Pirc Musarjeva: Vstop Hrvaške v schengen je darilo Evropi

Predsednico Natašo Pirc Musar sta pred stavbo mejnega prehoda Obrežje/Bregana pričakala hrvaški premier Andrej Plenković in Ursula von der Leyen. Pirc Musarjevo na slovesnosti spremlja zunanja ministrica Tanja Fajon.

Sledilo je trilateralno srečanje Slovenije, Hrvaške in Evropske komisije, Pirc Musarjeva pa bo ob koncu obiska opravila tudi pogovor s predsednico Evropske komisije.

Slovenska predsednica je povedala, da gre za darilo Evropi. "To je moj prvi obisk v vlogi predsednice Slovenije. To je darilo Evropi. Čestitala bi vsem državljanom Republike Hrvaške za vstop v schengen in evroombočje," je povedala. "Vaši državljani so lahko ponosni na pot, ki jo je prehodila Hrvaška."

Hrvaška je ob polnoči vstopila v schengensko območje, s čimer je odpravljen nadzor na meji s Slovenijo. Vstop Hrvaške v schengen sta z dvigom zapornic na mejnem prehodu Obrežje in prižigom zelene luči na semaforju, ki dovoljuje prehod meje, simbolično oznanila pristojna ministra Slovenije in Hrvaške, Sanja Ajanović Hovnik in Davor Božinović.