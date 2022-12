Pirc Musarjeva kazensko ovadena zaradi ponarejanja listin?

Kot smo že poročali, je bila Nataša Pirc Musar v letu 2015 izvoljena za predsednico Rdečega križa Slovenije, po poročanju Reporterja pa je že dober mesec kasneje njen zavod Info Hiša Rdečemu križu izdal račun za storitev pravnega svetovanja v vrednosti 778 evrov.

Portal je poročal, da svetovanje v resnicini bilo izvedeno, šlo je za fiktiven, lažen račun oz. poskus, da bi RKS na ta način Musarjevi za njeno poslovodenje v tej humanitarni organizaciji plačal honorar. Pirc Musarjeva je takrat za naš portal pojasnila, da je šlo za plačilo honorarja, ki je pripadal predsednici in je znašal 500 evrov neto na mesec.

A težava ni v honoraju, ki ji je pripadal in ga je iz 1000 evrov celo prepolovila, pač pa v izdaji fiktivnega računa njenega zavoda. RKS bi namreč moral od celotnega zneska "odvesti" prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in dohodnino. Ko pa so plačali 778 evrov na račun zavoda Musarjeve za fiktivne storitve, je šlo dejansko za 778 evrov neto. To pomeni, da ni bilo nobenega odvajanja za prispevke in nobene dohodnine. Država je bila oškodovana za dohodnino, ZPIZ in ZZZS pa za prispevke.