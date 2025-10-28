Po tragediji bo Pirc Musarjeva na izredni seji nagovorila poslance

Dnevni red izredne seje, za katero je zahtevo za sklic Nataše Pirc Musar v DZ posredovala v nedeljo po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, predvideva le nagovor predsednice republike.

Pirc Musarjeva je sicer v zahtevi za sklic seje zapisala, da so "potrebni hitrejši in odločnejši sistemski ukrepi ter s tem zakonodajne spremembe, saj bomo le tako zagotovili mirno in varno sobivanje vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije".

Ključni namen izredne seje, ki jo predlaga predsednica republike, je vsebinska razprava s strokovnimi argumenti in predlogi, ki bodo omogočili hitrejše sprejemanje nujno potrebnih ukrepov, so navedli v njenem uradu. "Populizem tega prebivalkam in prebivalcem ne bo prinesel – odgovorno ukrepanje pač," je dodala Pirc Musarjeva.

Pirc Musarjeva bo možnost nagovoriti DZ na lastno pobudo, ki ji jo daje poslovnik DZ, izkoristila tretjič v svojem mandatu na čelu države. Doslej je poslance nagovorila po enkrat na leto in spregovorila o aktualnem stanju v državi in svetu. Kot je namreč dejala že ob nastopu mandata, želi vsako leto ob koncu leta nagovoriti državni zbor.