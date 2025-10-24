Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pirc Musarjeva objavila ponovni poziv za varuha človekovih pravic

Ljubljana, 24. 10. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila ponovni poziv za prosto mesto varuha človekovih pravic. Ob tem je zagotovila, da si bo še naprej intenzivno prizadevala, da skupaj s poslanskimi skupinami najde ustreznega kandidata. Urad predsednice predloge za kandidate zbira do 24. novembra.

Roki za zaključek postopka se bodo iztekli v času zadnje redne seje pred rednimi volitvami v DZ, ki bo med 26. in 30. januarjem, so v sporočilu za javnost opozorili v uradu predsednice. To pomeni, da je "odgovornost vseh vpletenih, da konstruktivno sodelujejo v pogovorih o strokovno najbolj usposobljenih osebah za zasedbo izpraznjenih vodstvenih mest, skupna in še toliko večja".

V uradu so ob tem še poudarili, da predsednica od odgovornosti ne beži. "Predsednica republike si bo še naprej intenzivno prizadevala, da skupaj s poslanskimi skupinami najde kandidatko ali kandidata, ki bo kot neodvisen strokovnjak izpolnjeval visoka pričakovanja pri strokovnih kriterijih in bo zato imel zadostno podporo poslank in poslancev za izvolitev," so zapisali.

Intervju s predsednico Natašo Pirc Musar
Intervju s predsednico Natašo Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja

Za glasovanje o predlogu na redni januarski seji bi morali doseči usklajen predlog, ki bi imel zadostno dvotretjinsko podporo. Predsednica republike ga mora v DZ poslati najkasneje do 16. januarja.

Pisne obrazložene predloge možnih kandidatov za varuha lahko zainteresirani pošljejo na Urad predsednika RS, Erjavčeva 17, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si, in sicer do 24. novembra, do 15. ure.

Predlogu mora biti v dveh izvodih priloženo lastnoročno podpisano pisno soglasje predlaganega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, ter dokazilo o državljanstvu RS.

Predsednica republike je ta teden v predsedniški palači gostila šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju je poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Za ponovitev razpisa se je odločila, ker se je s tem strinjala večina strank, je dejala po srečanju.

poziv varuh človekovih pravic pirc musar
SORODNI ČLANKI

Pirc Musarjeva bo ponovila razpisa za guvernerja banke in varuha človekovih pravic

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prinašalec2
25. 10. 2025 13.03
Saj ti ga bo Kučan odredil, kaj se sprenevedaš
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
24. 10. 2025 21.37
+1
tu gre za kadrovanje politike.....kandidat mora biti izbran po naših merilih....ta "mera" je politična lojalnost ali neodvisna stroka....pred pravicami mora biti dolžnost...
ODGOVORI
1 0
flojdi
24. 10. 2025 16.56
+1
..krasno delo.iskat in nic najt
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330