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Slovenija

Pirc Musar: Najboljši prijateljici že 20 let, bila je varnostno preverjena

Ljubljana, 09. 08. 2026 22.12 pred 11 urami 2 min branja 107

Avtor:
T.H. STA
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja

Predsednica Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis o svojih občutkih ob prometni nesreči pred dobrim tednom. Glede svoje prijateljice Rusinje je zatrdila, da je bila varnostno preverjena in je državljanstvo pridobila pod enakimi pogoji kot ostali.

"Moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še zdaleč ne vsega tega, kar me je doletelo. Iskrena bom: vsega tega ne znam ustaviti," je zapisala slovenska predsednica.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Aljoša Kravanja

"Sem predsednica, sem pa tudi samo človek in tudi sama ne smem pozabiti, da nisem stroj. Težko mi je, zelo težko. Pa ne samo zaradi sebe. Zaradi moža in sina, staršev, sestre, mojih dveh prijateljic, ki sta bili z menoj v avtu, mojih varnostnikov in vseh, ki to težko preizkušnjo preživljajo z mano. Ne vem, če mediji in dežurni komentatorji kdaj pomislijo nanje. Jaz pa, vsako minuto, vsak dan," je občutke delila Pirc Musarjeva.

Kot je dodala, se bodo fizične poškodbe zacelile dokaj hitro, za pomiritev v duši pa bo potrebno veliko več časa. "Svojo neumnost, ker nisem bila privezana, sem plačala z zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bom plačala," je ponovno zatrdila.

Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo na poti v Komendo na Pogi Challenge. Ponovila je, da se z njo na takšne neformalne dogodke, na koncert, v kino ali na sladoled lahko pelje tudi nevarovana oseba, saj druge možnosti iti kam s prijatelji nima. "Pravno gledano, v avtomobilu posameznik uživa enako stopnjo zasebnosti kot doma. In kar je zanimivo za javnost, pač ni vedno tudi v javnem interesu," je dodala.

Najboljši prijateljici skoraj 20 let, bila je varnostno preverjena

Vest o tem, da naj bi jo doletela celo ustavna obtožba, pa je po besedah predsednice zares prekoračila vse meje dobrega okusa. "Po mnenju nekaterih se s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Tisti, ki me poznate, veste, da človeka vedno sodim le po njegovem srcu in duši," je poudarila. Dodala je, da sta s prijateljico, ki ima tudi rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let "in tudi ta gonja tega ne bo spremenila".

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Po besedah Pirc Musarjeve ima prijateljica tudi slovensko državljanstvo, ki ga je dobila pod enakimi zakonskimi pogoji kot vsi ostali, kot vrhunska športnica. Takrat je bila tudi varnostno preverjena, zakonodaja veleva, da je to del postopka pridobitve državljanstva. Brez preverjanja državljanstva ne bi dobila, je pojasnila v zapisu na Facebooku.

Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja
FOTO: POP TV

V teh dneh se počuti "kot človek, ki ne sme imeti prijateljev, ki jih prej varnostno ne preverijo", je dodala. Zapis je sklenila z obžalovanjem, da je "v današnjem času, v boju za vedno bolj vznemirljivimi članki in prispevki, dovoljeno prav vse".

pirc musar nesreča prijateljica

Kaotično na ljubljanski železniški postaji

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KOMENTARJI107

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Insta Btc
10. 08. 2026 09.39
Vrhunska športnica😂😂😂😂? Pa sej ta laže še bolj, kot je Golob!! A je res čisto vsa ta leva “elita” tolk pokvarjena?
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0 0
prfox
10. 08. 2026 09.37
kje so posnetki s tunela? ali je bila zraven tudi vodka?
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0 0
brezveze13
10. 08. 2026 09.36
treba bo sprejeti ustavni zakon za politike ki bo določal, da bodo politiki za vsak kiks v času operativnega nastopa delovanja ali utaje in prikrivanje svoje preteklosti pred nastopom v vladi sankcioniran s takojšnim odstopom in odvzem vseh pravic do nadomestil z naslova službe,Tudi politikom ki se dokaže neka netransparentnost po koncu mandata takoj odvzeti vsa nadomestila brez močnosti predčasne upokojitve kar bi lahko bremenilo zopet državno blagajno ali spiz
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0 0
MissYay
10. 08. 2026 09.34
Saj ženska še zmeraj ne dojema. Sploh ni noben problem v nesreči sami. Največji problem je v dojemanju zakonitosti in poštenosti. Če bi bila v avtu sama, nihče ne bi ničesar problematiziral. Ampak nekateri naši politiki še zmeraj mislijo, da so nedotakljivi in jim je dovoljeno vse, pri čemer se izgovarjajo na človeške lastnosti, svoje nasprotnike pa etiketirajo z najrazličnejšimi indoktrinacijami politične objestnosti, ker mislijo, da so edino sami del izbrane elite, kateri mora biti vse dovoljeno, kljub temu, da so plačani iz davkoplačevalskih sredstev.
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+1
1 0
Insta Btc
10. 08. 2026 09.40
Samo levičarji mislijo, da so nedotakljivi!
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0 0
GetBack
10. 08. 2026 09.33
Ta njena ruska prijateljica Viktorija Krivolucka je še kot državljanka Rusije v Sloveniji povzročila nesrečo s smrtnim izidom, pobegnila s kraja nesreče, nato pa celo hinavsko skušala okriviti svojo drugo prijateljico. Kasneje je bila obsojena in je tudi sedela v zaporu. In kar je naravnost neverjetno: oseba z obsodbo za kaznivo dejanje s smrtnim izidom leta 2016 prejme slovensko državljanstvo! Nikjer v Evropi s takšnim nahrbtnikom ne prideš do državljanstva – razen v Sloveniji, če si tesen prijatelj z nekom iz privilegirane kaste, kot je Musarjeva. Tudi tukaj bi bilo treba za nazaj pregledati, kako je lahko ta ženska sploh dobila državljanstvo. Pa še ena zanimivost – danes je bilo razkrito, da je v času sojenja Musarjeva tej Rusinji v Ljubljani kupila stanovanje! Stanovanje je še vedno v lasti NPM, ki pa ga je »pozabila« prijaviti KPK ob prijavi premoženja. Sto in en razlog za takojšen ODSTOP!
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+5
5 0
Pinokio
10. 08. 2026 09.33
Dejstvo pa je, da si je tega kar je nastalo sama kriva. Skrivanje imen soudeleženk pri prevozu, ko se prej ali slej vse razkrije, je ena velikih neumnosti, katere naredijo posamezniki, posebej še, ko imajo visoko funkcijo in so prepričani, da imajo vedno prav in jim nihče ne bo gledal pod prste. Če bi takoj povedala imeni soudeleženk prevoza, ne bi bilo toliko ugibanj in razprave v vse smeri med državljani. Sicer lepo, da ni bilo v nesreči kj hujšega, ampak dandanes se naj zavedajo vsi, da je nemogoče skrivati katerokoli zadevo, ki pride v javnost. Tudi, če si na najvišji državniški funkciji.
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+1
1 0
zmerni pesimist
10. 08. 2026 09.33
Bla bla bla pa še vedno je rusinja in to z dobro službo pri levih sindikatih ki jo je dobila po vezah in poznanstvih katastrofa od slovenije
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+3
3 0
wsharky
10. 08. 2026 09.31
če bi se peljale s helikopterjem, pa smet tem sfečkarjem ne bi bilo prav
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-1
1 2
Jožajoža
10. 08. 2026 09.29
Izgleda,da smo dobili drugega janšo
Odgovori
-5
0 5
armenius
10. 08. 2026 09.27
ne zaupaj nobenemu rusu
Odgovori
+3
3 0
kr_en_moz
10. 08. 2026 09.23
A je že odstopila?
Odgovori
+9
11 2
zvoneti
10. 08. 2026 09.27
