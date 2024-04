Pirc Musarjeva poudarila nujnost reforme Združenih narodov

Kot je dejala Nataša Pirc Musar , sama sicer mirno spi, ker se zaveda, kako srčni vojaki in vojakinje v Sloveniji nosijo vojaško uniformo, vendar pa jo kot predsednico države skrbi širša geopolitična slika.

"Nisem zadovoljna s tem, da Organizacija združenih narodov ne more pokazati tiste svoje vloge, zaradi katere je bila ustanovljena," je dejala. Dodala je, da je ZN kljub temu edina multilateralna organizacija, kjer se lahko pogovarjamo in se moramo pogovarjati o vojni in miru.

V luči vojn po svetu je poudarila, da bo morala mednarodna skupnost "enkrat ugrizniti tudi v kislo jabolko celovite reforme" Združenih narodov in da se o tem veliko pogovarja s kolegicami in kolegi predsedniki po svetu.

"Nekdo bo moral enkrat povedati bobu bob, da ne teptanje s pestmi po mizi, ampak teptanje z vetom po mizi Varnostnega sveta ne pelje v rešitve, ki si jih države, ki so v vojnah, zaslužijo in želijo," je dejala predsednica. Opozorila je še, da nenazadnje vsaka vojna prinaša težave tudi tistim državam, ki živijo v miru.

Predsednici republike sta danes v vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi letno poročilo o pripravljenosti SV v letu 2023 predstavila minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik generalštaba SV Robert Glavaš.