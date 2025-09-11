'Stavba, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega'

Na prireditvi v palači Collegio dei Nobili so prisotni z aplavzom simbolično odprli prenovljeno šolo. Slovenska predsednica, ki italijanskega kolega gosti na uradnem obisku, je ob tem izpostavila, da je velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja.
"Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okrog njih in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot," je dejala.
Kot je še povedala Nataša Pirc Musar, je Istra križišče in stičišče kultur in jezikov. Predsedniku Sergiu Mattarelli se je zahvalila za spoštovanje manjšin kot kulturnega mostu med državama ter za skupno grajenje prihodnosti z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in iskrenim prijateljstvom, pri čemer ima po njenih besedah najpomembnejšo vlogo izobraževanje.
Pirc Musar je ob tem izpostavila skrb za avtonomijo slovenskih šol v Italiji. "Tako kot Slovenija podpira razvoj italijanskih šol, si na drugi strani želimo in podpiramo krepitev avtonomije slovenskih šol v Italiji," je dejala in dodala, da to dragoceno poslanstvo slovenski šolniki v Italiji opravljajo vse od povojnega časa. "Pričakujem, da bodo s tem lahko nadaljevali," je zatrdila.
Mattarella se je v govoru na prireditvi slovenski predsednici zahvalil za pobudo in uspešno organizacijo slovesnosti v Kopru, ki ima po njegovi oceni veliko globokih pomenov.
"Danes praznujemo zaključek velikega obnovitvenega projekta, ki ga je financirala slovenska vlada in ki dokazuje pozornost ter zavezanost te države varstvu jezikovnih manjšin," je poudaril.
Obnova ne bo zgolj omogočila učencem vsakodnevnega vstopa v sodobne in prijetne učilnice, temveč služi tudi ohranjanju zelo pomembne zgodovinske stavbe, je še povedal Mattarella.
Kot so v sporočilu za javnost zapisali na zavodu za varstvo kulturne dediščine, otvoritvena slovesnost predstavlja vrhunec več kot dveh let intenzivnih obnovitvenih in konservatorskih del. Pri tem je konservatorski cilj prenove spomenika zajemal predstavitev izvirnega stanja zgodnje baročne arhitekture, tipične za beneške javne ustanove. Skupna vrednost naložbe je znašala skoraj deset milijonov evrov.
Stavba Collegio dei Nobili, kjer delujeta osnovna šola in gimnazija z italijanskim učnim jezikom, izvira iz 17. stoletja ter sodi med najstarejše in najuglednejše izobraževalne ustanove v regiji.
Matarella bo danes skupaj s Pirc Musar obiskal še prostore koprske italijanske narodne skupnosti, si ogledal Pretorsko palačo in koprsko stolno cerkev Marijinega vnebovzetja ter se udeležil slavnostne seje občinskega sveta Mestne občine Koper.
