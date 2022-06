Pirc Musarjeva in Kosova v predsedniško tekmo. Kdo so protikandidati?

Nataša Pirc Musar, nekdanja novinarka, informacijska pooblaščenka, zdaj odvetnica, je danes razblinila vsa ugibanja. "Moja odločitev je, da kandidiram za predsednico Republike Slovenije. Lahko mi verjamete, da je to ena najtežjih odločitev v mojem življenju, ni lahka."

In na drugi strani je neuradne namige potrdila tudi Marta Kos, prav tako nekdanja novinarka, veleposlanica in zdaj podpredsednica vladajoče stranke. "Kandidirala bom, v ponedeljek bo Gibanje Svoboda na svojem kongresu odločalo o podpori moji kandidaturi, tako da odločitev še ni bila sprejeta s strani stranke," pravi.

Obe kandidatki sta vsaj na prvi pogled podobnih vrednot, ob tem celo sodelujeta, sta namreč soustanoviteljici združenja Ona ve za promocijo strokovnjakinj. "Z Natašo bijeva kar nekaj skupnih bojev, to je boj za enakost žensk, boj za javno televizijo, za demokracijo, za človekove pravice, tako da mislim, da bodo ljudje lažje našli kar naju ob tem tudi ločuje," še dodaja. "Jaz sem prepričana, da bova z Marto to predvolilno kampanjo vodili v ženskemu duhu in združenju primerno. A koncu naj seveda zmaga najboljši, tisto, kar si pa želim je poštena predvolilna tekma," dodaja Pirc Musarjeva.

In drugi kandidati? Za zdaj je tu še Ivo Vajgl, ki je bil dogovorjen, da ga za kandidata predlaga stranka SAB, a ta je izpadla iz parlamenta in se bo zlila v Gibanje Svoboda. A v predsedniško tekmo se je še vedno pripravljen podati. "Takrat, ko bomo formalno izvedli proces pridruževanja za katerega sem jaz glasoval. Tudi to je neke vrste skupna odločitev, v kolikor je še možnost in smiselno o tem govoriti," pravi.

Prav tako naj bi s podporo županskega kluba na volitve šel kočevski župan Vladimir Prebilič, več naj bi bilo znano v začetku julija. Veliko manj pa je jasnega na desnem političnem polu. Ljudmila Novak iz Nove Slovenije svoje odločitve še ni sporočila, a se ne zdi več zelo verjetna, tudi za SDS se še ne ve, koga bodo poslali v boj. Enako sicer odločitve o svojih kandidatih ali morebitni podpori kakšnemu ali kakšni zunaj stranke še nimata koalicijski SD in Levica.