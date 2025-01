Pirc Musarjeva in Golob razpravljala na delovnem zajtrku

Golob je namreč konec novembra v intervjuju za STA v luči precej nizke javnomnenjske podpore stranki Gibanje Svoboda in vladi, ki jo izkazujejo ankete, napovedal zmanjšanje števila službenih poti v tujino. "Sem pa razumel sporočilo, zato sem odpovedal večino službenih poti v tujino in se bom prvenstveno posvečal temu, kako izboljšati položaj ljudi v Sloveniji. Po dogovoru s predsednico države bom tako večino obveznosti v tujini v prihodnjem letu prepustil njej," je napovedal ob oceni, da se trend javnomnenjske podpore že obrača.

V uradu predsednice republike so tedaj zanikali dogovor ali usklajevanje s premierjem Golobom glede mednarodnih dejavnosti v letošnjem letu. Kot so tedaj navedli, je premier le zaprosil za sestanek na to temo.