Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Pirc Musarjeva: Boj za glasove naj bo pošten in transparenten

Ljubljana , 18. 02. 2026 09.30 pred 1 uro 3 min branja 44

Avtor:
A.K. STA
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru pred volilno kampanjo za državnozborske volitve pozvala k poštenemu in transparentnemu boju za glasove. Opozorila je, da zavržne prakse, kot so namerno potvarjanje dejstev, vpletenost tujih držav v volitve in financiranje od zunaj, pri nas nimajo mesta. Odločno je pozvala še k volilni udeležbi.

Opozorila je, naj volilna kampanja jasno pokaže, ali tekmeci za sedež v DZ razumejo demokracijo kot način življenja. "Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne zlorabljajo njenih slabosti, kot je denimo širjenje nestrpnosti pod krinko svobode govora. Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne izigravajo njenih prednosti, kot je pravica do informiranja," je navedla.

Prav neselektivno informiranje volivcev je po besedah Pirc Musar ključ do poštenih volitev. Ob tem je spomnila na nedavne primere dezinformacij, namernega potvarjanja dejstev, vpletenosti tujih držav v volitve in financiranje od zunaj v času volilnih kampanj v nekaterih evropskih državah, ki pri nas nimajo mesta. "Take prakse niso utrjevanje poti v demokratično družbo; so tlakovanje poti v pekel, kjer izključevanje, partitokracija in omejevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin obvladujejo državo in družbo, torej vse nas," je opozorila.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Volitve pa niso le praznik demokracije, so tudi odgovornost. "Iti na volitve pomeni, da odgovornosti, v kakšni državi želimo živeti, ne prelagamo na druge, saj bodo ukrepi nove oblasti veljali za vse, ne samo za tiste, ki so odšli na volitve," je navedla.

Slovenija si po besedah Pirc Musar zasluži največjo možno volilno udeležbo, pri čemer je spomnila, da bo letos 35 let, odkar so jo državljani začeli ustvarjati. "Zato prosim: pojdimo na volitve, vsi skupaj, in soustvarjajmo Slovenijo še naprej. Zase, za skupnost in za prihodnje generacije," je pozvala Pirc Musar.

Volilna kampanja sicer ponuja obilo možnosti za kritično ovrednotenje, kaj je doseženo in katere priložnosti velja izkoristiti, da bo bolje ali še bolje. Predsednica spodbuja vsebinsko kampanjo, saj je Slovenija po ustavi pravna in socialna država. "K temu je treba dosledno stremeti, tudi na volitvah," je še pozvala.

Predsednica Pirc Musar je v današnjem intervjuju za oddajo Ob osmih za Radio Slovenija ocenila, da pred volitvami opaža razklanost, ki ni dobra za državo. Res je, da strani strašita druga pred drugo, je dejala, strah pa ima vedno velike oči. "To vnaša nemir med volivce, kar je za volitve vedno slabo znamenje," je ocenila.

Pirc Musar velikokrat sliši komentar, da sta predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob ter predsednik SDS Janez Janša v načinu svojega delovanja postala tako rekoč enaka, pri čemer tudi sama ugotovi, "da to ni daleč od resnice". Politika sta vsebinsko sicer različna, Golob je liberalen, Janša konservativen, je dejala, se pa po njenih besedah podoben način delovanja "vidi pri odnosu do medijev in neodvisnih državnih institucij".

Novega predsednika vlade bo Pirc Musar opozorila, da je skrb za predvidljivo davčno politiko ena od prvih potez, ki bi jih, ne glede na barvo, morala potegniti nova vlada. To je nujno, saj brez močnega gospodarstva ni socialne države, naložb v državno infrastrukturo, dobrega šolstva, uspešnega športa. "Realni sektor je tisti, ki polni državni proračun," je še izpostavila.

Začudena je bila, da je minister za delo Luka Mesec brez posveta s socialnimi partnerji sprejel odločitev o zvišanju minimalne plače, pri ukrepu glede olajšav pri normirancih in samostojnih podjetnikih pa so ga bila polna usta tega o uskladitvi s socialnimi partnerji. "Včasih res ne razumem, da je enkrat tako in drugič drugače," je še dejala.

