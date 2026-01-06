Pirc Musarjeva bo razpisala parlamentarne volitve

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Aktualni sklic DZ se je na ustanovni seji sestal 13. maja 2022.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Nataša Pirc Musar je že po jesenskem srečanju s šefi parlamentarnih strank sporočila, da so se dogovorili, da bo volitve v DZ razpisala na enega izmed treh možnih datumov v marcu. Pred iztekom minulega leta pa je sporočila, da bo volitve razpisala za 22. marec.

Predsednica bo odlok podpisala danes, ob tem pa bo v predsedniški palači tudi podala izjavo za javnost.