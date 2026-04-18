Pirc Musarjeva na srečanju z Edoganom tudi o vojni na Bližnjem vzhodu

Nataša Pirc Musar je glede razmer na Bližnjem vzhodu poudarila, da nadaljnja vojaška eskalacija predstavlja resno grožnjo regionalni in globalni stabilnosti, so sporočili iz urada predsednice republike.

Edini pravi usmeritvi sta po njenih besedah zaščita civilnega prebivalstva in diplomacija. Obenem je opozorila, da konflikt presega regionalne okvire, saj vpliva tudi na energetske trge, pomorske poti in globalne dobavne verige.

Pirc Musarjeva in Recep Tayyip Erdogan sta po navedbah urada predsednice izmenjala tudi poglede o vlogi Združenih narodov in reformi Varnostnega sveta ZN, posebno pozornost pa sta namenila gospodarskemu sodelovanju. Blagovna menjava med državama še naprej raste, vse bolj pa se krepijo tudi možnosti sodelovanja na področjih logistike, gradbeništva, turizma, avtomobilske in obrambne industrije ter zelenih tehnologij.

Predsednica republike je ob tem posebej izpostavila strateški pomen Luke Koper kot učinkovite logistične povezave za turško gospodarstvo z evropskimi trgi ter pozdravila vse boljšo letalsko povezanost med Ljubljano in Istanbulom.