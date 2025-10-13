Svetli način
Slovenija

Slovenija bo za Ukrajino kupovala ameriške rakete zemlja-zrak

Ljubljana, 13. 10. 2025 18.05 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
98

Slovenija ima kredibilen načrt zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo in varnost, je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte na Brdu pri Kranju poudaril ob srečanju s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki je napovedal, da bo Slovenija za Ukrajino kupovala ameriške rakete zemlja-zrak. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je kasneje z Ruttejem spregovorila o krepitvi obrambnih izdatkov zaveznic, vojni v Ukrajini in razmerah na Zahodnem Balkanu. Poudarila je pomen obrambnih sposobnosti in odpornosti v času zahtevnih varnostnih izzivov.

Nataša Pirc Musar in Mark Rutte sta v Predsedniški palači spregovorila o sprejetih odločitvah članic na vrhu Nata v Haagu, odvračalni in obrambni drži zavezništva ter nekaterih aktualnih zunanjepolitičnih in varnostnih temah, zlasti o vojni v Ukrajini.

Slovenija Ukrajino še naprej podpira - finančno, humanitarno in vojaško - ter zagovarja diplomatska prizadevanja za pravičen in trajen mir, ki bo spoštoval mednarodno pravo in pravico Ukrajine, da sama odloča o svoji prihodnosti, so sporočili iz urada predsednice republike.

'Slovenija se zaveda pomena obrambne sposobnosti in odpornosti'

Predsednica je v pogovoru z Ruttejem poudarila tudi, da je pomembno, da je Slovenija verodostojna zaveznica in da se zaveda pomena obrambne sposobnosti in odpornosti v času spremenljivih geopolitičnih okoliščin in zahtevnih varnostnih izzivov.

Prav tako je poudarila strateški pomen stabilnosti Zahodnega Balkana, kjer sta pomembni sodelovanje Nata in EU ter nadaljnja prisotnost v operacijah in projektih za krepitev varnostnih zmogljivosti in stabilnosti.

Slovenija na tem območju s prisotnostjo pripadnikov Slovenske vojske in policije že vrsto let igra pomembno vlogo ter pomaga pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti. Prav tako ostaja zavezana močnemu, usklajenemu in odgovornemu evroatlantskemu sodelovanju ter prizadevanjem za vključitev držav regije v evroatlantske povezave.

Preberi še Nato pozval k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP

Rutte, ki se mudi na svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji od prevzema položaja generalnega sekretarja, se je sicer danes na Brdu pri Kranju pred tem sestal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, dopoldne pa sta oba nagovorila Parlamentarno skupščino Nata v Ljubljani.

Rutte pohvalil načrt Slovenije za zvišanje obrambnih izdatkov

Slovenija ima kredibilen načrt zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo in varnost, je danes po srečanju s premierjem Golobom na Brdu pri Kranju povedal Mark Rutte. Golob je medtem izpostavil pomen gradnje odpornosti družbe.

"Naj pohvalim premierja in ekipo tu v Ljubljani, saj ste začrtali kredibilno pot k našemu skupnemu cilju. Zelo pomembno je, da izpolnimo zaveze, ki smo jih podali v Haagu," je na vprašanje, ali so slovenski načrti zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo v skladu z Natovimi smernicami, odgovoril Rutte.

Predsedniki vlad in držav članic zavezništva so se na junijskem vrhu na Nizozemskem zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Od tega bodo za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev ciljev Nata glede zmogljivosti članice namenile 3,5 odstotka letno, 1,5 odstotka pa bo namenjenih za zaščito ključne infrastrukture, zagotavljanje civilne pripravljenosti in odpornosti, spodbujanje inovacij ter krepitev obrambne industrije.

Slovenija je sicer že pred vrhom sprejela resolucijo, v skladu s katero bo še letos izdatke za varnost in obrambo zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa postopoma na tri odstotke.

Slovenija je že pred vrhom sprejela resolucijo, v skladu s katero bo še letos izdatke za varnost in obrambo zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa postopoma na tri odstotke. FOTO: Luka Kotnik

Golob: 'Orožje je samo en del varnosti'

"Verjamem, da je pot, po kateri gremo, prava. Sam verjamem, da je orožje samo en del varnosti. Bistveno večji del so ljudje in ljudje smo za obrambo najbolj motivirani takrat, ko vemo, da smo kot družba močnejši," je po srečanju z generalnim sekretarjem Nata glede zviševanja izdatkov za obrambo, varnost in odpornost povedal Golob. Zato bo Slovenija po njegovih besedah tudi v prihodnje gradila odpornost v mirnodobnih in vojnih časih.

