Pirc Musarjeva gre v Ukrajino izkazat politično podporo Kijevu

Namen obiska, ki naj bi trajal do sobote, je potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Obisk bo hkrati priložnost za krepitev rednega političnega dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov med državama, napovedujejo v uradu predsednice. Osrednji del obiska v Kijevu bo obsegal srečanje s predsednikom Ukrajine. Predsednica republike se bo srečala tudi s predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom in predsednikom ukrajinskega parlamenta Ruslanom Štefančukom. Poleg Kijeva bo predsednica predvidoma obiskala še več drugih krajev, kjer se bo med drugim seznanila z nudenjem psihosocialne pomoči in rehabilitacije ukrajinskim otrokom, vrnjenim iz Rusije, poklonila se bo tudi ubitim v času ruske okupacije. Predvidoma bo položila tudi cvetje k spomeniku padlim slovenskim vojakom na ozemlju Ukrajine v prvi svetovni vojni.

Pri uradu predsednice zagotavljajo, da bo Slovenija še naprej nudila vso potrebno humanitarno in drugo pomoč Ukrajini. Prav tako Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukrajino, zlasti pobijanje nedolžnih civilistov ter napade na civilne objekte in kritično infrastrukturo. Pri tem poudarja pomen zagotavljanja odgovornosti za kršitve mednarodnega prava in vojne zločine ter opozarja na težak položaj otrok in žensk. Prihajajoči obisk na najvišji politični ravni pa je zasenčil nesporazum glede varnostnega sporazuma, kakršnega ga je Ukrajina podpisala že z 18 drugimi državami. "Gre za to, da se s takšnim sporazumom zavežemo, da bomo Ukrajini pomagali še naprej, dokler bo potrebno," je dejala predsednica v soboto ob robu dogodka v Cerknem, ko je napovedala podpis sporazuma. Mišljeno je bilo namreč, da bo sporazum predsednica podpisala med obiskom Kijeva. V predsedničinem uradu so predlog o tem prejeli z ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter dobili zagotovila, da bo sporazuma pravočasno pripravljen za podpis. A se je zapletlo, ker Kijev ni podprl osnutka sporazuma, saj v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči. Druge države so namreč v podobnih sporazumih podale konkretne zaveze, Švedska je na primer v okviru sporazuma Ukrajini med letoma 2022 in 2026 obljubila okoli 9,3 milijarde evrov. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v ponedeljek potrdila, da pogajanja o varnostnem sporazumu med Slovenijo in Ukrajino še niso končana, tako da ta teden še ne bo pripravljen za podpis. Pojasnila je, da gre za pravno nezavezujoč akt, ki ga lahko podpiše "praktično kdorkoli z vrha države". Sporazum, za katerega zakon o zunanjih zadevah ne velja, bo sicer moral še skozi vlado, z njim pa se bo seznanil tudi odbor državnega zbora za zunanjo politiko, je še povedala.

Slovenija je sicer od začetka ruske agresije proti Ukrajini odločna podpornica Kijeva. Predsednica je nedavno na konferenci za mir v Ukrajini v Švici poudarila, da lahko samo Kijev odloči, kakšen mirovni sporazum in kakšna vsebina sta za državo sprejemljiva. Prepričana je, da gre pri konferenci za del daljšega procesa, katerega del bo zagotovo postala tudi Rusija. Na konferenci je nastopila tudi na omizju o humanitarnih vidikih, na katerem je posebej izpostavila skrb za otroke, ki so po njenem med najbolj ranljivimi v vojni. Ob tem je zagotovila, da si bo Slovenija aktivno prizadeva za pomoč otrokom, ujetim v vojni, ter izpostavila, da Slovenija aktivno podpira tudi duševno zdravje in psihosocialno oskrbo otrok in njihovih družin v Ukrajini. Slovenija skuša Ukrajino podpreti tudi na drugih področjih, med drugim je vlada nedavno sprejela sklep, da se Kijevu nameni do pet milijonov evrov za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč ter obnovo. Ukrajini je od začetka vojne poslala tudi več oklepnikov, bojnih vozil in drugega orožja. Pridružila se je tudi pobudi Češke za skupno nabavo streliva velikih kalibrov za Ukrajino.