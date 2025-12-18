Naslovnica
Slovenija

Pirc Musarjeva med pravniki z največ vpliva v 2025

Ljubljana, 18. 12. 2025 15.34 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
D. S. STA
10 najvplivnejših pravnikov v 2025

Najvplivnejši pravniki letošnjega leta so po mnenju strokovne in splošne javnosti Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Miro Cerar, Šime Ivanjko, Klemen Jaklič, Igor Kaučič, Marijan Papež, Nataša Pirc Musar, Miha Šepec in Jan Zobec.

Na 25. izboru desetih najvplivnejših pravnikov, ki že tradicionalno poteka v dveh delih, se je izmed dvajsetih finalistov med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov, ki so do 25. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. Letos sta v deseterico izbrani dve pravnici.

Kot so sporočili organizatorji, družba LEXPERA, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, so v prvem delu izbora prejeli več kot 60 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili po mnenju pravne in širše javnosti letos pri svojem strokovnem delu posebno prizadevni in prodorni.

V drugem delu so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed dvajsetih finalistov. Tokrat so zbrali kar okoli 8000 glasov, vsak glasovalec pa je lahko oddal glas le enkrat.

Prejeli so tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih gre razbrati, da so predlagani pravniki prepričali predvsem s strokovnostjo, razumnostjo, načelnostjo, pokončno držo, profesionalnostjo, zaupanjem, doslednostjo in sposobnostjo poslušanja.

Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih krogov, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah, so sporočili organizatorji.

Odkar poteka izbor se je na izborih zvrstilo 66 pravnikov, med njimi 21 žensk in 45 moških. Največkrat, kar 22-krat, je bil izbran Miro Cerar, sledita Marko Pavliha, ki je bil izbran 18-krat, ter nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je bila izbrana 15-krat. Pri ženskih predstavnicah je bila med največkrat imenovanimi tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je bila tokrat izbrana že desetič.

pravniki najvplivnejši 2025 predsednica pirc musar