Na srečanju sta med drugim spregovorila o vojni v Ukrajini. "Tu žal še nimamo dobrih novic, verjamemo pa podobno kot predsednik (Volodimir) Zelenski, da bi to, da se je našla rešitev za mir v Gazi, lahko pozitivno vplivalo tudi pri iskanju rešitve (...) za Ukrajino. Treba bo vložiti še več naporov, da se najde rešitev, po kateri bi se ta morija v Ukrajini zaključila," je povedal premier.

Golob v nakup ameriške protizaračne obrambe za Ukrajino

Ob tem se je zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini in opozoril, da nedavni ruski zračni napadi na ukrajinsko civilno in energetsko infrastrukturo nimajo kaj dosti zveze z dejanskimi vojnimi napori. Po njegovem mnenju gre pri tem predvsem za izčrpavanje prebivalstva.

"Zato se je tudi Slovenija odločila pridružiti iniciativi PURL z namenom zaščite civilnega prebivalstva in zaščite infrastrukture, ki je zdaj pred prihajajočo zimo še toliko bolj pomembna," je povedal.

Samega zneska, ki naj bi ga Slovenija namenila v okviru Natove pobude za financiranje dobav ameriškega orožja Ukrajini, sicer ni razkril, je pa poudaril, da je ta znotraj letošnjega proračuna obrambnega ministrstva. "Se pravi, ne gre za noben dodaten strošek, to se mi zdi pomembno," je dodal. Slovenija se je sicer zavezala, da bo za Ukrajino kupila ameriško protizračno obrambo, konkretno rakete zemlja-zrak, kar je v svojem nagovoru v Ljubljani prosil tudi Zelenski.

Zneska, ki naj bi ga Slovenija namenila v okviru Natove pobude za financiranje dobav ameriškega orožja Ukrajini, Golob ni razkril. FOTO: Luka Kotnik

Tudi Rutte je opozoril na sistematične ruske napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo, pa tudi na njene kibernetske napade na zaveznice in nedavne kršitve zračnega prostora Nata. "Ta nepremišljena dejanja ogrožajo našo varnost in predstavljajo resno nevarnost za eskalacijo," je dodal.

Kot ključno je izpostavil nadaljnjo podporo Ukrajini in krepitev obrambnih izdatkov članic Nata. "Vsi moramo več vlagati in porabljati več za našo obrambo, da bomo tako zagotovili našo varnost," je poudaril.

Glede Zahodnega Balkana je Golob poudaril, da je treba narediti vse, kar lahko, da se regija stabilizira, in da ne dovolimo, da bi se razplamtele strasti. "Slovenija znotraj Nata ohranja svojo prisotnost na Zahodnem Balkanu s ciljem stabilnosti in miru v regiji ter v neki daljši perspektivi tudi članstva vseh držav v regiji tako v Evropski uniji, kot tudi v zavezništvu," je dodal.

Nataša Pirc Musar Mark Rutte Nato obramba Ukrajina Zahodni Balkan
Naslednji članek

Na Golteh smučarske karte za skoraj polovico cenejše kot lani

Naslednji članek

Svet pozdravlja izpustitev talcev: 'Za Izrael, za Gazo, za regijo je mir mogoč'

