
27. 09. 2026 21.51
Po očeh se ji vidi , da je adijo. Urad predsednice treba ukiniti , ker ga ne rabimo . Naj posel zrihta , da bo za pokojnine
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+2
3 1
StAnalitik
27. 09. 2026 21.48
Nataša,saj veš da te Donald nima rad
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+4
4 0
kakorkoliže
27. 09. 2026 21.40
Sram vas bilo.
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+5
5 0
vlahov
27. 09. 2026 21.40
Feminizem nima konca .. kaj ima za povedat najmočnejšemu človeku na Zemlji ali pa prvi dami sveta ? Fajonova štempla karte na Frankfurtski železniški postaji
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+2
4 2
prfox
27. 09. 2026 21.39
Natašo podpirajo samo še mavrični islamisti, ter seveda vsi sovražniki Slovenije
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+1
3 2
macolagobec
27. 09. 2026 21.36
Ona bi najraje povabila Putina naj pride s svojo vojsko. Za nastanitev bi mu celo odstopila svojo Rusko dačo.
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-1
2 3
Delavec_Slo
27. 09. 2026 21.34
Najmanj škode narediš nataška če si tiho!
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+4
6 2
prfox
27. 09. 2026 21.30
Tajkunki se je zmešalo... "Absolutno da zato, ker mu imam veliko za povedati."
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+3
5 2
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