'Stavba, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega'

V Kopru so v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle slovesno odprli prenovljeno poslopje italijanske osnovne in srednje šole Collegio dei Nobili. Pirc Musar je dejala, da je ponosna na sistem varstva italijanske narodne skupnosti, ter izpostavila skrb za avtonomijo slovenskih šol v Italiji.

Na prireditvi v palači Collegio dei Nobili so prisotni z aplavzom simbolično odprli prenovljeno šolo. Slovenska predsednica, ki italijanskega kolega gosti na uradnem obisku, je ob tem izpostavila, da je velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja. "Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okrog njih in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot," je dejala.

Obisk italjanskega predsednika Sergia Mattarelle v Kopru FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kot je še povedala Nataša Pirc Musar, je Istra križišče in stičišče kultur in jezikov. Predsedniku Sergiu Mattarelli se je zahvalila za spoštovanje manjšin kot kulturnega mostu med državama ter za skupno grajenje prihodnosti z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in iskrenim prijateljstvom, pri čemer ima po njenih besedah najpomembnejšo vlogo izobraževanje. Pirc Musar je ob tem izpostavila skrb za avtonomijo slovenskih šol v Italiji. "Tako kot Slovenija podpira razvoj italijanskih šol, si na drugi strani želimo in podpiramo krepitev avtonomije slovenskih šol v Italiji," je dejala in dodala, da to dragoceno poslanstvo slovenski šolniki v Italiji opravljajo vse od povojnega časa. "Pričakujem, da bodo s tem lahko nadaljevali," je zatrdila.

Mattarella se je v govoru na prireditvi slovenski predsednici zahvalil za pobudo in uspešno organizacijo slovesnosti v Kopru, ki ima po njegovi oceni veliko globokih pomenov. "Danes praznujemo zaključek velikega obnovitvenega projekta, ki ga je financirala slovenska vlada in ki dokazuje pozornost ter zavezanost te države varstvu jezikovnih manjšin," je poudaril.

Obisk italjanskega predsednika Sergia Mattarelle v Kopru FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Obnova ne bo zgolj omogočila učencem vsakodnevnega vstopa v sodobne in prijetne učilnice, temveč služi tudi ohranjanju zelo pomembne zgodovinske stavbe, je še povedal Mattarella. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na zavodu za varstvo kulturne dediščine, otvoritvena slovesnost predstavlja vrhunec več kot dveh let intenzivnih obnovitvenih in konservatorskih del. Pri tem je konservatorski cilj prenove spomenika zajemal predstavitev izvirnega stanja zgodnje baročne arhitekture, tipične za beneške javne ustanove. Skupna vrednost naložbe je znašala skoraj deset milijonov evrov.

