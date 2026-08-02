Pirc Musar kljub zlomu ključnice nemoteno opravlja funkcijo

Prihodnji konec tedna bi se morala predsednica države Nataša Pirc Musar na povabilo hrvaškega kolega, predsednika Zorana Milanovića, udeležiti 311. izvedbe tradicionalne prireditve Sinjska alka. Gre za edini dogodek, ki ga bo zaradi zlomljene ključnice morala odpovedati: "kar je predsedniku Republike Hrvaške Zoranu Milanoviću že sporočila. Ta je opravičilo sprejel z razumevanjem in ji zaželel čimprejšnje okrevanje," na naša novinarska vprašanja odgovarjajo v njenem uradu.

Tradicionalno viteško igro v Sinju vsako leto prirejajo prvo avgustovsko nedeljo v spomin na zmago domačih bojevnikov nad turškimi osvajalci leta 1715. Od leta 2010 je igra vpisana na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine. Pravzaprav gre za tekmovanje, v katerem jahači v polnem galopu s kopjem poskušajo zadeti kovinski obroč, obešen na vrvi.

Njena sopotnica, ki je sedela poleg predsednice na zadnjem sedežu vozila in jo je v prometni nesreči odnesla nekoliko slabše, saj je utrpela hude poškodbe, se še vedno zdravi v izolski bolnišnici, vendar dobro okreva.

Pirc Musarjeva je bila sicer včeraj, potem ko je noč preživela v izolski bolnišnici, odpuščena v domačo oskrbo. Odpravila se je nazaj v hrvaško Istro, kjer preživlja "predhodno načrtovan letni dopust" . Kot so še sporočili iz urada, pa funkcijo predsednice republike "opravlja neomejeno" .

Ker je bila v petkovi nesreči poškodovana najvišja predstavnica države, javnost drugi dan po nesreči upravičeno pričakuje, da bo policija pojasnila okoliščine dogodka. Predvsem, ali so bili vsi postopki izvedeni skladno z namenom, zaradi katerega varovanje sploh obstaja, torej zagotavljanjem največje možne varnosti predsednice republike.

Nanje smo zato naslovili več novinarskih vprašanj, med drugim: Ali je že znano, kaj bi lahko bil vzrok nesreče? Je bil kateri od možnih vzrokov že izključen? Ali je policijski konvoj vozil prehitro? Ali so policisti pri voznikih opravili preizkus alkoholiziranosti oziroma preverjali morebitno prisotnost drugih prepovedanih substanc? Ali sta bili v nesreči udeleženi zgolj dve policijski vozili ali še kakšno drugo vozilo? Če da, koliko vozil je bilo udeleženih in kakšna škoda je nastala? Ter, ali je v nesreči nastala škoda tudi v predoru?

V javnosti namreč krožijo špekulacije, da je bilo v naletu udeleženih več vozil in da je policijski konvoj skozi predor vozil krepko nad dovoljeno hitrostjo.

Na policiji na naša vprašanja niso želeli odgovoriti. Zapisali so zgolj: "Ker poteka preiskava prometne nesreče, več informacij ne moremo podati."