Pirc Musar: Racman se ne izogiba postopkom v Sloveniji

Po več tednih molka jeSergej Racman preko svoje odvetnice Nataše Pirc Musarpodal izjavo za javnost. Sodišče je namreč pred časom zanj odredilo pripor v preiskavi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina, po razpisu notranje tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo pa ga slovenska policija išče tudi s pomočjo mednarodne tiralice Interpola.

Kot je zapisala Pirc Musarjeva, Racman že od leta 2010 stalno biva v tujini, okoliščina, da ga ni v Sloveniji, pa je posledica tega dejstva. Racman tako ni na begu, niti se kako drugače ne izogiba ugotavljanju njegove odgovornosti v kazenskem postopku, še piše v izjavi za javnost.

Ne evropski nalog za prijetje in predajo ne mednarodna tiralica Interpola nikakor nista bila potrebna za namen zagotovitve njegove udeležbe v kazenskem postopku, poudarja Pirc Musarjeva. "G. Racman se nikoli ni ukvarjal s posredovanjem pri prostituciji in utemeljeno pričakuje, da bo v sodnem postopku oproščen obtožbe. V času, ki bo potreben za sodno presojo, od organov pregona zahteva spoštovanje njegove osebnosti in dostojanstva. Obveščanje medijev o času in kraju predaje ali prijetja bi nedvomno vodilo v nepotrebno ponižanje in smešenje osumljenega," piše.

Ob tem Pirc Musarjeva poudarja, da se Racman svoje kazenske odgovornosti ne izmika, zavrača pa "očitne poskuse organov pregona, da iz njegovega prihoda v Slovenijo naredijo predstavo za medije in javnost".

V izjavi je preko svoje odvetnice Racman že sporočil, da se želi vrniti v Slovenijo in se v postopku zagovarjati, vendar na način, ki mu bo omogočal ohranitev dostojanstva. S tem je seznanil tudi organe pregona. Po tem obvestilu so se ti odločili za izdajo mednarodne tiralice Interpola, kar Racman obžaluje in potrjuje njegovo "bojazen, da je v dani situaciji cilj njegovo javno ponižanje".