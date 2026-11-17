V popoldanskem delu obiska je predsednico v Buckinghamski palači sprejel kralj Karel III. Obisk poteka v letu, ko Slovenija zaznamuje 35. obletnico osamosvojitve in samostojnosti ter 35. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama, kar mu daje poseben simbolni in diplomatski pomen. Gre za prvo avdienco predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar pri kralju Karlu III. v času njegovega kraljevanja. Predsednica se je sicer udeležila tudi njegovega kronanja maja 2023, so spomnili v kabinetu predsednice.

V pogovoru s predsednikom spodnjega doma sta sogovornika obeležila 35 let diplomatskih odnosov ter potrdila odlične in prijateljske vezi med Slovenijo in Združenim kraljestvom. Pri tem sta izpostavila skupne vrednote in interese, ki državi povezujejo tudi v mednarodnih organizacijah. Izmenjala sta poglede o aktualnih mednarodnih temah, med drugim o vojni v Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter vprašanjih Zahodnega Balkana, so sporočili iz kabineta predsednice.

Spregovorila sta tudi o pomenu čebel in opraševalcev, ki imajo posebno mesto tako v slovenski tradiciji kot v osebnem grbu sira Lindsayja Hoyla. Predsednica republike je ob tem spomnila, da bo prihodnje leto minilo deset let, odkar je Generalna skupščina OZN na pobudo Slovenije razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.