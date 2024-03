Pirc Musarjeva in Duda: Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba

Pirc Musarjeva se je ob tem dotaknila tudi vojne v Gazi in obsodila vnovičen napad na ljudi, ki so v enklavi čakali na humanitarno pomoč. Ponovno je pozvala k prekinitvi ognja, spoštovanju humanitarnega prava ter izpustitvi talcev. Skupaj z Dudo pa sta podprla rešitev dveh držav.

Duda je medtem opozoril, da je znova zaživel ruski imperializem. Rusija po njegovem mnenju predstavlja resno grožnjo zvezi Nato. Da ne bi zaradi tega prišlo do novih vojaških konfliktov, pa je predlagal povečanje spodnje meje izdatkov za obrambo članic Nata s sedanjih dva na tri odstotke BDP.

Predsednica in predsednik sta na novinarski konferenci sporočila, da si obe državi še naprej prizadevata za mir v Ukrajini in jo bosta podpirali, dokler bo treba. Pirc Musarjeva je prepričana, da Ukrajina v tem trenutku potrebuje zlati našo vojaško pomoč. Dodala pa je še, da bo Kijev pomoč potreboval tudi, ko se bo vojna končala.

Nataša Pirc Musar in Andrzej Duda

Poljska bo prihodnje leto prevzela predsedovanje Svetu EU. Ena od njenih prednostnih nalog bo po besedah Dude pomoč državam Zahodnega Balkana na poti v EU, kar je Pirc Musarjeva tudi pozdravila. Spregovorila sta tudi o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Pirc Musarjeva je poudarila, da je Poljska pomembna partnerica Slovenije, lansko leto je namreč bila na devetem mestu trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

V luči tega je izpostavila številne možnosti za izboljšanje gospodarskega sodelovanja, predvsem na področju kibernetske varnosti in umetne inteligence. O tovrstnih priložnostih bosta gospodarski delegaciji obeh držav spregovorili v četrtek v Nordijskem centru Planica, kjer bo potekal slovensko-poljski gospodarski forum.

Protesti kmetov

Glede protestov poljskih kmetov, ki so prepričani, da ukrajinski proizvodi ne izpolnjujejo standardov EU in predstavljajo nelojalno konkurenco njihovim izdelkom na domačem trgu, je Duda prepričan, da ti niso ohromili odnosov med Varšavo in Kijevom. Spomnil je, da poljski kmetje s svojo proizvodnjo lahko zadovoljijo vse potrebe Poljske. Hkrati pa se je zavzel za reševanje tegob kmetov, zlasti na ravni EU.

Tudi slovenska predsednica je mnenja, da je proteste kmetov treba jemati izjemno resno. Prepričana je, da bi vsi kmetje na evropskem trgu morali nastopali pod enakimi pogoji, vključno z ukrajinskimi. Ob tem pa je opozorila na posledice podnebnih sprememb na prehransko varnost. "V Sloveniji se morda še ne zavedamo, kako zelo je kmetijstvo pomembno v luči podnebnih sprememb. To bo stalnica v prihodnje in kmetijske politike se bodo morale temu prilagoditi. Evropa je v preteklosti že bila lačna, mi pa si ne želimo, da bi se to ponovilo," je dodala.

Predsednika sta izpostavila tudi dobre odnose med državama. Pirc Musarjeva pa se je ob tem zahvalila Poljski za vso pomoč v času avgustovskih poplav v Sloveniji. Duda se bo danes sestal še s premierjem Robertom Golobom, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in predsednikom državnega sveta Markom Lotričem. V četrtek pa bosta predsednika nagovorila slovensko-gospodarski forum v Planici.