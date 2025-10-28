Svetli način
Po tragediji bo Pirc Musarjeva na izredni seji nagovorila poslance

Ljubljana, 28. 10. 2025 13.16 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Izredna seja DZ, ki jo je po napadu v Novem mestu zahtevala predsednica republike Nataša Pirc Musar, bo v ponedeljek, so potrdili v kabinetu predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Pirc Musarjeva bo tedaj nagovorila poslance. Ti se bodo isti dan na še eni izredni seji seznanili z odstopoma ministrov Andreje Katič in Boštjana Poklukarja.

Dnevni red izredne seje, za katero je zahtevo za sklic Nataše Pirc Musar v DZ posredovala v nedeljo po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, predvideva le nagovor predsednice republike.

Pirc Musarjeva je sicer v zahtevi za sklic seje zapisala, da so "potrebni hitrejši in odločnejši sistemski ukrepi ter s tem zakonodajne spremembe, saj bomo le tako zagotovili mirno in varno sobivanje vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije".

Ključni namen izredne seje, ki jo predlaga predsednica republike, je vsebinska razprava s strokovnimi argumenti in predlogi, ki bodo omogočili hitrejše sprejemanje nujno potrebnih ukrepov, so navedli v njenem uradu. "Populizem tega prebivalkam in prebivalcem ne bo prinesel – odgovorno ukrepanje pač," je dodala Pirc Musarjeva. 

Pirc Musarjeva bo možnost nagovoriti DZ na lastno pobudo, ki ji jo daje poslovnik DZ, izkoristila tretjič v svojem mandatu na čelu države. Doslej je poslance nagovorila po enkrat na leto in spregovorila o aktualnem stanju v državi in svetu. Kot je namreč dejala že ob nastopu mandata, želi vsako leto ob koncu leta nagovoriti državni zbor.

Nataša Pirc Musar.
FOTO: Aljoša Kravanja

Odstop Katičeve in Poklukarja

Po nagovoru predsednice republike, ki je predviden za ponedeljek ob 12.30, se bodo poslanci sestali na sicer že predvideni izredni seji DZ, na kateri bodo obravnavali predlagan vladni interventni ukrep štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Omenjena seja se bo torej začela kasneje, kot je bilo sprva predvideno, na njej pa se bodo poslanci seznanili tudi z odstopoma ministrice za pravosodje Andreje Katič in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Oba sta svoj odstop premierju Robertu Golobu ponudila po sobotnem dogodku.

S seznanitvijo poslancev bo ministroma funkcija prenehala. Predsednik vlade mora nato v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Po sobotnem dogodku je Policija za zdaj v zvezi s tem prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, preiskovalni sodnik pa mu je v ponedeljek odredil pripor. Dogodek je šokiral javnost v Novem mestu in drugod po državi ter povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta dva ministra, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Ta se je lotila priprave radikalnih ukrepov, ki jih je po nedeljskem obisku v Novem mestu napovedal premier Golob. Predstavili jih bodo že danes na izredni seji novomeškega občinskega sveta, ki se je bodo ob predsedniku vlade udeležili tudi nekateri pristojni ministri.

