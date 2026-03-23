Pirc Musar s čestitko Svobodi in zahvalo vsem, ki so volili

"Iskrene čestitke Gibanju Svoboda, relativnemu zmagovalcu volitev. Predsednika stranke dr. Roberta Goloba sem že poklicala in mu osebno čestitala. Hvala tudi vsem volivkam in volivcem, ki ste se množično udeležili volitev. Čestitam tudi vsem ostalim strankam, ki so se uvrstile v parlament. Pozivam jih, da čim prej sedejo za pogajalsko mizo. Sama bom predstavnikom strank vedno na voljo za pogovor," je objavila predsednica republike.
Po parlamentarnih volitvah bo Pirc Musar opravila posvete in nato DZ predlagala kandidata za mandatarja, ki sestavi vlado. Gre za ključno ustavno pristojnost predsednika države v postopku oblikovanja nove vlade.
Na nedeljskih volitvah, ki so bile desete v samostojni Sloveniji, se je v DZ uvrstilo sedem list. Po delnih neuradnih izidih po 99,85 odstotka preštetih glasov je slavila Svoboda pred SDS. Trenutno je med vodilnima strankama 7749 glasov razlike. V DZ so se uvrstile še skupna lista NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.