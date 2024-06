Pirc Musar izpostavila težave, povezane s plovnim režimom na Soči

"Reka Soča ni zgolj biser Slovenije, temveč biser sveta in to je dragulj, ki ga moramo ohraniti za zanamce," je povedala predsednica države Nataša Pirc Musar ob svojem prvem obisku po Sloveniji. Danes ga je zaključila in podprla prizadevanja za oživitev Kanina, županom pa dala nalogo, naj se poenotijo.