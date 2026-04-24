Slovenija

Pirc Musarjeva na proslavi: Potrebujemo voditelje, ki se zavedajo teže zgodovine

Brežice, 24. 04. 2026 20.40 pred 58 minutami 4 min branja 28

Avtor:
Ne.M. STA
Proslava pred dnevom upora proti okupatorju

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na proslavi pred dnevom upora proti okupatorju poudarila, da ta ni le spomin, ampak opomin in zaveza. Izpostavila je lekcije zgodovine, ki uči, da egoizem vodi v nezaupanje in razgradnjo skupnega dobrega. "Zato danes bolj kot kadar koli potrebujemo politično treznost, zmernost in pogum za dialog," meni.

Predsednica Nataša Pirc Musar meni, da za prihodnost Slovenije ni nujno, da se vsi na vseh področjih strinjajo, je pa skrajni čas, da so soglasni pri ključnih razvojnih vprašanjih. "To je najboljša in edina prava pot," je dejala kot slavnostna govorka na državni proslavi pred ponedeljkovim praznikom. Od nove sestave DZ in vlade, kakršna koli že bosta, to tudi pričakuje.

"Potrebujemo voditelje, ki se zavedajo teže zgodovine in odgovornosti sedanjosti. Resnična moč se namreč ne kaže v sposobnosti izsiljevanja ali uničevanja, temveč v modrosti sodelovanja in dogovarjanja," je izpostavila. "Naj nas vodi zavedanje, da prihodnost Slovenije ni dana, temveč ustvarjena z vsakim dejanjem, sleherno odločitvijo, z vsakim izmed nas," je povedala.

Tako tudi državno proslavo, ki danes poteka v Brežicah, vidi kot več kot le slovesnost. "Naj bo trenutek skupnosti. Trenutek tihe hvaležnosti tistim, ki so zmogli, ko je bilo najtežje. In trenutek zaveze, da bomo znali ohraniti tisto, kar so nam predniki zapustili - vero v svobodo," je še dejala.

Upor kmetov, delavcev, intelektualcev, mladih fantov in deklet, ki so se leta 1941 zoperstavili razčlovečenju in nasilju okupatorja, je bil po predsedničinih besedah skupnost ljudi, ki so verjeli, da je svoboda vrednota, ki presega posameznika in njegov strah. "Odporniško gibanje je bilo izraz temeljne človeške potrebe po svobodi, dostojanstvu in pravici do lastne identitete," meni.

Iz upora je zraslo partizansko gibanje, ki je z vojaško in politično organizacijo postalo ključni del zavezniškega, vseevropskega boja proti fašizmu in nacizmu. Pri tem se je Pirc Musar vprašala, kako bi partizani gledali na trenutne zahtevne razmere v svetu, torej v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Palestini, Sudanu in drugod.

Tam po besedah Pirc Musar "še vedno bolj ali manj nemo opazujemo agresorska ravnanja, genocid, zločine proti človeštvu, ko je mednarodno pravo, ki se je v veliki meri rodilo prav na temeljih grozot druge svetovne vojne, popolnoma razvrednotila transakcija politika, v kateri človeška življenja nimajo vrednosti".

Žal pa prevečkrat po besedah Pirc Musar ne zmoremo jasno razlikovati med odporniškim bojem in političnim sistemom, ki se je po vojni vzpostavil in je delu rojakov zadal rane, ki so še danes nezaceljene. Poudarila je, da na ta dan ne slavimo ideologije. "Slavimo pogum. Ne slavimo oblasti. Slavimo intimno odločitev posameznika, da se zaradi ljubezni do domovine in rojakov upre krivici," je dejala.

To razlikovanje po njenem prepričanju ni delitev, temveč je pogoj za resnico. Resnica pa je temelj sprave. "Le če sprejmemo svojo zgodovino v vsej njeni kompleksnosti, lahko gradimo prihodnost, ki ne bo obremenjena z nerazčiščenimi sencami preteklosti," je poudarila Pirc Musar.

Govoru predsednice sledi kulturno-umetniški program s številnimi nastopajočimi igralci, glasbeniki in plesalci, v ospredju katerega je izgon približno 45.000 oziroma več kot 80 odstotkov Slovencev iz Posavja in Obsotelja na suženjsko delo. Na proslavi sodelujejo tudi praporščaki, zastavonoše in nosilci bojnih zastav veteranskih organizacij, slovenske vojske in policije.

Proslavo je režiser in scenarist Tomaž Letnar oblikoval na način, da bo spomnila na spontani partizanski odpor in na to, kako nezavedna ljubezen s prvim uporom postane domoljubje in zavest o lastni biti, trdno povezani z zemljo in narodom, ki mu oseba pripada z rojstvom. S tem zgodba opozarja na to, da je domoljubje v svojem izvornem pomenu pred svetovnim nazorom in političnim prepričanjem, so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.

Državne proslave v Brežicah se udeležujejo tudi vidni obrazi iz političnega in družbenega življenja. Med njimi prvič kot predsednik DZ Zoran Stevanović. Prisoten je tudi predsednik DS Marko Lotrič. Premierja, ki opravlja tekoče posle, Roberta Goloba na proslavi ni, je pa na njej več članov odhajajoče ministrske ekipe, med drugim podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, minister za gospodarstvo Matjaž Han, minister za obrambo Borut Sajovic ter minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Na proslavi sta tudi predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož in prvi predsednik države Milan Kučan. Nekdanja predsednika Danilo Türk in Borut Pahor sta se po navedbah medijev opravičila.

