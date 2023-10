Pirc Musarjeva na proslavi: Skušnjave pri vladanju so velike

"Skušnjave pri vladanju so velike. Ampak dober namen ni ustrezna protiutež nedemokratičnemu ravnanju. Vsakemu politiku bi zato morala biti vsakodnevna mantra ravno vrstica "In ne vpelji nas v skušnjavo". Razen prekmurskim, zanje velja: "I ne vpelaj nas vu sküšávanje", je dejala predsednica.

"Vsakodnevna borba za demokracijo, pravičnost in enakopravnost je tisto, kar nam bo tudi v prihodnje omogočilo stati in obstati," je povedala Pirc Musarjeva.

Tik pred proslavo so s Policije v sporočilu za javnost zapisali, da Policija kot organ notranjega ministrstva svoje delo opravlja samostojno in zakonito, ter da ne pristajajo, kot poudarjajo, da bi postali sredstvo kakršnega koli obračunavanja kogar koli. Dodajajo, da se vse kadrovske odločitve v Policiji izvajajo skladno z zakonom.

Da so vezi med Gibanjem Svoboda in SDS sicer tesnejše kot se zdi, je v pismu svojemu članstvu zapisal predsednik NSi Matej Tonin. Meni, da obstaja zakulisno sodelovanje med največjo koalicijsko in opozicijsko stranko, kot dokaz, da sta se Golob in Janez Janša dogovarjala o razrešitvi predsednice državnega zbora, pa Tonin vidi izjavo v naši večerni oddaji (26. oktobra): "Roko na srce, od nekaterih poslancev vladne koalicije so takšni predlogi že prišli, naj mi predlagamo zamenjavo in se lahko dogovorimo, kdo iz njihovih vrst bi bil predsednik državnega zbora, mi na te trike ne padamo."

"Želim si, da bi ta naša koalicija obstala, da bi se držala teh zavez, ki jih je dala, in da tudi znotraj koalicije pozabijo na prepire, naj bo tudi vladi sporočilo, da mora vztrajati na tej solidarnosti, sodelovanju in tovarištvu, to kar so imeli naši partizani," medtem razmišlja ljubljanski župan Zoran Janković.

Vsaka demokratična družba zahteva stalen kritični pogled na delovanje njenih voditeljev, je sinoči še poudarila predsednica države, in da samo informirani in razmišljujoči državljani lahko skrbijo za to, da politika ne prestopi meja dopustnega.