Pirc Musarjeva: Vozniki naj motoristično sezono začnejo varno

Vodja sektorja prometne Policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun je opozoril, da so na cestah zaradi zime ostale udarne jame in pesek od posipa, asfaltne površine pa so še vedno hladne in ne omogočajo optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Motoriste je pozval k previdnosti in prilagoditvi hitrosti vožnje razmeram na cesti.

"Vsako leto, ko se spomladi začnejo prvi lepi dnevi, se soočimo s povečanim deležem poškodb voznikov mopedov in motorjev," je navedel vodja urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Uroš Tominc. Naštel je, da gre pogosto za težje poškodbe glave, trebuha, prsnega koša, odtrganin.

"Težko je gledati mladega človeka, ki je bil do trenutka, ko se je usedel na motor, zdrav, mlad in poln energije, nato pa pristane na invalidskem vozičku in je povsem odvisen od druge osebe," je ponazoril Tominc, ki se s poškodbami hrbtenic motoristov srečuje tudi kot kirurg ortoped.