Pirc Musarjeva na proslavi: Potrebujemo voditelje, ki se zavedajo teže zgodovine

Predsednica Nataša Pirc Musar meni, da za prihodnost Slovenije ni nujno, da se vsi na vseh področjih strinjajo, je pa skrajni čas, da so soglasni pri ključnih razvojnih vprašanjih. "To je najboljša in edina prava pot," je dejala kot slavnostna govorka na državni proslavi pred ponedeljkovim praznikom. Od nove sestave DZ in vlade, kakršna koli že bosta, to tudi pričakuje. "Potrebujemo voditelje, ki se zavedajo teže zgodovine in odgovornosti sedanjosti. Resnična moč se namreč ne kaže v sposobnosti izsiljevanja ali uničevanja, temveč v modrosti sodelovanja in dogovarjanja," je izpostavila. "Naj nas vodi zavedanje, da prihodnost Slovenije ni dana, temveč ustvarjena z vsakim dejanjem, sleherno odločitvijo, z vsakim izmed nas," je povedala.

Tako tudi državno proslavo, ki danes poteka v Brežicah, vidi kot več kot le slovesnost. "Naj bo trenutek skupnosti. Trenutek tihe hvaležnosti tistim, ki so zmogli, ko je bilo najtežje. In trenutek zaveze, da bomo znali ohraniti tisto, kar so nam predniki zapustili - vero v svobodo," je še dejala. Upor kmetov, delavcev, intelektualcev, mladih fantov in deklet, ki so se leta 1941 zoperstavili razčlovečenju in nasilju okupatorja, je bil po predsedničinih besedah skupnost ljudi, ki so verjeli, da je svoboda vrednota, ki presega posameznika in njegov strah. "Odporniško gibanje je bilo izraz temeljne človeške potrebe po svobodi, dostojanstvu in pravici do lastne identitete," meni. Iz upora je zraslo partizansko gibanje, ki je z vojaško in politično organizacijo postalo ključni del zavezniškega, vseevropskega boja proti fašizmu in nacizmu. Pri tem se je Pirc Musar vprašala, kako bi partizani gledali na trenutne zahtevne razmere v svetu, torej v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Palestini, Sudanu in drugod. Tam po besedah Pirc Musar "še vedno bolj ali manj nemo opazujemo agresorska ravnanja, genocid, zločine proti človeštvu, ko je mednarodno pravo, ki se je v veliki meri rodilo prav na temeljih grozot druge svetovne vojne, popolnoma razvrednotila transakcija politika, v kateri človeška življenja nimajo vrednosti". Žal pa prevečkrat po besedah Pirc Musar ne zmoremo jasno razlikovati med odporniškim bojem in političnim sistemom, ki se je po vojni vzpostavil in je delu rojakov zadal rane, ki so še danes nezaceljene. Poudarila je, da na ta dan ne slavimo ideologije. "Slavimo pogum. Ne slavimo oblasti. Slavimo intimno odločitev posameznika, da se zaradi ljubezni do domovine in rojakov upre krivici," je dejala.