nataša pirc musar volitve
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovakJohn
18. 02. 2026 10.47
Žal je denar sveta vladar. Se Bomo znali zaradi človečnosti ustaviti?
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
18. 02. 2026 10.45
Kaj je hotela povedati? Nič. A ja.....treba je zaslužiti plačo.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
18. 02. 2026 10.44
Papež je priporočil vernikom, da opustijo v postnem času obrekovanje, negativizem, rožljanje z jezikom… Enako predlaga naša predsednica. Ne, ne, ovce že vemo kaj je prav!
Odgovori
0 0
Mare Vesna
18. 02. 2026 10.44
Spoštovana prisednica RS. nekoč ste izjavila, da se boste vedno oglasila ko boste začutila potrebo v dobrobit slovenskih državljanov. Pred kratkim so politični pritiski ukinili oddajo TARČA. Kakšno je vaše mnenje glede pritiskov na RTV ? Tako, da prihranite dvojna merila, in se raje slikajte z dobitniki medalj na olimpijadi, obiskujte vse ostale športne dogodke. Svoj lonček pristranskosti pa lahko pristavi tudi ta medijska hiša.
Odgovori
0 0
peresni
18. 02. 2026 10.43
Jaz vam pravim....sds2 je boljša verzija kot sds1.🤣 Je veliko bolje, če se te okrade in osiromaši z nasmeškom ob lažeh kot z zmerljivkami in pištolami za pasom. Metoda kombinacije grdega in prijaznejšega pristopa pa neumne in naivne itak vedno pretenta.
Odgovori
0 0
duhccc
18. 02. 2026 10.43
glasove naj bo pošten in transparenten,,, dajte moznost da bo mozno obkroziti da nismo z nobenu zadovoljen pa boste vidli kok ste priljubljeni ...
Odgovori
+1
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 02. 2026 10.40
Samo en nasvet ljubi sodrzavljani; ce zelite se naprej svobodno ziveti, ce si ne zelite nazadnjastva, primitivizma in sovrastva, nikakor ne volite SDS in podtaknjenca Logarja. Hvala vsem razumnim in dobrim ljudem! 🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
Odgovori
+1
2 1
E.Nigma
18. 02. 2026 10.37
Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne zlorabljajo njenih slabosti, kot je denimo širjenje nestrpnosti pod krinko svobode govora. In ne brišejo komentarjev.
Odgovori
+3
3 0
travc
18. 02. 2026 10.34
Kaj mislite da smo z lune padli?Vse je že določeno.
Odgovori
+2
2 0
E.Nigma
18. 02. 2026 10.37
Desna stranka
Odgovori
0 0
Čombe
18. 02. 2026 10.29
tako kot njeni finančni tokovi ;)
Odgovori
+4
5 1
FreedomMan
18. 02. 2026 10.27
Vsi na volitve!
Odgovori
+2
2 0
E.Nigma
18. 02. 2026 10.32
Volit SDS
Odgovori
+3
4 1
rob3rt
18. 02. 2026 10.20
Ob tem je spomnila na nedavne primere dezinformacij, namernega potvarjanja dejstev, vpletenosti tujih držav v volitve in financiranje od zunaj v času volilnih kampanj v nekaterih evropskih državah, ki pri nas nimajo mesta. To je imela v mislih ono 8-marčevsko bunko?
Odgovori
+7
7 0
Nenil
18. 02. 2026 10.14
zadnja ki lahko govori o poštenju
Odgovori
+8
9 1
SpamEx
18. 02. 2026 10.12
Kar se tiče transparentnosti in politične higiene bi v zadnjih letih med predsedniki vlade izpostavil predvsem Mira Cerarja . On ima to
Odgovori
+1
3 2
rob3rt
18. 02. 2026 10.23
Jankovića pa ne, on s svojo kamarilo tako transparentno krade, da cela Slovenija to ve, pa mu nihče nič ne sme?
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
18. 02. 2026 10.39
Tilen Artač je ugotovil da ima celo varno sobo za korupcijo
Odgovori
0 0
lokson
18. 02. 2026 10.10
Transparentnost, G Musar?? Kaj nastavljanje svoje prijateljice in politične aktivistke za šefa KPK.??
Odgovori
+4
4 0
rob3rt
18. 02. 2026 10.13
Prevod njenega izvajanja: Bolj ko boste vi stoka "transparentni", bolj zlahka vam bomo mi od rdečega boga poslani kradli. Pa ne rabite se več držati za žep, ampak pazite na svoje notranje organe, ker bomo tudi ponje prišli...
Odgovori
+4
4 0
rob3rt
18. 02. 2026 10.14
... za konec pa Pujsar ma vas rad.
Odgovori
+4
4 0
E.Nigma
18. 02. 2026 10.06
Slovenija si po besedah Pirc Musar zasluži največjo možno volilno udeležbo, pri čemer je spomnila, da bo letos 35 let, Od tega 31 let uspešnih z gospodarsko rastjo z najmanj nad 6%
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
18. 02. 2026 10.05
Želite transparentnost? potem vam svetujem Pirate
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
18. 02. 2026 10.06
Želite fokus na prihodnosti brez vračanja v preteklost k ideološkim temam? svetujem Pirate
Odgovori
+0
2 2
rob3rt
18. 02. 2026 10.10
Tako kot vse drugo so pri nas rdeči ukradli in zlorabili še naziv "Pirati"...
Odgovori
+1
2 1
Bartoreli77
18. 02. 2026 10.04
Prava se oglaša.
Odgovori
+7
8 1
Smuuki
18. 02. 2026 10.03
Če res hočemo nekaj narediti za našo državo je treba pred nastopom funkcije opravit opravit preiskus znanja. Obvezno. Po njihovem vzoru samoplačniško kot so to uzakonili za kmetstvo. Če hoče kmet prepeljati prašiča iz prekmurja na notransko mora imeti opravljen tečaj in izpit za prevoz živih živali. 110 € je tečaj, 22,80€ je upravna taksa. Kaj potrebuje levičar za vodenje države ? Nič
Odgovori
+7
7 0
tech
18. 02. 2026 10.13
Ne samo znanja, še kakšen psihološki pregled, ker upravljajo z denarjem in zakoni za več kot 2 milijona ljudi.
Odgovori
+5
5 0
E.Nigma
18. 02. 2026 10.25
In test na droge
Odgovori
+4
4 0
rob3rt
18. 02. 2026 09.59
Doktorja Ceaucescu-Goloba ni pozvala, naj že končno spaca skupaj tisti "ponesrečen" račun?
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Kar 95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
moskisvet
Portal
Nikar si ne privoščite začetniške napake
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534