Predsednica odlikovala britanskega kirurga slovenskih korenin

Ljubljana, 23. 09. 2025 14.53 | Posodobljeno pred 4 urami

STA , L.M.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je upokojenemu britanskemu kirurgu slovenskih korenin Thomasu Potokarju podelila medaljo za častno dejanje za človekoljubno in požrtvovalno delo ter izjemno nesebično pomoč poškodovanim in bolnim na kriznih in vojnih območjih v Gazi in drugod, izhaja iz objave v uradnem listu.

Thomas Stephen Potokar je upokojeni britanski plastični kirurg, po očetovi strani Slovenec, po mamini pa Anglež. Trenutno prebiva v Franciji, saj je njegova žena Francozinja. Živel je tudi v Walesu in Ženevi ter ima francoski in britanski potni list.

"Zato vedno pravim, da sem po narodnosti Evropejec. Še vedno imam precej sorodnikov v Sloveniji. Redno hodim na obisk, a žal ne govorim slovensko," je oktobra lani povedal v intervjuju za časnik Delo.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar FOTO: Damjan Žibert

Humanitarno kariero je začel leta 1990 kot član Zdravnikov brez meja. Najprej je deloval v Kambodži, Bosni in Hercegovini, Tadžikistanu, Ruandi in Iraku. Kasneje je deloval še v številnih humanitarnih organizacijah in postal specialist za zdravljenje vojnih ranjencev. Je strokovnjak za opekline in vojno medicino, obenem pa usposablja lokalno zdravniško osebje in izvaja ocene lokalnih zdravstvenih ustanov.

Doslej je bil na misijah v Bangladešu, Indiji, Nepalu, Nigeriji, Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Siriji, Etiopiji, Gani, Sierri Leone, Malaviju, Ukrajini, Jemnu, Somaliji, Južnem Sudanu, Tanzaniji, Maliju, DR Kongu, na Zahodnem bregu, Gazi in v Libanonu. Največkrat v karieri je bil v Gazi, skupno že šestnajstkrat, nazadnje letos spomladi.

Kraljica Elizabeta II.
Kraljica Elizabeta II. FOTO: Profimedia

Je tudi častnik viteškega reda britanskega imperija (OBE), pokojna britanska kraljica Elizabeta II. mu je naziv podelila leta 2017.

Potokar bo prihodnji torek na obisku v Sloveniji, pogovor z njim v Cankarjevem domu organizira Gibanje za pravice Palestincev v okviru letnega dogodka Kulturna ambasada Palestine, ki je letos posvečena Gazi.

