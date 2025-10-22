Pirc Musarjeva bo ponovila razpisa za guvernerja banke in varuha človekovih pravic

Nataša Pirc Musar je dejala, da je stranke danes opozorila na časovnico pri imenovanju. Roki bodo namreč padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami, kar pomeni, da je "naša skupna odgovornost sedaj seveda toliko večja".

Naredili bodo pa vse, da razpis izide že v petek. Poudarila je še, da je "skupna odgovornost vseh nas, da ti dve mesti zapolnimo, koliko je to realno, je pa mnogo več odvisno od parlamentarnih strank".