KOMENTARJI (98)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bartoreli77
13. 10. 2025 20.35
+1
To pomeni tomahawke. Potem lahko od Rusov kaj pričakujemo.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
13. 10. 2025 20.35
Ta pa ni čist diht
ODGOVORI
0 0
enaleteca
13. 10. 2025 20.35
+1
Madona, za koruptivno Ukrajino je vedno denar, za otroke, stanovanja … pa ga ni nikoli. 😠
ODGOVORI
1 0
Castrum
13. 10. 2025 20.34
+2
Mucica, kaj praviš na to?
ODGOVORI
2 0
Mungo1
13. 10. 2025 20.34
+2
To je že bolano!!! Kako lahko sploh verjamete tem vojnim hujskacem?!?! A ne vidite, da je Ukraina prodana globalistom?! Če podpirate to neumnost, podpirate vojno!
ODGOVORI
2 0
nepridiprav
13. 10. 2025 20.34
+2
Za Ukrajino kupujemo orožje... naslednji korak pa da pošljemo še vojake??
ODGOVORI
3 1
MahatmaGandhi
13. 10. 2025 20.33
+4
Super, da bomo za xy državo, v tem primeru Ukrajino kupovali orožje. Kaj smo mi njim kaj dolžni? Osamosvojili smo se, da bi bili samostojni, a kot izgleda smo samo pajaci in delujemo po navodilih tokrat ne Beograda ampak Bruslja oz. Amerike. Sedanja vlada naj se ne čudi, če bo odšla na smetišče, ker Bruselj vseeno na volitvah ne voli.
ODGOVORI
4 0
gogi_
13. 10. 2025 20.33
+3
Ta ooeracija kile mu je res stopila v glavo. Lahko kupi vse samo zdravja ne 😀😀😀
ODGOVORI
3 0
Tone 12345
13. 10. 2025 20.33
+0
Prvi tomahawk ki bo padel na rusijo je to direktni napad zda na rusijo ker samo ameri posedujejo to orožje in če bodo rusi to sprejel in se ustrašil potem ni jič od velesile ampak je res samo papirnati tiger!!!
ODGOVORI
2 2
blue3dragon
13. 10. 2025 20.32
+7
In kje je sedaj naša demilitarizirana levica? Aja, v parlamentu...
ODGOVORI
7 0
anatomija
13. 10. 2025 20.32
-3
Rusija je vojno že izgubila . Okupator še nikoli ni zmagal
ODGOVORI
3 6
Petra ?eh 1
13. 10. 2025 20.30
+11
Od mene v davčno blagajno nič več. Premislite. Gledam starejše v trgovini, štejejo cente, otroci za zobni aparat čakajo več let. Starši otrok z redkimi boleznimi na robu prepada,..... Mi pa rakete kupujemo za druge.
ODGOVORI
12 1
boslo
13. 10. 2025 20.32
+7
Pa lažemo narodu, da nismo tega obljubili
ODGOVORI
8 1
LoToGo
13. 10. 2025 20.35
+2
Laže Golob oz. vlada.
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
13. 10. 2025 20.35
Trump se je pritoževal: milijone vredne rakete, z nizko proizvodnjo, spustijo v zrak v nekaj minutah....sedaj zanj ni problema, plača gospoda iz "Ljubljane"
ODGOVORI
0 0
kle21
13. 10. 2025 20.30
+2
Za božičnice bo kej ostal?
ODGOVORI
3 1
boslo
13. 10. 2025 20.29
+7
Še pred nekaj dnevi so pljuvali po NATU, danes se smejijo in lezejo v rit njihovim voditeljem. Toliko o morali naših politikov
ODGOVORI
8 1
boslo
13. 10. 2025 20.31
+2
Vazovec bo že jutri spet pljuval, danes pa je imel priložnost jim povedat v obraz, pa je stisnil rep med noge.
ODGOVORI
2 0
boslo
13. 10. 2025 20.31
Vatovec
ODGOVORI
0 0
čebelinko
13. 10. 2025 20.29
+5
Bolnice propadajo, mi gremo pa rakete kupovat... pa niti ne za nas... banana republika. Zdaj bomo imeli 12 davkov namesto 11, ker 12 je pravljično število, 11 je pa kar nekaj hahaha
ODGOVORI
6 1
Semek
13. 10. 2025 20.29
+5
se volte te levicarje
ODGOVORI
5 0
kle21
13. 10. 2025 20.29
+4
A Mesec &co. so se v koaliciji?
ODGOVORI
4 0
Vakalunga
13. 10. 2025 20.28
+5
Upam in iskreno upam, da pade kaka raketa na Ljubljano po možnosti jedrska male moči.
ODGOVORI
6 1
MasteRbee
13. 10. 2025 20.27
-2
Trumpov slog. Za Ruske enote na zasedenih ozemljih Ukrajine bo to pekel na zemlji. Pred tem jih lahko reši samo Kitajska... da odpre novo fronto.
ODGOVORI
1 3
enajstdvanajst1
13. 10. 2025 20.27
+1
so holoba stisnili za jajca
ODGOVORI
3 2
