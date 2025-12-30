Pirc Musarjeva: Vodijo naj nas modrost, pogum in sočutje

"Bližamo se koncu koledarskega leta, ko se ritem naših življenj naravno umiri. Mesta in vasi se ovijejo v praznični sij, ulice zadišijo po pričakovanju. Objame nas vzdušje topline in veselja, ki ju prinašajo bližina in drobne pozornosti naših najdražjih," je orisala praznični čas ob izteku leta.

Po njenih besedah je to za večino od nas zelo dragocen čas. Ob tem obžaluje, da veliko ljudi nima te sreče, da bi v miru praznovali in gradili svojo prihodnost. Varnost in dostojanstvo vsakega posameznika vidi kot neprecenljivi vrednoti, pri čemer v njuni odsotnosti zbledi vrednost vseh drugih dobrin.

"Izjemnost, ki ga ima pomen varnosti in dostojanstva, pa najgloblje razumejo tisti, ki tudi v teh prazničnih dneh doživljajo trpljenje vojn in drugih stisk," je opomnila. Prepričana je, da niti ne smemo niti ne moremo sprejeti "te vsesplošne globalizacije ravnodušja, češ da na to nimamo vpliva". V novem letu zato še odločneje gradimo družbo, v kateri sta spoštovanje in sočutje močnejša od strahu in brezbrižnosti, je pozvala.