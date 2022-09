Pirc Musarjeva na ostre besede Breclja: Nikakor ni šlo za grožnje

Pred dnevi je znani onkolog dr. Erik Brecelj v intervjuju povedal, da mu je kandidatka za predsednico Republike Slovenije Nataša Pirc Musar pošiljala grozilna pisma, ko je opozarjal na kriminal v zdravstvu. Najprej so se odzvali v odvetniški pisarni Pirc Musar & Lemut Strle, kjer so zapisali, da v omenjenem primeru ni šlo za grožnje, temveč da so v zastopstvu njihovih strank le naslovili Breclja s pozivom k spoštovanju njihovih pravic. Sedaj se je odzvala še Nataša Pirc Musar sama, ki je zapisala, da od kandidature ne bo odstopila in da Breclju ni grozila, ter ga pozvala, naj razkrije vsebino pisem.

icon-expand Izjave Breclja po mnenju Pirc Musarjeve spadajo " v neke druge čase". FOTO: Damjan Žibert Skupina, ki me je do sedaj redno napadala z neresnicami in namigovanji, v medijih pripravlja nove napade, je v odzivu zapisala Pirc Musarjeva. "Očitno je prvo orodje meni neznanih oseb, ki želijo na vsak način preprečiti mojo kandidaturo za predsednico, gospod Erik Brecelj, nedvomno vrhunski zdravnik in poznavalec zdravstvenega področja," je še zapisala kandidatka za predsednico države. Kot pojasnjuje Pirc Musarjeva, so v odvetniški pisarni pred več kot dvema letoma v zastopstvu svojih strank naslovili Breclja s pozivom k spoštovanju njihovih pravic. Po njenem mnenju ni šlo za grožnje, niti za njeno osebno pisanje njemu. Sedaj je Breclja pozvala, naj razkrije vsebino pisem, saj jih sama brez soglasja strank ne more. icon-expand Breclja je pozvala, naj razkrije vsebino pisem. FOTO: POP TV Od kandidature ne bo odstopila V tekmi za predsednico države bo vztrajala, saj da ni nikomur grozila in ker "gre za demokraciji nedostojno zahtevo, da funkcijo, ki je opredeljena v ustavi in na katero svojega predstavnika izvolijo državljani na demokratičnih volitvah, enostavno ukineš, ker ti izvoljena oseba ni pogodu. " Izjava Breclja, da bi bilo treba funkcijo predsednika države v primeru, da bi bila izvoljena Pirc Musarjeva, ukiniti, pa da spada v neke druge čase in neko drugo ureditev, je še zapisala. PREBERI ŠE Dr. Brecelj o grozilnih pismih Pirc Musarjeve, v odvetniški pisarni to zanikajo "Ona je tam, kjer se ji splača" Brecelj je večkrat razkrival sporne posle v zdravstvu. V intervjuju za Svet24 je dejal, da v predsedniški tekmi Pirc Musar ne uživa njegovega zaupanja, saj da mu je "pravi obraz" pokazala, ko mu je, ko je skušal opozoriti na kriminal in korupcijo v zdravstvu, pošiljala "grozilna pisma in dobesedno grozila, da bo ukrepala proti meni. Če bo izvoljena, pa bo poudarjala, kako se bori za zdravstvo in da ima ničelno toleranco do korupcije. Ampak ona je tam, kjer se ji splača." Poudaril je še, da upa, da Pirc Musarjeva ne bo izvoljena za predsednico Republike Slovenije.