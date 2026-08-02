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Pirc Musar kljub zlomu ključnice nemoteno opravlja funkcijo

Ljubljana, 02. 08. 2026 18.45 pred 19 minutami 2 min branja 28

Avtor:
Nika Kunaver
Nataša Pirc Musar na evropskih volitvah 2024

V Uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so danes uradno potrdili naše včerajšnje informacije, da je predsednica v petkovi prometni nesreči utrpela zlom ključnice. Jo bo poškodba kakor koli ovirala pri njenem delu? V uradu odgovarjajo, da ne. Zaradi predpisanega počitka je morala odpovedati le udeležbo na Sinjski alki, o čemer je že obvestila hrvaškega predsednika Zorana Milanovića.

Prihodnji konec tedna bi se morala predsednica države Nataša Pirc Musar na povabilo hrvaškega kolega, predsednika Zorana Milanovića, udeležiti 311. izvedbe tradicionalne prireditve Sinjska alka. Gre za edini dogodek, ki ga bo zaradi zlomljene ključnice morala odpovedati: "kar je predsedniku Republike Hrvaške Zoranu Milanoviću že sporočila. Ta je opravičilo sprejel z razumevanjem in ji zaželel čimprejšnje okrevanje," na naša novinarska vprašanja odgovarjajo v njenem uradu.

Tradicionalno viteško igro v Sinju vsako leto prirejajo prvo avgustovsko nedeljo v spomin na zmago domačih bojevnikov nad turškimi osvajalci leta 1715. Od leta 2010 je igra vpisana na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine. Pravzaprav gre za tekmovanje, v katerem jahači v polnem galopu s kopjem poskušajo zadeti kovinski obroč, obešen na vrvi.

Predsedniške obveznosti opravlja nemoteno

Pirc Musarjeva je bila sicer včeraj, potem ko je noč preživela v izolski bolnišnici, odpuščena v domačo oskrbo. Odpravila se je nazaj v hrvaško Istro, kjer preživlja "predhodno načrtovan letni dopust". Kot so še sporočili iz urada, pa funkcijo predsednice republike "opravlja neomejeno".

Njena sopotnica, ki je sedela poleg predsednice na zadnjem sedežu vozila in jo je v prometni nesreči odnesla nekoliko slabše, saj je utrpela hude poškodbe, se še vedno zdravi v izolski bolnišnici, vendar dobro okreva.

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Zakaj policija molči o okoliščinah nesreče?

Ker je bila v petkovi nesreči poškodovana najvišja predstavnica države, javnost drugi dan po nesreči upravičeno pričakuje, da bo policija pojasnila okoliščine dogodka. Predvsem, ali so bili vsi postopki izvedeni skladno z namenom, zaradi katerega varovanje sploh obstaja, torej zagotavljanjem največje možne varnosti predsednice republike.

Nanje smo zato naslovili več novinarskih vprašanj, med drugim: Ali je že znano, kaj bi lahko bil vzrok nesreče? Je bil kateri od možnih vzrokov že izključen? Ali je policijski konvoj vozil prehitro? Ali so policisti pri voznikih opravili preizkus alkoholiziranosti oziroma preverjali morebitno prisotnost drugih prepovedanih substanc? Ali sta bili v nesreči udeleženi zgolj dve policijski vozili ali še kakšno drugo vozilo? Če da, koliko vozil je bilo udeleženih in kakšna škoda je nastala? Ter, ali je v nesreči nastala škoda tudi v predoru?

V javnosti namreč krožijo špekulacije, da je bilo v naletu udeleženih več vozil in da je policijski konvoj skozi predor vozil krepko nad dovoljeno hitrostjo.

Na policiji na naša vprašanja niso želeli odgovoriti. Zapisali so zgolj: "Ker poteka preiskava prometne nesreče, več informacij ne moremo podati."

