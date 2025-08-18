Pirc Musarjeva na proslavo v Beltince s policijskim helikopterjem

Medtem ko državljanom v kolonah vsakodnevno zmanjkuje potrpljenja, predsednica države Nataša Pirc Musar na dogodke leti s helikopterjem. To del javnosti, pa tudi poslanci največje opozicijske stranke, očitajo predsednici, ker je na sobotno proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki je potekala v Beltincih, pripotovala s policijskim helikopterjem, potem pa jo je helikopter odpeljal še nazaj na morje. Urad predsednice odgovarja, da so se za tak, kot pravijo, "varnostni ukrep" odločili varnostniki predsednice zaradi operativno taktičnih razlogov, odobrilo pa ga je vodstvo Policije.

Namesto prebijanja v gneči na naših cestah je predsednica države s policijskim helikopterjem letela na proslavo: najprej iz Portoroža do Beltincev zaradi operativno taktičnih razlogov in nato še enkrat v obratni smeri. Urad predsednice na očitke v javnosti odgovarja, da se predsednica varovanju ne more odpovedati in da to poteka 24 ur na dan vse dni v tednu ter da se je proslave udeležila v času, ko koristi letni dopust, ki ga je v soboto zaradi poti prekinila. "Varnostniki predsednice so zaradi operativno taktičnih razlogov, izvedbe varnostnega ukrepa, po predpisanem postopku zaprosili Policijo za uporabo policijskega helikopterja, ki ga je vodstvo Policije tudi odobrilo," so pojasnili v Uradu, kot je prvi poročal Požareport. Policija pa še dodaja, da tovrstni prevozi niso privilegij, temveč del sistema za zagotavljanje varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij.

Prevoz predsednice države FOTO: POP TV icon-expand

"Helikopterski prevoz se uporabi v izjemnih primerih, ko to narekujejo objektivne okoliščine - kot so časovna učinkovitost, prometne razmere, geografske značilnosti ter zahteve varnostnega protokola". "V konkretni situaciji so bili ti pogoji izpolnjeni, odločitev pa je bila sprejeta na podlagi strokovne ocene za to pristojnih služb," so še sporočili iz Policije. "Zračni prevoz je med najvarnejšimi oblikami transporta, saj se tveganja, povezana s prometnimi nesrečami, zastoji na cestah in drugimi nepredvidenimi dogodki, v zelo veliki meri izločijo. Poleg tega helikopterji Policije nudijo visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti, saj gre za moderne zrakoplove, ki so opremljeni z najsodobnejšo navigacijsko in varnostno opremo in prilagojeni tudi delu Centra za varovanje in zaščito," so za oddajo 24UR pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU) in dodali, da so taka zaprosila Centra zelo redka. O uporabi policijskega helikopterja za potrebe varovanih oseb, državnih organov in organizacij ter mednarodnih organizacij odloča generalni direktor Policije ali oseba, ki ga nadomešča, in sicer po ustaljenem postopku, še pojasnjujejo na GPU.

SDS, NSi in SD pozivajo k razveljavitvi razpisa

Prav helikopterji v barvah policije so sicer postali tudi nov razlog za napetosti med koalicijskimi partnerji. Po končanem razpisu in izbiri podjetja Leonardo, ki bo Sloveniji za dva helikopterja izstavil račun za skoraj 32 milijonov evrov, Socialni demokrati zdaj, tako kot opozicijski SDS in NSi, ministra pozivajo, naj razpis razveljavi.