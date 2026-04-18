Slovenija

Pirc Musarjeva na srečanju z Edoganom tudi o vojni na Bližnjem vzhodu

Antalya, 18. 04. 2026 13.34 pred 10 dnevi 2 min branja 16

Avtor:
STA M.S.
Nataša Pirc Musar in Erdogan

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v Antalyi na dvostranskem srečanju s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom opozorila na globalne posledice nadaljnje zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Pirc Musar in Erdogan sta potrdila dobre odnose med državama, posebno pozornost pa sta namenila tudi gospodarskemu sodelovanju.

Nataša Pirc Musar je glede razmer na Bližnjem vzhodu poudarila, da nadaljnja vojaška eskalacija predstavlja resno grožnjo regionalni in globalni stabilnosti, so sporočili iz urada predsednice republike.

Edini pravi usmeritvi sta po njenih besedah zaščita civilnega prebivalstva in diplomacija. Obenem je opozorila, da konflikt presega regionalne okvire, saj vpliva tudi na energetske trge, pomorske poti in globalne dobavne verige.

Pirc Musarjeva in Recep Tayyip Erdogan sta po navedbah urada predsednice izmenjala tudi poglede o vlogi Združenih narodov in reformi Varnostnega sveta ZN, posebno pozornost pa sta namenila gospodarskemu sodelovanju. Blagovna menjava med državama še naprej raste, vse bolj pa se krepijo tudi možnosti sodelovanja na področjih logistike, gradbeništva, turizma, avtomobilske in obrambne industrije ter zelenih tehnologij.

Predsednica republike je ob tem posebej izpostavila strateški pomen Luke Koper kot učinkovite logistične povezave za turško gospodarstvo z evropskimi trgi ter pozdravila vse boljšo letalsko povezanost med Ljubljano in Istanbulom.

Nataša Pirc Musar s turškim zunanjim ministrom Hakanom Fidanom
FOTO: Profimedia

Voditelja sta potrdila tudi dobre in prijateljske odnose med državama, ki temeljijo na strateškem partnerstvu iz leta 2011 ter akcijskem načrtu iz leta 2024. Ob tem je predsednica izrazila interes za pripravo novega akcijskega načrta za nadaljnjo krepitev sodelovanja, saj veljavnost sedanjega kmalu poteče.

Pirc Musar se je z Erdoganom srečala ob robu letošnjega diplomatskega foruma v Antalyi, ki se ga je udeležila že v petek. Forum poteka enkrat letno od leta 2021, organizira pa ga turško zunanje ministrstvo pod pokroviteljstvom predsednika države. Združuje politične voditelje, diplomate, strokovnjake in akademike, večinoma iz držav Bližnjega vzhoda. Leta 2022 se ga je še kot predsednik udeležil tudi Borut Pahor.

nataša pirc musar turčija erdogan
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
WHITE BOY
19. 04. 2026 09.01
pomoje Erdogan komaj zadrzuje smeh ob tej krofu podobnem bitju katera naj bi bila predsednica slovenije
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
18. 04. 2026 20.58
Torej musa v turčijo copatar rusofil stevanović pa v rusijo k diktatorju putinu.Kaka bo usoda slovenije pa ni težko zaključiti.
Odgovori
+1
2 1
Maribor?an 1
18. 04. 2026 20.48
Vidim da rabi neko garderobo zato pa je tam kjer je
Odgovori
+4
4 0
neodvisen
18. 04. 2026 16.38
Tudi ona je predstavnik bogate tajkunske elite, kot golob. Pravijo, gliha vkup štriha.
Odgovori
+11
11 0
ap100
18. 04. 2026 16.19
pirc musarjeva se dobiva z erdoganom?, ta pa res nima nobene morale
Odgovori
+10
10 0
St. Gallen
18. 04. 2026 19.54
Da bi vsaj direktno linijo Lj- Gazipasa porihtala
Odgovori
+3
3 0
Petur
18. 04. 2026 16.09
je pa ni v kot posedel kakor fonderco...to je že nekaj .
Odgovori
+5
6 1
jernam
18. 04. 2026 15.25
A ni enkrat rekla, da je diktator in ga ne mara?
Odgovori
+17
17 0
Yon Dan
18. 04. 2026 15.02
Sem mislil, da bo ustanovila Rdeči križ v Turčiji, iz katerega bi kradla kot v Sloveniji.
Odgovori
+15
15 0
Nightingale
18. 04. 2026 14.57
Vojaška strokovnjakinja rešuje globalni konflikt...
Odgovori
+11
11 0
Delavec_Slo
18. 04. 2026 17.43
Kot strokovnjakinja za pravo,človekove pravice....
Odgovori
-4
0 4
ActiveS
18. 04. 2026 14.48
Kršenje mednarodnega prava se nadaljuje. DNovinarka ki je raziskovala medarodno pravo ga zdaj sistematično krši še naprej...
Odgovori
+14
14 0
Delavec_Slo
18. 04. 2026 14.41
A NE BI RAJE REŠEVALA ARBITRAŽO, AJA SI NESPOSOBNA- KOLIKO DNI SI ŠE NA PRESTOLU!
Odgovori
+16
17 1
2mt8
18. 04. 2026 14.24
Kaj pa ona ve, kaj je vojna na bližnjem vzhodu? 🤣
Odgovori
+12
12 0
JApajaDAja
18. 04. 2026 14.11
zakaj ni na shodu levičarjev v barceloni...pv burekjem rabi močno oporo.....
Odgovori
+11
11 0
St. Gallen
18. 04. 2026 14.05
Ok, barvno je usklajeno
Odgovori
+8
8 0
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