MESE?AR
23. 09. 2025 18.57
+0
Kaj je frontnih linijah delal plastične operacije ? Kako lahko plastični kirurg pomaga poškodovanim ? Meni ni jasno !
ODGOVORI
2 2
grumf
23. 09. 2025 19.06
-1
Joj, tole je pa komentar za na wall of shame, nč vam ni jasno..
ODGOVORI
0 1
Smuuki
23. 09. 2025 18.51
+3
S palestine ne bo nihče nagrajen?
ODGOVORI
3 0
šumahr
23. 09. 2025 18.45
+0
Poglejte si na YouTubu prispevek o njemu Doktors on frontlines ....Tom Potokar.
ODGOVORI
2 2
Z O V
23. 09. 2025 19.07
+1
Kar naj ostane v mali britaniji...
ODGOVORI
1 0
elektroncek
23. 09. 2025 18.42
-2
cudn da ne kazga cordica spet .. al pa jnula v plenicah ... al pa kuharja njeih vampov
ODGOVORI
1 3
Nidani
23. 09. 2025 18.38
+1
Pošteno! Ostali pa svečke prižigat!
ODGOVORI
3 2
joc771
23. 09. 2025 18.34
+1
Pirc Musarjeva o pidovskem tajkunu: Darko Horvat je finančni genij
ODGOVORI
2 1
joc771
23. 09. 2025 18.35
+0
Nataša Pirc Musar je govorila o ustanovitelju in dolgoletnem predsedniku uprave Aktive Darku Horvatu, ki je danes poznan kot največji pidovski tajkun. Horvat je ustanovitelj in dolgoletni predsednik uprave Aktive, v katero so slovenski državljani v prvi polovici 90. let vložili za tristo milijonov evrov lastninskih certifikatov. Za vsakega od njih je v reklamah obljubljal tisoč nemških mark. Za Aktivo je danes ostalo pogorišče: opeharjeni mali delničarji, prazne stečajne mase in več kot sto milijonov evrov dolgov do bank.
ODGOVORI
2 2
joc771
23. 09. 2025 18.34
+2
Zaradi fiktivnega računa kazensko ovadili Natašo Pirc Musar (humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenija)
ODGOVORI
3 1
Nidani
23. 09. 2025 18.49
+0
O pravnomočno obsojenemu kriminalcu pa nič?
ODGOVORI
1 1
šumahr
23. 09. 2025 18.31
+1
Hallo Na sliki je Nataša Pirc Musar in na drugi kraljica Elizabeta, ampak članek je namenjen nekomu drugemu......zakaj to delate?
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
23. 09. 2025 18.25
+2
A je sodeloval pri covid genocidu?
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 18.24
+1
Bravo!
ODGOVORI
2 1
medŠihtom
23. 09. 2025 18.21
-2
rdeča nataša še vedno ni prebolela inavguracije trumpa, in patetično išče rdečo zamenjavo za Zorc-Pleskovič, hahahahahaha. moraš res bit brez osebnega ponosa da vzameš "odlikovanje" od ponosnih naslednikov klavcev slovenskega naroda. nikoli in nikdar.
ODGOVORI
2 4
RevenKapitalist
23. 09. 2025 18.19
+1
Spet so mocni na jezikih cez tede n dni pa se bodo spet poskrili ko bo veter zacel pihat v drugo smer in se bo izkazalo da so vse skupaj samo prazne besede a nerejno pa veliko skode.
ODGOVORI
2 1
Juzles Iters
23. 09. 2025 18.16
+2
Neverjetno, enkrat na nekaj let politiki najdejo nekega priznanega tujca s slovenskimi "koreninami", nekaj čivkavajo o slovenstvu, a vsakodnevno tradicionalno uvozijo na desetine nižje izobraženih tujcev, medtem ko se istočasno izseljuje mnogo visoko izobraženih Slovencev ravno zaradi taiste preveč ideološke politike.
ODGOVORI
3 1
Rožle Patriot
23. 09. 2025 18.14
+2
..... njo pa odlikujejo njene davčne oaze .. !!!
ODGOVORI
3 1
RevenKapitalist
23. 09. 2025 18.14
+1
Gaza jim je trzna nisa :) na tragedijah mrtvih vojnah.... si kupujejo priljubljenost za kaj takega moras bit ekstra pokvarjen in dno od cloveka. Vse ostalo pa ze tako vemo. Izdajalci in podpornika fasizma ter terorizma ki so se vpletli v dve vojni da zdaj ropajo narod. Bljak
ODGOVORI
2 1
galeon
23. 09. 2025 18.09
+5
Pa ste najdli spet enega Slovenca, ki ne zna slovensko. Sramota.
ODGOVORI
6 1
sektor1
23. 09. 2025 16.40
+5
Ni moja predsednica !
ODGOVORI
10 5
Rožle Patriot
23. 09. 2025 18.15
+5
Predvsem ni predsednca vsem poštenim .. !!!
ODGOVORI
5 0
Nightingale
23. 09. 2025 16.38
+2
Tujca, ki je delal v tujini je odlikovala? Burleska...
ODGOVORI
7 5
Rožle Patriot
23. 09. 2025 18.16
+0
... ki rešuje tuja življenja ... !!!
ODGOVORI
1 1
Pikopiko
23. 09. 2025 15.57
+5
Oligarhinja ne bo nikoli moja predsednica. Niti 5000 podpisov ni mogla zbrat nato pa je čudežno zmagala.
ODGOVORI
9 4
Smuuki
23. 09. 2025 15.31
+5
Zanimivo da se pri nas vedno odlikuje skrajne levičarje ali delujoče v tujini. Nihče od intelektualcev doma ne more uspeti ker ga sproti onemogočijo. Samo varno okolje v tujini dovolj daleč od dosega naših levih je območje kjer se slovenski posamezniki lahko prebijejo iz povprečja. Ravnokar izvedena dejanševizacija je zabetonirala intelektualce z desne da nikoli ne morejo uspeti. Na levi so pa itak podpovprečni
ODGOVORI
8 3
aljoteam
23. 09. 2025 18.09
-1
Kirurg ki e zato, ker pomaga ranjenim otrokom skrajni levičar? Vsak dan nekaj novega slišim ampak večje neumnosti pa še nisem slišal moram priznat.
ODGOVORI
0 1
medŠihtom
23. 09. 2025 18.23
smukec je prav napisal, rdeč bo odlikoval samo rdečega, tudi če ni pismen, važno da je rdeč, golo dejstvo ki ne potrebuje razprave.
ODGOVORI
0 0