Dan upora proti okupatorju je spomin na dogodke leta 1941, ko so sile osi na čelu z nacistično Nemčijo 6. aprila napadle Kraljevino Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovenci so se odločili za takojšen upor. Njegova organizacija je bila zasnovana 26. aprila 1941 na srečanju v vili, v kateri je živel Josip Vidmar, v Rožni dolini v Ljubljani.

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
24. 04. 2026 21.49
Ameriškemu norcu sociopatskemu narcisu se izteka čas pred frčanjem iz bele hiše.Sem pa pomislil,da morebiti musa računa z tem,da bo kot odvetnica avstrijke melanije knaus z katero sta tožili slovenijo za obrekanje,ko je prišla na dan resnica za knausovico katera je bila pri epstainu predlagala trumpla za predsednika slovenije.Hahahahaha
St. Gallen
24. 04. 2026 21.49
iz osnsolske zgodovine se spomnim samo bitke na neretvi in sutjeski. Npr. zamolcali so nam pa prvi genocid 20 stoletja, turki nad armenci
Tulipan50
24. 04. 2026 21.48
Izjemna proslava, odličen scenarij in lepo izvedena.
Arguss
24. 04. 2026 21.47
Kasta samooklicana se drži korita.V novem svetu ,ki prihaja to ne obstaja.Amen.
brainiac007
24. 04. 2026 21.50
Kateri svet pa prihaja državljanska vojna ali kako?
gmajna
24. 04. 2026 21.46
Lepa proslava. Lepo izpeljana in podprta z dejstvi. Lep praznik OF
ROMELS
24. 04. 2026 21.45
kakšno kuro je izvolil narod????????????????????
Yon Dan
24. 04. 2026 21.43
Vsa zgodovina ki jo poznamo je laž.
Yon Dan
24. 04. 2026 21.43
Vsa zgodovina je laž. Resnica kmalu pride.
lifeguard-a
24. 04. 2026 21.41
Spostovana gospa predsednica, upam da ste sprovideli da Jansa in njegovo gibanje, ves cas laze ! Upam da ste sposobba obvarivatu nas delavce srednji sloj in boste podeluli nandat gibanju Svoboda za katere smo ljudstvo izglasocali in zmafali na volitvah…. Upam da bi Zdravo razum cephalon vsaj se en mandat…. kaj ti morebitni janseva koalicija vidi v oropast in nazadovanje…. Oni javni ripaho dez ace ze desetletja in temu je treba narediti konec..!!! Zasluzeno bi morali reci da bi prostora za desnico, ni prostora za sds in jansizem …!!!!Spostovana predsednica zdaj je cas da naredili nekaj dobrega za nas Slivence ki si zasluzimo javno obravnavo
Rookoko
24. 04. 2026 21.39
Kar nekaj je spijonov na proslavi iz SV, ki so v resnici za Zda in Izrael. Pod naslednjo vlado de bo vse pokazalo.
Minifa
24. 04. 2026 21.37
Js razen Komunistov in partizanov ne poznam nikogar ki bi okupiral Slovenjo in ta okupacija traja že več kot 80. let..)) In čudno je, da okupatorji imajo svoj praznik.
Anion6anion
24. 04. 2026 21.41
Torej ti nimaš praznika, a boš vseeno doma v ponedeljek.?
Maribor?an 1
24. 04. 2026 21.37
Mislim da moramo bolj na prihodnost mislit kot na preteklost. Je pa res da če bi pogledali preteklost bi moral parlament bit prazen pa vsi za rešetkami
Anion6anion
24. 04. 2026 21.36
Koliko generacij se bo moralo se zamenjat da se bo nehalo delit na rdeče in bele?
kakorkoliže
24. 04. 2026 21.35
Le kaj bi si mislili borci proti okupatorju danes o svojh naslednikih. Verjetno bi jih označili za izdajalce, ker so to državo razprodali tujcem.
Arguss
24. 04. 2026 21.34
Gledaš en Metro Dunaj al pa Budimpešta pa ne veš kdaj kako pa zakaj tako ogromni projekti.V Sloveniji kasta možganoumnih projektov polpretekle zgodovine ni sposobna naredidi nič brez provizije in večino ljudi ,iz juga ,ki jih izkoriščajo.
St. Gallen
24. 04. 2026 21.36
Zavozen solski sistem
Beila Ciao1
24. 04. 2026 21.31
Za nas ,ki smo volili Robija šok.
Defragment
24. 04. 2026 21.31
NPM je skupni imenovalec bizarnosti naše države in družbe. V zdravem okolju bi tale gospa morda čistila vladne WC-je.
odpisani zasedli vlado
24. 04. 2026 21.27
Zanimiva izjava muse.Z copatarskim rusofilom podpornikom diktatorjev rusa putina in ameriškega norca trumpa nešolanim in nerazglednim stevanovićem na mestu predsednika DZ pa res potrebuje politično treznost.Kaj takega je možno samo v banana republiki.Hahahaha
Rožle Patriot
24. 04. 2026 21.26
Tudi ta Žogica Marogica se bo počasi odkotalila ... !!!
drobnaptica
24. 04. 2026 21.29
Rožle, ti vse kaj drugega, kot patriot!
drobnaptica
24. 04. 2026 21.25
Gospa predsednica, tudi jaz sem ena tistih, ki vam je pisala...In verjamem v Vas, da boste naredili vse, da se vrednote o katerih ste govorili na današnji proslavi, ohranijo!
