Slovenija

Pirc Musarjeva in Golob v bran Hohlerjevi

Ljubljana , 13. 03. 2026 16.08 pred 1 uro 3 min branja 42

Avtor:
A.K.
Beti Hohler

Predsednica republike in predsednik vlade sta napisala pismo v podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču in sodnici Beti Hohler.

Slovenska sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler se sooča s težkimi posledicami sankcij, uvedenimi proti njej s strani ZDA junija lani. Pismo v njeno podporo sta sopodpisala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob, naslovljeno pa je na predsednike oziroma voditelje držav in predsednike vlad držav članic EU ter tudi na predsednico Evropske komisije ter predsednika Evropskega sveta.

Kot je zapisano v pismu, je bilo mednarodno kazensko pravosodje oblikovano po grozotah druge svetovne vojne. Generacija, ki je ustanovila prva mednarodna kazenska sodišča, je razumela ker je sama doživela drugo možnost da za mir potrebujemo institucije, ki so dovolj močne, da mora pred njimi oblast odgovarjati za svoja dejanja. Mednarodno kazensko sodišče je živi izraz obljube nikoli več. Danes ga napadajo.

Beti Hohler
Beti Hohler
FOTO: Bobo

"Proti njegovim sodnikom in tožilcem so bili uvedeni prisilni ukrepi. Proti nekaterim sankcije, proti drugim kazenski postopki, proti nekaterim oboje. Med njimi so evropski državljani, tudi državljanka Slovenije, sodnica Beti Hohler. Proti sodnikom so bili ti ukrepI uvedeni, ker so opravljali svojo sodniško funkcijo in izdajali sodbe v zadevah, ki jih je obravnavalo to sodišče. Ker so sodniško službo opravljali v skladu s sodniško prisego. Posledice teh prisilnih ukrepov so hude in takojšnje. Omejitev potovanj, zaprtje bančnih računov, preklic kreditnih kartic, ustavitev finančnih transakcij, in to celo v nekaterih evropskih bankah. Neizplačana povračila zdravstvenega zavarovanja. Preklicani vizumi in zamrznjena sredstva. Poleg tega ti prisilni ukrepi ne prizadenejo samo uradnikov, proti katerim so uperjeni, ampak tudi njihove družine," piše v pismu podpore. 

Kot poudarjata, za zdaj odgovor Evrope ni sorazmeren resnosti razmer: "Prevečkrat je zaskrbljenost zaradi gospodarskih posledic prevladala nad načelno obrambo neodvisnosti sodstva in mednarodnega pravosodja. Načelnost je nujna za Evropsko unijo, ki zatrjuje, da podpira vladavino prava. Načelnost je nujna v času oboroženih spopadov, ko je kršeno mednarodno pravo, ko se žrtve najhujših kaznivih dejanj obračajo na Mednarodno kazensko sodišče v svojem zadnjem upanju, da bodo našle pravico. Ne smemo biti tiho, saj to dolgujemo tem žrtvam. To dolgujemo otrokom, ubitim v spopadih, v živo predvajanih na naših televizijskih zaslonih. Te žrtve si zaslužijo več, kot le odmerjene besede. Zaslužijo si Evropo, ki ukrepa in odločno zaščiti sodišče, da lahko opravilja svoje naloge."

Kot skleneta: "Ukrepati moramo zdaj, saj temeljne evropske vrednote nimajo cene. Takoj ko jo imajo, že iz lastne zgodovine vemo, kam to vodi. Dolgotrajnega miru ni brez pravičnosti. Stopiti moramo skupaj ter govoriti enotno, jasno in brez oklevanja. O neodvisnosti mednarodnih sodišč se ni dopustno pogajati. Prihodnje generacije bodo vprašale, ali smo ukrepali, ko sta bila ogrožena mednarodno pravosodje in vladavina prava. Zgodovina bo presojala naš odziv. Mi nameravamo biti na pravi strani zgodovine."

