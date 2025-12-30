Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pirc Musarjeva: Vodijo naj nas modrost, pogum in sočutje

Ljubljana, 30. 12. 2025 20.36 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu želi, da nas v novem letu vodijo modrost, pogum in sočutje. "Bodimo drug drugemu bližje z razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter iskreno željo po boljšem jutri. Predvsem pa naj naša dejanja govorijo glasneje od besed," je pozvala v novoletni poslanici.

"Bližamo se koncu koledarskega leta, ko se ritem naših življenj naravno umiri. Mesta in vasi se ovijejo v praznični sij, ulice zadišijo po pričakovanju. Objame nas vzdušje topline in veselja, ki ju prinašajo bližina in drobne pozornosti naših najdražjih," je orisala praznični čas ob izteku leta.

Po njenih besedah je to za večino od nas zelo dragocen čas. Ob tem obžaluje, da veliko ljudi nima te sreče, da bi v miru praznovali in gradili svojo prihodnost. Varnost in dostojanstvo vsakega posameznika vidi kot neprecenljivi vrednoti, pri čemer v njuni odsotnosti zbledi vrednost vseh drugih dobrin.

"Izjemnost, ki ga ima pomen varnosti in dostojanstva, pa najgloblje razumejo tisti, ki tudi v teh prazničnih dneh doživljajo trpljenje vojn in drugih stisk," je opomnila. Prepričana je, da niti ne smemo niti ne moremo sprejeti "te vsesplošne globalizacije ravnodušja, češ da na to nimamo vpliva". V novem letu zato še odločneje gradimo družbo, v kateri sta spoštovanje in sočutje močnejša od strahu in brezbrižnosti, je pozvala.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Damjan Žibert

Po njenih besedah smo bili Slovenci od nekdaj miroljuben in solidaren narod. Smo predani svoji zemlji, a obenem odprti svetu in vemo, da zgolj sodelovanje in medsebojno spoštovanje prinašata boljšo prihodnost, je naštela. Glede na to je predlagala, da v novo leto vstopimo z zavedanjem, da smo kot narod, kot družba in kot soustvarjalci skupnega življenja odgovorni tako do najšibkejših, do starejših, otrok in prihodnjih generacij kot do narave.

Posameznik sam v tem zgodovinskem trenutku po njenem mnenju nima dovolj moči za družbene spremembe, pač pa se "moč sestavi in vzplamti v skupnosti, ki z zaupanjem in solidarnostjo ustvarja prijazen dom in povezan svet". "Smo del širše slovenske, evropske in svetovne skupnosti. Z vizijo, voljo in pogumom lahko postanemo navdih in povezovalci v mednarodnem prostoru," je ocenila. Glede na to po njenem pozivu gradimo in ohranjajmo vrednote pravne države, medsebojne pomoči in dostojanstva doma in po svetu.

Do ponovitve novembrskega referenduma po sodni poti?

11-letnemu dečku zasegli več kot 700 kosov pirotehnike

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
30. 12. 2025 21.55
to kar je povedala bi lahko obdržala zase,mi se bomo že znajdl brez nje
Odgovori
0 0
Bolfenk2
30. 12. 2025 21.53
Ko levičarska političarka govori o sočutju to pomeni, da nam bo naselila tisoče nevarnih migrantov v državo. Sočutje, vključojoča družba, solidarnost... to so zelo nevarne besede za naš narod.
Odgovori
+2
2 0
Pamir
30. 12. 2025 21.41
Kovid razsaja na polno, mihče se ne cepi, nobenih mask , izolacij...kaj se dogaja?
Odgovori
+1
2 1
ap100
30. 12. 2025 21.29
pomanjkanja poguma ji ne moram očitat ostalo pa ji manjka
Odgovori
+4
4 0
Z O V
30. 12. 2025 21.28
Vodijo nas globalisti, satanisti in vojni dobičkarji...
Odgovori
+3
3 0
rahlo_nepristranski
30. 12. 2025 21.27
Toliko o Musarci, ko je prišla nazadnje v Novo mesto v negovalno bolnišnico Julija je za kamerami govorila direktorici bolnice kako so medicinske sestre lene in podobno, vem iz prve roke .... vi mainstream mediji jih pa še naprej hvalite in zagovarjajte plačanci
Odgovori
+5
5 0
peresni
30. 12. 2025 21.25
Pirčeva je seveda plačani vojak SD....zdaj ima nalogo, da spravi skorumpirano SD če že prag parlamenta in končno prvič uradno po 30 letih skritega sodelovanju pri izčrpavanju Slovenije slovenskega ljudstva uradno poroči SDS in SD v vladno koalicijo. S tem bo seveda konec vseh sanj Slovencev o lepi prijaznim prihodnosti za vse. Bo še sami za bogate in njihove sluge.
Odgovori
+1
2 1
ap100
30. 12. 2025 21.37
vsak sd je boljši kot golobnjak
Odgovori
+2
2 0
Rainbow warrior
30. 12. 2025 21.19
Ona nam to govori ja, medtem ko ima sama ravno obratne "kvalitete".
Odgovori
+2
2 0
čokolino23
30. 12. 2025 21.17
PDPIRAJE VOJNE PO SVETU ALI NISTE ZA MIR !!
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
30. 12. 2025 21.07
Ona nima nobene od teh treh stvari. Samo €€€ in blablabla 💬
Odgovori
+5
5 0
LeviTUMOR
30. 12. 2025 20.49
Vodi nas kriminal. To je moto levih.
Odgovori
+8
9 1
YouRangMyLord
30. 12. 2025 20.46
Lepo, gospa predsednica, hvala zxa vaš trud; ampak siti smo teh "cheesy " obljubljajočih nagovorov. Sploh zadnje leto. Od vseh, celotne garniture na oblasti.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Dvojčka sta jo že prehitela
Dvojčka sta jo že prehitela
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425