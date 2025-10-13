Slovenija bo za Ukrajino kupovala ameriške rakete zemlja-zrak

Slovenija ima kredibilen načrt zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo in varnost, je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte na Brdu pri Kranju poudaril ob srečanju s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki je napovedal, da bo Slovenija za Ukrajino kupovala ameriške rakete zemlja-zrak. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je kasneje z Ruttejem spregovorila o krepitvi obrambnih izdatkov zaveznic, vojni v Ukrajini in razmerah na Zahodnem Balkanu. Poudarila je pomen obrambnih sposobnosti in odpornosti v času zahtevnih varnostnih izzivov.

Nataša Pirc Musar in Mark Rutte sta v Predsedniški palači spregovorila o sprejetih odločitvah članic na vrhu Nata v Haagu, odvračalni in obrambni drži zavezništva ter nekaterih aktualnih zunanjepolitičnih in varnostnih temah, zlasti o vojni v Ukrajini.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je gostila generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja.

Slovenija Ukrajino še naprej podpira - finančno, humanitarno in vojaško - ter zagovarja diplomatska prizadevanja za pravičen in trajen mir, ki bo spoštoval mednarodno pravo in pravico Ukrajine, da sama odloča o svoji prihodnosti, so sporočili iz urada predsednice republike.

'Slovenija se zaveda pomena obrambne sposobnosti in odpornosti'

Predsednica je v pogovoru z Ruttejem poudarila tudi, da je pomembno, da je Slovenija verodostojna zaveznica in da se zaveda pomena obrambne sposobnosti in odpornosti v času spremenljivih geopolitičnih okoliščin in zahtevnih varnostnih izzivov. Prav tako je poudarila strateški pomen stabilnosti Zahodnega Balkana, kjer sta pomembni sodelovanje Nata in EU ter nadaljnja prisotnost v operacijah in projektih za krepitev varnostnih zmogljivosti in stabilnosti. Slovenija na tem območju s prisotnostjo pripadnikov Slovenske vojske in policije že vrsto let igra pomembno vlogo ter pomaga pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti. Prav tako ostaja zavezana močnemu, usklajenemu in odgovornemu evroatlantskemu sodelovanju ter prizadevanjem za vključitev držav regije v evroatlantske povezave.

Rutte, ki se mudi na svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji od prevzema položaja generalnega sekretarja, se je sicer danes na Brdu pri Kranju pred tem sestal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, dopoldne pa sta oba nagovorila Parlamentarno skupščino Nata v Ljubljani.

Rutte pohvalil načrt Slovenije za zvišanje obrambnih izdatkov

Slovenija ima kredibilen načrt zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo in varnost, je danes po srečanju s premierjem Golobom na Brdu pri Kranju povedal Mark Rutte. Golob je medtem izpostavil pomen gradnje odpornosti družbe. "Naj pohvalim premierja in ekipo tu v Ljubljani, saj ste začrtali kredibilno pot k našemu skupnemu cilju. Zelo pomembno je, da izpolnimo zaveze, ki smo jih podali v Haagu," je na vprašanje, ali so slovenski načrti zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo v skladu z Natovimi smernicami, odgovoril Rutte.

Uradni obisk generalnega sekretarja zveze Nato v Sloveniji

Predsedniki vlad in držav članic zavezništva so se na junijskem vrhu na Nizozemskem zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Od tega bodo za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev ciljev Nata glede zmogljivosti članice namenile 3,5 odstotka letno, 1,5 odstotka pa bo namenjenih za zaščito ključne infrastrukture, zagotavljanje civilne pripravljenosti in odpornosti, spodbujanje inovacij ter krepitev obrambne industrije. Slovenija je sicer že pred vrhom sprejela resolucijo, v skladu s katero bo še letos izdatke za varnost in obrambo zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa postopoma na tri odstotke.

Slovenija je že pred vrhom sprejela resolucijo, v skladu s katero bo še letos izdatke za varnost in obrambo zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa postopoma na tri odstotke.

Golob: 'Orožje je samo en del varnosti'

"Verjamem, da je pot, po kateri gremo, prava. Sam verjamem, da je orožje samo en del varnosti. Bistveno večji del so ljudje in ljudje smo za obrambo najbolj motivirani takrat, ko vemo, da smo kot družba močnejši," je po srečanju z generalnim sekretarjem Nata glede zviševanja izdatkov za obrambo, varnost in odpornost povedal Golob. Zato bo Slovenija po njegovih besedah tudi v prihodnje gradila odpornost v mirnodobnih in vojnih časih. Na srečanju sta med drugim spregovorila o vojni v Ukrajini. "Tu žal še nimamo dobrih novic, verjamemo pa podobno kot predsednik (Volodimir) Zelenski, da bi to, da se je našla rešitev za mir v Gazi, lahko pozitivno vplivalo tudi pri iskanju rešitve (...) za Ukrajino. Treba bo vložiti še več naporov, da se najde rešitev, po kateri bi se ta morija v Ukrajini zaključila," je povedal premier.

Golob v nakup ameriške protizaračne obrambe za Ukrajino

Ob tem se je zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini in opozoril, da nedavni ruski zračni napadi na ukrajinsko civilno in energetsko infrastrukturo nimajo kaj dosti zveze z dejanskimi vojnimi napori. Po njegovem mnenju gre pri tem predvsem za izčrpavanje prebivalstva. "Zato se je tudi Slovenija odločila pridružiti iniciativi PURL z namenom zaščite civilnega prebivalstva in zaščite infrastrukture, ki je zdaj pred prihajajočo zimo še toliko bolj pomembna," je povedal. Samega zneska, ki naj bi ga Slovenija namenila v okviru Natove pobude za financiranje dobav ameriškega orožja Ukrajini, sicer ni razkril, je pa poudaril, da je ta znotraj letošnjega proračuna obrambnega ministrstva. "Se pravi, ne gre za noben dodaten strošek, to se mi zdi pomembno," je dodal. Slovenija se je sicer zavezala, da bo za Ukrajino kupila ameriško protizračno obrambo, konkretno rakete zemlja-zrak, kar je v svojem nagovoru v Ljubljani prosil tudi Zelenski.

Zneska, ki naj bi ga Slovenija namenila v okviru Natove pobude za financiranje dobav ameriškega orožja Ukrajini, Golob ni razkril.