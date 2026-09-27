Pirc Musar bi Trumpa povabila v Slovenijo

"Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj Nata pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo, " je povedala Pirc Musar za Radiotelevizijo Slovenija in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk odgovorila: "Absolutno da zato, ker mu imam veliko za povedati."

Janša Trumpa povabil na obisk v Slovenijo, Pirc Musarjeva o tem ne ve nič

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Janša je nedavno ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku Trumpa povabil v Slovenijo. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na ameriški televiziji Newsmax.

Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. "Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo," je dejal. V priloženem posnetku je JanšMelania Truma dodal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama.