Pirc Musar: Najboljši prijateljici že 20 let, bila je varnostno preverjena

"Moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še zdaleč ne vsega tega, kar me je doletelo. Iskrena bom: vsega tega ne znam ustaviti," je zapisala slovenska predsednica.

"Sem predsednica, sem pa tudi samo človek in tudi sama ne smem pozabiti, da nisem stroj. Težko mi je, zelo težko. Pa ne samo zaradi sebe. Zaradi moža in sina, staršev, sestre, mojih dveh prijateljic, ki sta bili z menoj v avtu, mojih varnostnikov in vseh, ki to težko preizkušnjo preživljajo z mano. Ne vem, če mediji in dežurni komentatorji kdaj pomislijo nanje. Jaz pa, vsako minuto, vsak dan," je občutke delila Pirc Musarjeva.

Kot je dodala, se bodo fizične poškodbe zacelile dokaj hitro, za pomiritev v duši pa bo potrebno veliko več časa. "Svojo neumnost, ker nisem bila privezana, sem plačala z zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bom plačala," je ponovno zatrdila.

Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo na poti v Komendo na Pogi Challenge. Ponovila je, da se z njo na takšne neformalne dogodke, na koncert, v kino ali na sladoled lahko pelje tudi nevarovana oseba, saj druge možnosti iti kam s prijatelji nima. "Pravno gledano, v avtomobilu posameznik uživa enako stopnjo zasebnosti kot doma. In kar je zanimivo za javnost, pač ni vedno tudi v javnem interesu," je dodala.