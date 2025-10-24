Pirc Musarjeva objavila ponovni poziv za varuha človekovih pravic

V uradu so ob tem še poudarili, da predsednica od odgovornosti ne beži. "Predsednica republike si bo še naprej intenzivno prizadevala, da skupaj s poslanskimi skupinami najde kandidatko ali kandidata, ki bo kot neodvisen strokovnjak izpolnjeval visoka pričakovanja pri strokovnih kriterijih in bo zato imel zadostno podporo poslank in poslancev za izvolitev," so zapisali.

Roki za zaključek postopka se bodo iztekli v času zadnje redne seje pred rednimi volitvami v DZ, ki bo med 26. in 30. januarjem, so v sporočilu za javnost opozorili v uradu predsednice. To pomeni, da je "odgovornost vseh vpletenih, da konstruktivno sodelujejo v pogovorih o strokovno najbolj usposobljenih osebah za zasedbo izpraznjenih vodstvenih mest, skupna in še toliko večja".

Za glasovanje o predlogu na redni januarski seji bi morali doseči usklajen predlog, ki bi imel zadostno dvotretjinsko podporo. Predsednica republike ga mora v DZ poslati najkasneje do 16. januarja.

Pisne obrazložene predloge možnih kandidatov za varuha lahko zainteresirani pošljejo na Urad predsednika RS, Erjavčeva 17, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si, in sicer do 24. novembra, do 15. ure.

Predlogu mora biti v dveh izvodih priloženo lastnoročno podpisano pisno soglasje predlaganega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, ter dokazilo o državljanstvu RS.

Predsednica republike je ta teden v predsedniški palači gostila šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju je poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Za ponovitev razpisa se je odločila, ker se je s tem strinjala večina strank, je dejala po srečanju.