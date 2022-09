Logar se ne ukvarja s protikandidati, Pirc Musarjeva prepričana, da ga lahko premaga

Zakaj bi bila boljša predsednica? Kot na vprašanje odgovarja Nataša Pirc Musar: " Moja prednost je nedvomno nestrankarstvo, nikoli nisem bila v nobeni stranki, niti v partiji ne. Skratka nimam nahrbtnika, menim, da je ravno to izjemno pomembno za to pozicijo." Anže Logar na to odgovarja, da je funkcija predsednika, funkcija vseh državljank in državljanov, in nekdo, ki ima politične izkušnje, ki zna med različnimi pogledi poiskati skupni imenovalec, ima po njegovem mnenju prednost pri opravljanju predsedniške funkcije: " Če ste dobro pregledali zgodovino, so bili uspešnejši tisti predsedniki, ki so izhajali iz političnih strank." Ravno na poziciji predsednika republike je zelo pomembno, da je predsednica vrhovni branik ustave, pa tej tezi nasprotuje Pirc Musarjeva. Logar je odgovoril, da je vrhovni branik ustave Ustavno sodišče in da je najboljši predsednik tisti, ki so ga večinsko izvolili volivci in volivke.

Se strinjate z Janezom Janšo, da mora Golobova vlada urejati odnose z italijansko novo vlado brez ideoloških blodenj? " Vsaka slovenska vlada se mora potruditi sodelovati z vlado sosede, nikakor pa ne smemo pozabiti, da gre pri Bratih Italije za postfašistično stranko, veliko izjav je šlo v smer, ki grozi naši narodni skupnosti v zamejstvu, pri njih je čutiti strah. Pri tej stranki nedvomno gre za odmik od evropskih enot, evropske vrednote pa so nekaj, kar se mi zdi vredno in pomembno zagovarjati," je odgovorila Pirc Musarjeva.

Logar odgovarja, da so na koncu volivci tisti, ki odločajo, verjame, da se bodo ljudje odločili na podlagi programa, ne pa na podlagi etiketiranja. O Kučanu je povedal, da ga osebno ne pozna, da se nikoli nista niti rokovala. Dodal je, da si vsi, ki so opravljali funkcije v državi, zaslužijo spoštovanje.

Pirc Musarjeva pravi, da je vesela, da jo podpirata dva nekdanja predsednika. Nedostojno se ji zdi to, da nekdanje predsednike praktično vržemo v koš za smeti in ne porabimo njihovega znanja: " Če bom izvoljena , se bom posvetovala z vsemi nekdanjimi predsedniki, med njimi je prav gospod Kučan tisti, ki je doslej zmagal v prvem krogu. Vsekakor imam raje podporo Kučana kot Janše."

Pa je Pirc Musarjeva res neodvisna kandidatka, podprl jo je namreč Milan Kučan ? Kot odgovarja Logar, " gre za človeka z veliko političnimi izkušnjami in predsedniška kandidatka je velikokrat poudarila, da je počaščena, da ima njegovo podporo, zraven pa ima še podporo dveh strank. Sam pa imam podporo le ene stranke, zato menim, da je to relativno izhodišče, ki oba kandidata postavlja v isto zakonsko osnovo."

Logar je na to odgovoril, da je Italija druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije in da je turistično ena izmed najpomembnejših partneric, zato si mora slovenska vlada prizadevati za tesne odnose z Italijo. Na vprašanje, ali torej meni, da gre za postfašistično stranko, odgovarja, da je treba počakati, kakšne ukrepe bodo sprejeli: "Če bi se pojavile bojazni, da se predstavnikom manjšine krati kakršnekoli pravice, sem prepričan, da bi vlada odreagirala ostro in tudi sam bi ostro reagiral."

Vlada je odstopila od nakupa osemkolesnikov Boxer, zaradi katerih bo treba iz proračuna plačati 70 milijonov evrov kazni zaradi odstopa od pogodbe. Vlada pravi, da bomo s tem privarčevali najmanj 400 milijonov evrov. S tem bi oblikovali srednjo bataljonsko skupino. Se kandidatoma zdi takšna poteza vlade upravičena? Pirc Musarjeva je prepričana, da za odpovedjo pogodbe stoji konkretna analiza, kot je dejala, je dejstvo, da slovenska vojska potrebuje te oklepnike, je pa, kot pravi, vendarle treba poudariti, da se mi zdi moralno nesprejemljivo, da je minister Tonin to pogodbo podpisal tik pred predajo oblasti, po izteku mandata. Logar je dejal, "da je bila ta zaveza sprejeta že v času vlade Mira Cerarja, tu najbolj zaostajamo in tudi Nato nas je jasno opozoril, da mora Slovenija povečati investicije v ta namen. Mi smo obljubo dali, še vedno ne izpolnjujemo pogojev, vlada pa naj bi odločitev šele sprejela proti koncu leta. Pravi, da v kolikor ima vlada načrt B, je vlada prevzela to odgovornost, vprašanje je, kakšna bo škoda, tako finančna kot v obliki izgubljenega ugleda."