Nataša Pirc Musar Predsednica države

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KOMENTARJI28

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samsvojmojsterjaz
02. 08. 2026 19.20
Nič po memnega, to se lahko zgodi vsakemu. Ali če vozi z službenim. Avtom preveč bi ji mogli vzeti mandat. Kjoebe
Odgovori
0 0
mackon08
02. 08. 2026 19.19
Ni mogla na sinjsko alko, kakšna škoda za našo državo.
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
02. 08. 2026 19.16
namrec...jaz bi se tu in tam iz Hrvaske tudi peljal z luckami.Pa magari,kot sopotnik
Odgovori
0 0
Finfer
02. 08. 2026 19.16
Kakšno funkcijo ?saj ne dela nič razen tega da skrbi za svoje račune v davčnih oazah in da kontrolira vsakdanje prilive denarja na te skrite račune !!
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
02. 08. 2026 19.15
sopotnica je bila podpredsednica,sorodnica,duh?
Odgovori
0 0
smetilka
02. 08. 2026 19.15
zanimivo bi blo videti kak sploh dela clovek na tej predsedniski funkciji. pa kaj se teleta pogovarjajo na bilateralnih srecanjih. sigurno je smešno. lahk bi meli reality shoe ce ga ze placamo.
Odgovori
0 0
deny-p
02. 08. 2026 19.15
Oh joj, kako požrtvovalno... Ni ravno.Petra Majdič....
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
02. 08. 2026 19.13
DARS vedno objavi video posnetke takih nesreč... torej? Jutri pričakujemo posnetek.
Odgovori
+4
4 0
kokicas
02. 08. 2026 19.15
Res bi lahko Dars objavil in vse agencije za varnost prometa posnetek da vidimo kako so se peljali čez predor.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
02. 08. 2026 19.11
"Pirc Musar kljub zlomu ključnice nemoteno opravlja funkcijo" ... Katero funkcijo že .. ??? .. Saj nobene pametne funkcije nima .. !!!
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+4
5 1
dron
02. 08. 2026 19.17
Pingota daj malo na jezik, očitno ti vrocina na strehi dela probleme pri prepisovanju plonkičev😉🐑🥵🤣
Odgovori
0 0
Endless
02. 08. 2026 19.06
Mediji, ste že odkrili koliko je bila predpisana hitrost v predoru v trenutku nesreče ?
Odgovori
+4
4 0
Endless
02. 08. 2026 19.05
Kakšna junakinja 👏👏👏 potočil sem solzo
Odgovori
+4
4 0
Gutenberg
02. 08. 2026 19.05
Opravlja funkcijo ... Saj prav veliko dela nima, kaj šele kaj napornega in zahtevnega.
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+2
2 0
OSEBNO MNENJE
02. 08. 2026 19.04
Ko bodo "scenarij" dodelali tako, da bo za nas državljane sprejemljiv za njene prihodnje volitve ga bodo objavili z velikim pompom...
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+3
3 0
AleksanderS
02. 08. 2026 19.03
Ukinimo predsednika republike - itak ne predstavlja nicesar - samo ptotokolarna funkcija - zdruzi naj se funkcija predsednika vlade in republike . In vlada naj nam Kancler —- vodi vlado in drzavo
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-1
1 2
MojsterSplinter
02. 08. 2026 19.13
Pa še v ustavo naj se doda člen, da izhajajoč iz zgodovinske vloge Janeza Janše v osamosvojitveni vojni in v demokratični revoluciji, pri ustvarjanju in razvijanju demokratične Republike Slovenije, razvoju evropskega tržnega gospodarstva, uresničevanju sodelovanja in enotnosti narodov Evropske unije, utrjevanju neodvisnosti države in njenega položaja v mednarodnih odnosih in v boju za mir na svetu prek zveze NATO, v skladu z izraženo voljo demokratičnih ljudi in občanov - lahko Skupščina RS na predlog ta-istega izvoli Janeza Janšo za Predsednika republike brez omejitve trajanja mandata.
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0 0
Polkavalčekrokenrol
02. 08. 2026 19.01
A je Matuš že odstopu?
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
02. 08. 2026 19.00
A levo
Odgovori
0 0
Martinović
02. 08. 2026 19.00
Brez problema je prenakazala aktualne prilive moževega podjetja v davčno oazo. Opravila z eno roko, trije kliki z miško. Odlično!
Odgovori
+1
2 1
tron3
02. 08. 2026 18.59
Torej nima zlomljeno ključnico, sedaj pa bo zganjala cirkus za javnost, da jo ima!!! Drugače ona nikoli nič ne dela, samo v primeru ko gre za njen žep!!!
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+3
5 2
štrekeljc
02. 08. 2026 19.14
Pred leti smo na pikniku igrali nogomet in nekdo si je pri tem zlomil ključnico. Žena ga je odpeljala na urgenco, čez dve uri sta bila nazaj. Nogometa ni več igral, meso na aru pa je lahko obračal.
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+2
2 0
Vakalunga
02. 08. 2026 18.56
Kako škodo bo pa sedaj povzročila )))..? Policija muti in ŠUTI..??
Odgovori
+2
4 2
Paradox
02. 08. 2026 18.56
Ni pa postavljenega POMEMBNEGA vprašanja s strani novinarstva: kdo je bila 2. oseba, vpletena kot sopotnik? Zakaj o tem ni informacije, če se je predsednica vozila z državnim vozilom?
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+2
4 2
tron3
02. 08. 2026 18.57
Na mreži lahko prebereš!!!
Odgovori
+2
2 0
štrekeljc
02. 08. 2026 19.07
Zakaj ti je to pomembno? In če te že zanima, bila je ženska. In če ne veš, vsakdo se lahko vozi z državnim vozilom. Te še niso z marico peljali na iztreznitev?
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0 0
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