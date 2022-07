Pirc Musarjeva in Logar o 'stricih iz ozadja' v predsedniški tekmi

Da bo volilna kampanja pred jesenskimi predsedniškimi volitvami zelo pestra in ostra, je jasno že zdaj. Ne kreše se samo med kandidati nasprotnih političnih polov, ampak tudi med tistimi, ki nagovarjajo podoben bazen volivcev. A pomembno vlogo kot kaže igrajo tudi podporniki, strici iz ozadja. V primeru Nataše Pirc Musar nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Tuerk, Anžeta Logarja, ki bo prav tako kandidiral s podpisi, podpira SDS Janeza Janše, v primeru Marte Kos pa ji trdno ob strani stoji predsednik vlade Robert Golob. V 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala po javnomnenjskih anketah najvišje uvrščena kandidata - Pirc Musarjeva in Logar.