beti hohler pismo podpore

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ROMELS
13. 03. 2026 17.41
Tudi pametni ljudje so dostikrat nespametni.
Odgovori
0 0
NeXadileC
13. 03. 2026 17.40
Sodošče je bilo ustanovljeno, da služi ameriškim in drugim političnim interesom, tako kot Nürnberško tudi, in ne pravici, kot je zatrjevala uradna retorika.
Odgovori
0 0
peglezn
13. 03. 2026 17.38
zato, ker se par levakov počuti moralno superiornih, ga bo fasala cela Slovenija. Ja kaj ste pa mislili, da se bodo Ameri opravičili tipu, ki hodi kot posiljen bambi? al pa kleptomanki z rusko dačo?
Odgovori
+2
4 2
Julijann
13. 03. 2026 17.36
Pa kako je sploh do tega prišlo? Smo vendar ja v svetu spoštovana država ( po Golobovo)? Spoštovani naj bi bili potem tudi slovenski predstavniki. Smo spoštovani, ja, tako zelo, da se je vlada kar pokakala od strahu in ni dala svojega podpisa za tožbo proti Izraelu. Je le en klic prišel in vsako težo so izgubili dogodki pred tem. Tisto šopirjenje Goloba v ZN , ( ja, Natanjahu se je res " usral" od strahu in takoj prenehal) priznanje Palestine( sedaj so jim le žebelj zabili v to njihovo državo), pa Trumpa so takoj onemogočili , le dva vojaka smo poslali na Grenlandijo. V svetu ne pomenimo nič! Svet bo mogoče le spoznal kako koruptivno vlado imamo.
Odgovori
+0
3 3
NeXadileC
13. 03. 2026 17.41
Svet ve, ne skrbi, le zmeni se ne.
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
13. 03. 2026 17.32
vse slovenistanske politike je potrebno pozapreti in ključe odvžt v slovenski vodnjak XD
Odgovori
-1
2 3
Slovenska pomlad
13. 03. 2026 17.31
Janša=Netanyahu
Odgovori
+0
4 4
David Murn
13. 03. 2026 17.29
To je tragikomedija... Tragično je da take ljudi (ki mislijo da bodo premagali mline na veter) mi davkoplačevalci plačujemo... Komedija pa je ko gledaš ljidi ki jim verjamejo v to da jim bo uspelo...
Odgovori
+4
5 1
NeXadileC
13. 03. 2026 17.43
Ni komedija. To so heroji. Kot sem pisal, hipokrizija je postala toliko normalna, da hinavci poštene imajo za prozadete.
Odgovori
0 0
NeXadileC
13. 03. 2026 17.44
Bilo bi treba le njih plačevati, a ne hinavcev in lopovov
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
13. 03. 2026 17.28
SDS prisluškuje in snema vse,vzeli vam bodo svobodo,kot so jo za časa "Covida".
Odgovori
-3
5 8
peglezn
13. 03. 2026 17.29
zdaj imaš čas, da prijaviš - ko so še vse strukture leve.
Odgovori
+5
5 0
Pamir
13. 03. 2026 17.26
Domobrančki sds ubogajo Izraelce kot cucki. Vedo Izraelci kaj so počeli z njihovimi predniki.
Odgovori
-1
4 5
LevoDesniPles
13. 03. 2026 17.19
baje da je danes 100 amerikancev odtavalo v onostranstvo na smučanju v švici XD
Odgovori
+0
2 2
Tine990
13. 03. 2026 17.18
SEDAJ KONCNO VEMO ZAKAJ STA ROBI IN ALENKA ZGRADILA LUKSUZNI ZAPOR :)
Odgovori
+2
6 4
Tine990
13. 03. 2026 17.16
Kako lahko nekredibilen clovek, ki je osumljen podkupovanja, goljufanja, krsenja integritete, izvajanje politicnega pritiska, nezakonitega obvladovanja sodstva in policije,.... Daje pismo podpore??? Ali s tem želi povedati da sta istega kova???
Odgovori
+10
14 4
Slovenska pomlad
13. 03. 2026 17.16
SDS so judovski hlapci.
Odgovori
-10
7 17
H2OH
13. 03. 2026 17.15
Oprostite...ampak...nimamo mi diplomacije, zunanjega ministra? Naj se gre zmenit v ZDA, kako je s tem in ne jokaz EU, kaj vse se ji godi? Bodimo realni, ZDA dol visi za Haag, to sodišče in za sodnico ter ostalo kompanijo. To je nova realnost, ki štejeta le moč orožja in denarja. Lepo ste jim ploskali, zdaj ko pa rečeš besedo ali dve proti, si že sovražnik št. 1. Naši politiki pa nesposobni z Brusljem na čelu. Še Kitajska se nam smeji...
Odgovori
+6
8 2
Vakalunga
13. 03. 2026 17.15
Fajonova je že zaprla lape, ostali Kosovka, Musarca in seveda GOLOB pa še bodo..Slovence so naredili za garjave.
Odgovori
+7
12 5
Jermen
13. 03. 2026 17.12
To se pravi lahko delajoo pobijajo mucijo termobaricnebombe mecejo na otroke vbistvu karkoli po svetu ni jim para.. zakaj je izrael vedno zrtva? Ce je srz problema vsega tega
Odgovori
-7
4 11
Dragica Cegler
13. 03. 2026 17.10
Vsaj nekdo obstaja ,da utiša te rdeče pod gane.
Odgovori
+6
12 6
Pamir
13. 03. 2026 17.24
Misliš na sds rdeče komije? Drugih več ni.Volivci jih bodo utišali.
Odgovori
-4
3 7
dron
13. 03. 2026 17.26
Si danes rdečemu idolu opravila domaco nalogo, samo tako kot ti znaš?
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
13. 03. 2026 17.04
Ekstremni levičarji.
Odgovori
+11
17 6
Vakalunga
13. 03. 2026 17.00
To ni nobeno mednarodno sodišče trenutno nobeno ne obstaja..?? da smo si na jasnem na tole in na to samooklicano druščino para sodnikov se velesile poserjejo..)))... Prej bod ZDA stokle to para stranišče, kot bodo taki kot je ta, Musarca ali Golob koga obsodili..
Odgovori
+7
17 10
enapi
13. 03. 2026 17.03
Da smo si najasnem. Trump mora trohneti v celici.
Odgovori
-2
11 13
Čudovita zima
13. 03. 2026 17.00
Če naprej veš, da pet najmočnejših držav ne prizna tega sodišča zakaj potem rineš v takšno službo?
Odgovori
+9
15 6
Tir1
13. 03. 2026 17.27
Ker hočeš doseči vsaj nekaj pravice na svetu? Lahko pa smo hlapci
Odgovori
+0
3 3