Ha, ha, ali nebi šli po vrsti, najprej Stevanovič, Mijić, ovadenci iz NSI, obiski black kuba.... Ko bomo to greznico počistili, lahko gremo naprej. Čudno, da ne zahtevate odstopa za te tiče.
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-2
4 6
pietro
10. 08. 2026 09.32
titizvone , čudno da ne zahtevaš odstop kraljice10% in podobnih tičev
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+1
1 0
jank
10. 08. 2026 09.22
Razni nesposobni in nesamozavestni reveži si na nesreči drugih bildajo samozavest in (ne)um.
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-4
4 8
Jožajoža
10. 08. 2026 09.22
Imamo čudovito državo,zelo dobre leve politike,nimamo pa sreče,jer na usodo krojijo ševedno komunisti,sedaj imenovani janšusti ki jih vodi komunist janša.in to 35 let po plebiscitu,ko smo odlično rekli NEEEE komunizmu
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-6
2 8
Groucho Marx
10. 08. 2026 09.36
Ne blefiraj no, kvadratni joža naš. 😂🤣😂 Svojo partijsko knjižico imaš še zmeraj v predalu.
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0 0
bronco60
10. 08. 2026 09.22
Ni važno, z kom se vozi, važno je njeno prikrivanje in zavajanje, ta ne bo več v politiki, si je vse za.rala, mar bi takoj povedala imena in bi narod hitro pozabil, tako pa ne bo.
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+6
6 0
Pinokio
10. 08. 2026 09.38
Vsi delajo enako. Spomni se zdajšnje vlade v preteklosti. En kup sprenevedanj, jadranje z lobisti, sodelovanje v black kube, prodaja, podtikanje, itd. Zgleda pa, da nimamo kredibilnih politikov, ki bi pustili neumnosti in začeli delati v dobro državljanov.
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0 0
radar
10. 08. 2026 09.21
Res se mi smili tale Nataša. Bolj kot je načrtno skrivala informacije, večji problem si je naredila. Zelo dobro so jo mediji zascitili pri predsedniških volitvah, ko jo sploh niso spraševali o njenih 'poštenih' dejanjih, kot so tožba rtv, namen kraje na rdečem križu, nepogovarjanje z možem o davčnih oazah... zgleda, da je navajena, da stalno nekaj skriva, samo tukaj se je pa uštela... Ali bi bilo tako težko na zacetku napisati... "Predsednica je imela prometno nesrečo, ki se je zgodila v tunelu Kastelec. Skupaj še z 2 prijateljicema se je peljala na Pogi chalenge. Vzrok nesreče bodo preiskale ustrezne sluzbe." ....kasneje bi pa napisali še, da bodo o poškodbah se obvestili javnost. Ne pa, da skriva in ne ve, da je javna oseba in se spet spreneveda...
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+8
9 1
Hudi časi
10. 08. 2026 09.22
A da se je skrivala? Nisem imel občutka.
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-4
1 5
radar
10. 08. 2026 09.24
In seveda...da se ni mogla z možem pogovoriti o njegovi predsedniški plači, ... ali jo da vsak mesec v dobrodelne namene ali jo ima zase...
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+6
6 0
beli_nosorog
10. 08. 2026 09.34
Kje si prebral, da se je ona skrivala?
Odgovori
0 0
Jožajoža
10. 08. 2026 09.19
Mata hari
Odgovori
+2
3 1
Polkavalčekrokenrol
10. 08. 2026 09.17
Vse kar imamo je dno,podn,ostali so politikanti,ljudje brez integritete,vse gre v maloro,ko že misliš da ne more nižje hitro ugotoviš da gre,kje se bo tom ustavilo še Bog ne ve,to prelepo državo nam bo ta politikantska elita sesula,dobesedno
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+7
7 0
Aijn Prenn
10. 08. 2026 09.17
Ne vem zakaj se je tako silila na to funkcijo, če je zdaj tako hudo, ko ji cela država gleda pod preste??
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+5
6 1
Vakalunga
10. 08. 2026 09.16
Da smo si na jasnem MUSARCA, takim ljudem ki so morili na Slovenskih cestah, lagali policiji, pobegnili z mesta zločina , potvarjali resnico, svoje prijatelji tiščali kot krivce za smrt zakon izrecno prepoveduje podelitev državljanstva, vse globje toneš v greznico brez kriminala s tvoje strani..
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+8
10 2
prfox
10. 08. 2026 09.16
Njen vzornik bi jo poslal na Goli otok
Odgovori
+5
7 2
Hudi časi
10. 08. 2026 09.24
A zato, ker je imela dve prijateljici ob sebi? To je razlog za Goli otok? Kam bi potem dali poslanca Mijića? Na Luno, Mars?
Odgovori
-4
1 5
prfox
10. 08. 2026 09.31
gre za krog največjih tajkunov, ogabnih
Odgovori
+3
3 0
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