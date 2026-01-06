Naslovnica
Slovenija

Pirc Musarjeva bo razpisala parlamentarne volitve

Ljubljana, 06. 01. 2026 07.39 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo podpisala odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev. Kot je napovedala še pred božičnimi prazniki, bodo te 22. marca. Roki za volilna opravila bodo po načrtih stekli v ponedeljek, mesec pred odločanjem volivcev o novi sestavi DZ pa tudi uradna volilna kampanja.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Aktualni sklic DZ se je na ustanovni seji sestal 13. maja 2022.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Nataša Pirc Musar je že po jesenskem srečanju s šefi parlamentarnih strank sporočila, da so se dogovorili, da bo volitve v DZ razpisala na enega izmed treh možnih datumov v marcu. Pred iztekom minulega leta pa je sporočila, da bo volitve razpisala za 22. marec.

Predsednica bo odlok podpisala danes, ob tem pa bo v predsedniški palači tudi podala izjavo za javnost.

FOTO: Damjan Žibert
Nataša Pirc Musar.
FOTO: Damjan Žibert

Ko bo Pirc Musarjeva podpisala odlok o razpisu volitev, bodo 12. januarja začeli teči roki za volilna opravila. Rokovnik teh bo na današnji popoldanski seji potrjevala Državna volilna komisija. Z začetkom volilnih opravil bodo volivci s podpisi že lahko izrazili podporo posameznim listam kandidatov.

Mesec pred glasovanjem bo skladno z volilno zakonodajo stekla tudi uradna volilna kampanja, ko bodo imele stranke in liste čas za prepričevanje volivcev. Do tedaj morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidaturo.

Letošnje državnozborske volitve bodo desete v zgodovini samostojne države. Prve volitve v DZ so potekale leta 1992, medtem ko so bile prve večstrankarske volitve v takrat še skupščino SRS že dve leti prej. Zadnje parlamentarne volitve, ki so potekale 24. aprila 2022, so bile prvič po letu 2008 redne, na volitve leta 2011, 2014 in 2018 so se namreč volivci odpravili predčasno.

Bele ceste: v Ljubljani 55 prometnih nesreč

Tik pred volitvami šef poslancev Levice v SD

Slovenska pomlad
06. 01. 2026 08.56
Sam komaj čakam, da oblast prevzamejo najboljši med nami: Grims, Mahnič, Janša, Gorenak, Hojs, Hoivik...
Odgovori
0 0
brabusednet
06. 01. 2026 08.42
Če spet Golob sestavi vlado,moramo Melanijo zaprosit naj nagovori Donalda,da pride po Slovenskega Madurota.Mu bomo zelo hvaležni še spomenik mu postavimo.
Odgovori
0 0
ptuj.si
06. 01. 2026 08.06
Kar naj že razpise predsedniške za drugo leto.... Škoda da ne mora že letos.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