Pirc Musarjeva je na vprašanje, da je skupaj z možem delala v Aktiva Grup Darka Horvata, ki je za sabo pustilo dolgove, ki jih pokrivamo davkoplačevalci, na vprašanje, ali misli, da jo to, da ni vedela za nečedne posle, res razrešuje vse odgovornosti do ljudi, ki jih je prvi mož oškodoval, odgovarila: "Absolutno da, vsa ta oškodovanja so se zgodila potem, ko sva z možem zapustila Aktivo. Midva s posli Darka Horvata nisva imela nič. Povedala sem že, da meni način delovanja skupine ni bil blizu, zato sem tudi kmalu odšla."

Na vprašanje, ali je svojega moža Aleša Musarja zamenjala na vrhu vašega štaba, ker se je zbala, da bi ji utegnilo njegovo delo kot poslovnežu škoditi v predvolilni kampanji, nazadnje je bil solastnik podjetja ST Hammer na britanskem otoku Jersey, ki je ena od bolj znanih davčnih oaz, Pirc Musarjeva odgovarja, da vsa njegova podjetja poslujejo povsem transparentno. Kot trdi, je vse davke plačal v Sloveniji. Na vprašanje, zakaj je imelo njegovo podjetje sedež v davčni oazi, je odgovorila, da je to vprašanje zanj. Na vprašanje, ali se torej strinja s tem, da imajo slovenski podjetniki sedeže v davčnih oazah, je odgovorila, da to ni nič nezakonitega in da se je treba vprašati o slovenski davčni politiki za slovensko gospodarstvo: "Vsak gospodarstvenik vam bo povedal, da slovensko davčno okolje ni predvidljivo." Na vprašanje, zakaj ne odstopi iz stranke SDS, Logar odgovarja, da je ponosen na svoje delo v stranki. Kot pravi, bi ali zamrznil ali izstopil iz stranke, če bi bil izvoljen za predsednika.

Nataša Pirc Musar glede novega konkurenta za predsednika Milana Brgleza pravi, da je vesela vstopa vsakega kandidata. Pri tem pa je dodala, da ne verjame v Brglezovo domnevno neodvisno držo. "Soočenja bodo pokazala, kako močan je v argumentih. S tezo, da je nestrankarski kandidat, bo težko prišel skozi." Logar pa je dejal, da se z ostalimi kandidati do sedaj ni ukvarjal in se tudi v nadaljevanju ne misli. "To kampanjo uporabjam, da predstavljam svoj program. Veliko sem na terenu. Veselim se te kampanje. Tisto, ki bo bolje predstavil svoje argumente, se bo usedel na Erjavčevo."

Glede predsednikovanja Boruta Pahorja imata kandidata, ki jima najbolje kažejo ankete diametralno mnenje. Pirc Musarjeva pravi, da je premalo resno jemal svojo vlogo moralne avtoritete, tudi pri branjenju ustave in ustavnih pravic. "V ključnih trenutkih je bil tiho. Če si tiho, si sam odgovoren za zdrs vrednot. Ne bojim se biti moralna avtoriteta. Je pa gospod Pahor storil marsikaj dobrega. Toda neodvisno držo je poskušal zadržati v najbolj temačnih trenutkih slovenske demokracije." Logar pravi, da je bil Pahor večinsko izvoljen dvakrat in da to zagotovo ima težo. "V njemu so volivci prepoznali nekoga, ki lahko vodi Slovenijo na tej funkciji. V svojem programu bi šel še korak dlje. Institucionaliziral bi dialog med ključnimi igralci na parlamentarnem delu, torej med strankami. Da tista vprašanja, ki so ključna za razvoj Slovenije, v dialogu rešimo med ljudmi, ki drugače ne bi sedeli za skupno mizo."