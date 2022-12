Pirc Musarjeva: Naj bo leto 2023 leto pozitivizma, zdravja, veselja in prijaznosti

Nataša Pirc Musar v svoji poslanici ob novem letu ugotavlja, da je bilo leto 2022 leto solidarnosti, aktivnih državljank in državljanov, poguma in boja za pravičnost. "Bilo je leto športnih uspehov, prebojev v znanosti, medicini in odličnosti v kulturi. Leto, ko smo v Sloveniji ženske skočile daleč in splezale visoko. Najprej Urša Bogataj in Janja Garnbret, za njimi ženske v politiki. In bilo je leto tihih porazov in odhodov. Letos nas je zapustil veliki Boris Pahor, človek, ki je videl največje strahote 20. stoletja in pred njimi svaril v 21. stoletju. A so ga številni preslišali. Premnogi so letos premladi umirali zaradi vojn in nasilja ne le na vzhodu Evrope, tudi drugod po svetu."

Leto 2022 je bilo tudi leto, ko je narava spet pokazala svojo moč, opominja Pirc Musarjeva. "Suša in požari, ki so divjali na Krasu, so prinesli strah pred mogočnostjo naravnih nesreč in ponos ob odzivu prostovoljnih gasilcev in gasilk, prebivalk in prebivalcev Slovenije. Požar na Krasu je uničil rastje na Krasu, a prinesel spoznanje, da v vsakem od nas lahko zraste nekaj velikega. Spoznanje, kako solidarni in srčni smo. Prinesel spoznanje o velikem srcu v sicer geografsko majhni državi."