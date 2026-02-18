Pirc Musarjeva: Boj za glasove naj bo pošten in transparenten

Prav neselektivno informiranje volivcev je po besedah Pirc Musar ključ do poštenih volitev. Ob tem je spomnila na nedavne primere dezinformacij, namernega potvarjanja dejstev, vpletenosti tujih držav v volitve in financiranje od zunaj v času volilnih kampanj v nekaterih evropskih državah, ki pri nas nimajo mesta . "Take prakse niso utrjevanje poti v demokratično družbo; so tlakovanje poti v pekel, kjer izključevanje, partitokracija in omejevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin obvladujejo državo in družbo, torej vse nas," je opozorila.

Opozorila je, naj volilna kampanja jasno pokaže, ali tekmeci za sedež v DZ razumejo demokracijo kot način življenja. "Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne zlorabljajo njenih slabosti, kot je denimo širjenje nestrpnosti pod krinko svobode govora. Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne izigravajo njenih prednosti, kot je pravica do informiranja," je navedla.

Volitve pa niso le praznik demokracije, so tudi odgovornost. "Iti na volitve pomeni, da odgovornosti, v kakšni državi želimo živeti, ne prelagamo na druge, saj bodo ukrepi nove oblasti veljali za vse, ne samo za tiste, ki so odšli na volitve," je navedla.

Slovenija si po besedah Pirc Musar zasluži največjo možno volilno udeležbo, pri čemer je spomnila, da bo letos 35 let, odkar so jo državljani začeli ustvarjati. "Zato prosim: pojdimo na volitve, vsi skupaj, in soustvarjajmo Slovenijo še naprej. Zase, za skupnost in za prihodnje generacije," je pozvala Pirc Musar.

Volilna kampanja sicer ponuja obilo možnosti za kritično ovrednotenje, kaj je doseženo in katere priložnosti velja izkoristiti, da bo bolje ali še bolje. Predsednica spodbuja vsebinsko kampanjo, saj je Slovenija po ustavi pravna in socialna država. "K temu je treba dosledno stremeti, tudi na volitvah," je še pozvala.

Predsednica Pirc Musar je v današnjem intervjuju za oddajo Ob osmih za Radio Slovenija ocenila, da pred volitvami opaža razklanost, ki ni dobra za državo. Res je, da strani strašita druga pred drugo, je dejala, strah pa ima vedno velike oči. "To vnaša nemir med volivce, kar je za volitve vedno slabo znamenje," je ocenila.

Pirc Musar velikokrat sliši komentar, da sta predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob ter predsednik SDS Janez Janša v načinu svojega delovanja postala tako rekoč enaka, pri čemer tudi sama ugotovi, "da to ni daleč od resnice". Politika sta vsebinsko sicer različna, Golob je liberalen, Janša konservativen, je dejala, se pa po njenih besedah podoben način delovanja "vidi pri odnosu do medijev in neodvisnih državnih institucij".

Novega predsednika vlade bo Pirc Musar opozorila, da je skrb za predvidljivo davčno politiko ena od prvih potez, ki bi jih, ne glede na barvo, morala potegniti nova vlada. To je nujno, saj brez močnega gospodarstva ni socialne države, naložb v državno infrastrukturo, dobrega šolstva, uspešnega športa. "Realni sektor je tisti, ki polni državni proračun," je še izpostavila.

Začudena je bila, da je minister za delo Luka Mesec brez posveta s socialnimi partnerji sprejel odločitev o zvišanju minimalne plače, pri ukrepu glede olajšav pri normirancih in samostojnih podjetnikih pa so ga bila polna usta tega o uskladitvi s socialnimi partnerji. "Včasih res ne razumem, da je enkrat tako in drugič drugače," je še dejala.