Pirc Musar še brez odločitve o predsedniku KPK, za namestnika imenovala Kocjana

Ljubljana, 01. 12. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 58 minutami

STA , N.L.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar še ni sprejela končne odločitve o kandidatu, ki ga bo za prihodnji šestletni mandat imenovala na čelo KPK. Svojo odločitev bo sporočila do srede. Sklenila pa je že, da na mesto namestnika predsednika KPK imenuje novinarja Aleša Kocjana, ki se je danes v predsedniški palači tudi predstavil javnosti.

Na poziv predsednice republike Pirc Musar za kandidaturo za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki se je iztekel prejšnji mesec, so prispele tri prijave. Kandidacijska komisija je po 30 dneh, ki jih je imela na voljo, kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik.

Z obema kandidatoma je predsednica republike opravila pogovor, a končne odločitve še ni sprejela. To bo storila v predvidenem roku, torej do srede. Zdajšnjemu predsedniku Šumiju se mandat izteče marca prihodnje leto, so pojasnili v predsedničinem uradu, kjer so za danes napovedali predstavitve kandidatov za predsednika KPK in njegovega namestnika.

Za namestnika predsednika KPK imenovali novinarja Aleša Kocjana

Na mesto slednjega se je Pirc Musar odločila imenovati dolgoletnega novinarja Radia Slovenija Kocjana, ki je bil edini izmed petih kandidatov za to mesto, ki ga je kandidacijska komisija ocenila kot zelo primernega.

Kocjan se je danes tudi predstavil javnosti. Kot je poudaril, učinkovito spoprijemanje s korupcijo vidi kot tek na dolge proge, ki zahteva vključenost in sodelovanje celotne družbe. Posledice korupcije, kršitev integritete in nasprotja interesov namreč po njegovih besedah občutimo vsi, saj tako dobimo slabše in dražje javne storitve.

KPK tako vidi kot središčno točko boja proti korupciji. Ob preventivni je izpostavil tudi nadzorno funkcijo KPK. Tako je napovedal, da se bo na mestu namestnika predsednika KPK zavzemal tudi za krepitev te funkcije komisije, kar bi lahko po njegovem mnenju dosegli tudi z odpravljanjem sistemskih slabosti skladno z akcijskim načrtom iz resolucije za preprečevanje korupcije, tesnejšim sodelovanjem s strokovnjaki in civilnodružbenimi organizacijami pri prepoznavanju in zapiranju pravnih in administrativnih lukenj ter doslednim sankcioniranjem kršiteljev in analizo korupcijskih tveganj na sistemski ravni.

Med cilji svoje strategije je med drugim navedel tudi spremembe zakonodaje, ki bi prinesle sankcije ob ugotovljenih kršitvah integritete, krepitev zaupanja javnosti v komisijo, sodelovanje z gospodarstvom in nadaljnjo ozaveščanje mladih o pomenu integritete.

"Predstava o družbi z ničelno stopnjo tolerance do korupcije je morda idealistična, a to nas ne sme odvrniti od stremljenja k demokratični družbi z visoko stopnjo odgovornosti in integritete v procesih odločanja o javnih zadevah ter preprečevanja ravnanj, ki pomenijo kršitve že naštetih institutov," je Kocjan poudaril v predstavitvi.

Predsednica Pirc Musar bo ukaz o imenovanju Kocjana podpisala predvidoma še danes, petletni mandat pa bo nastopil z januarjem, je po javni predstavitvi pojasnil generalni sekretar v predsedničinem uradu Jan Kovačič.

