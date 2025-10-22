Pirc Musarjeva bo ponovila razpisa za guvernerja banke in varuha človekovih pravic

Nataša Pirc Musar je dejala, da je stranke danes opozorila na časovnico pri imenovanju. Roki bodo namreč padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami, kar pomeni, da je "naša skupna odgovornost sedaj seveda toliko večja".
Naredili bodo pa vse, da razpis izide že v petek. Poudarila je še, da je "skupna odgovornost vseh nas, da ti dve mesti zapolnimo, koliko je to realno, je pa mnogo več odvisno od parlamentarnih strank".
Predsednica republike je namreč danes v predsedniški palači gostila šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju je poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj.
Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, v prvi polovici prihodnjega leta pa se mandat izteče še trem ustavnim sodnikom.
