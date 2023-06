Pirc Musarjeva pri Vučiću: Dogovore je treba spoštovati, strasti pa umiriti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na delovnem obisku v Srbiji Beograd in Prištino pozvala k nadaljevanju dialoga pod okriljem EU, ki je edina prava pot do rešitve sedanjih težkih razmer na Kosovu in umiritve razmer. Po pogovorih s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem je izpostavila, da morata k temu prispevati obe strani. Na novinarski konferenci pa je Vučića vznemirilo vprašanje slovenskega novinarja o množičnih protestih, ki že več tednov potekajo na ulicah Beograda.

icon-expand Predsednica republike Nataša Pirc Musar na delovnem obisku v Srbiji FOTO: Urad predsednice Republike Slovenije

"Dialog je edina prava pot do rešitve težkih razmer, da se situacija pomiri. Seveda je to potrebno na obeh straneh, tudi Kosovo mora narediti svoj del posla," je dejala in napovedala, da bo oktobra obiskala Kosovo in se o njihovih stališčih pogovarjala s kosovsko predsednico Vjoso Osmani. Z njo se je pred obiskom v Beogradu sicer že pogovarjala po telefonu. "Pozicija Evropske unije in Slovenije je seveda jasna - dialog, še enkrat dialog in dialog. Ne želimo si konfliktov v regiji Zahodnega Balkana. Mislim, da bi začrtana pot morala biti jasna, to je približevanje Evropi, evropskim vrednotam, vladavini prava, človekovim pravicam," je dejala in povedala, da se je o razmerah na Kosovu pogovarjala tudi na uradnem obisku v Severni Makedoniji, od koder je v sredo prišla v Beograd. Dodala je še, da kot pravnica ne vidi razloga, zakaj v skladu z uresničitvijo sporazuma o normalizaciji odnosov na Kosovu ne bi vzpostavili skupnosti srbskih občin. Z Vučićem sta se strinjala, da je dogovore treba spoštovati in krepiti dialog ter umiriti strasti, je dejala. Vučić pa se ji je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug na skupni novinarski konferenci v Beogradu zahvalil, ker je želela slišati srbske argumente.

Prizadevanje Pirc Musarjeve, da bi Srbija postala del evropske družine Odnose med Slovenijo in Srbijo sta oba izpostavila kot zelo dobre. Zavzela sta se za njihovo krepitev in da bosta državi z dobrimi medsebojnimi odnosi prispevali k miru, stabilnosti in napredku na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz urada predsednice. Za Slovenijo je evropska prihodnost držav regije ključnega pomena, zato si bo vedno iskreno prizadevala, da bi tudi Srbija postala del evropske družine, je na novinarski konferenci dejala Pirc Musar. "Za to je potrebna uvedba evropskega pravnega reda, zavezanost vladavini prava, boj proti korupciji ter zagotavljanje svobode medijev," je izpostavila kot glavne potrebne korake na srbski evropski poti. Kot so sporočili iz njenega urada, je poudarila tudi pomen implementacije ustavne reforme na področju sodstva, pozdravila pa napredek Srbije pri usklajevanju z vizumsko politiko EU. Vučić za hitro železniško povezavo med Ljubljano in Beogradom Vučić je medtem izrazil pričakovanje, da bo trgovinska menjava med državama po lanski rekordni tudi letos dosegla skoraj dve milijardi evrov ter izpostavil, da je Slovenija ena najpomembnejših investitork in gospodarskih partneric Srbije. Več kot 1500 slovenskih podjetij namreč zaposluje 25.000 delavcev. Izrazil je željo, da bi Beograd in Ljubljano povezali s hitro železniško povezavo. Predsednika sta govorila tudi o uresničevanju sporazuma o nasledstvu po nekdanji skupni državi in se dogovorila, da se mora proces pospešiti predvsem pri digitalizaciji arhivskih gradiv. Slovenija je sicer pobudnica digitalizacije skupnih arhivskih gradiv nekdanje SFRJ, ki bi omogočila, da bi bile njihove digitalne kopije dostopne državnim arhivom vseh držav naslednic. Poseben namen obiska je bil po navedbah urada predsednice tudi pogovor o Zahodnem Balkanu v luči vrha pobude Brdo Brioni, ki bo septembra v Severni Makedoniji. Pirc Musar se je Vučiću zahvalila za potrjeno udeležbo na vrhu in izpostavila izreden pomen dialoga na tej ravni, saj lahko razprave v okviru pobude "pomagajo državam regije pri iskanju medsebojnih rešitev ter olajšajo njihovo pot v EU". Pirc Musar je Srbiji in drugim državam regije zagotovila nadaljnjo podporo in pomoč Slovenije pri približevanju EU, saj je "evropska pot prava pot". Vučić pa je zagotovil, da vztrajajo na tej poti ter v tem okviru skrbijo za vladavino prava in nujne reforme. Sloveniji se je zahvalil za podporo. V Mladenovcu žrtvam strelskih napadov položili venec v imenu Slovenije Predsednica je ob obisku državljanom in političnemu vrhu Srbije še enkrat izrazila sočutje ob nedavnih strelskih napadih na beograjski osnovni šoli in v Mladenovcu, kamor je v sredo tudi položila venec v imenu Slovenije. Izpostavila je, da je medvrstniško nasilje problem, s katerima se soočajo vse družbe, še posebej v dobi družbenih omrežij, kjer se pogosto pojavljajo sovražni govor in nestrpnost. Vloga predsednikov držav pri tem pa je, da spodbujajo dialog, spoštovanje, strpnost ter sodelovanje - tako na spletu kot v resničnem svetu, je dejala.

Vučića zmotilo vprašanje slovenskega novinarja Na novinarski konferenci po srečanju je novinar RTV Slovenija Vučića vprašal o množičnih protestih v Srbiji, ki so se na ulicah Beograda odvili po strelskih pohodih v maju, protestniki na ulicah Vučića pozivajo k odstopu. Nad vprašanjem pa srbski predsednik ni bil navdušen. "Hvala za vaša vprašanja, skozi katere se pokaže, kako in zakaj EU pri nas ni tako zelo priljubljena, kot bi si želeli. Ljudje se včasih počutijo ponižane zaradi vaše dobronamernosti, ker se vtikujete v zadeve, za katere si v primeru vprašanja o svoji državi ne bi želeli, da bi se mešali," je nekoliko nejeverno odgovoril Vučić in dodal, da ga veseli, da se Slovenija zanima za dogajanje v Srbiji. O vprašanju o množičnih protestih v svoji državi pa je Vučić dodal, da je med njim in drugimi razlika ta, da on svojih političnih nasprotnikov ne želi kritizirati v medijih. "Mi tega ne počnemo tako. Menimo, da so takšna vprašanja zanimiva za državo in njene prebivalce, ne pa da to počnete v drugi državi. Vse, kar sebi oprostite, drugim ne, in vse, kar sebi dovolite, drugim ne," je še pristavil Vučić in dodal, da gre tudi v tem primeru "za protest kot protest", ki da se dogajajo že več let.