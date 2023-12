Pirc Musarjeva: Slovenija bo podnebno varnost uvrstila na vrh programa

"Če ne zavarujemo podnebja, ne moremo nahraniti ljudi in preprečiti nastanka vse več konfliktov," je dejala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar na konferenci Organizacije združenih narodov o podnebnih spremembah. Napovedala je tudi, da bo Slovenija podnebno varnost uvrstila na vrh svojega programa, vključno s prehransko varnostjo.

Pirc Musarjeva zaključuje svojo udeležbo na 28. konferenci Organizacije združenih narodov o podnebnih spremembah (COP28), danes pa je nastopila kot osrednja govornica na spremljevalnem dogodku Krepitev celovitih ukrepov za obravnavo podhranjenosti in podnebnih sprememb: medgeneracijski dialog presečne narave. "Različni konflikti po svetu nas ostro opominjajo, da okolja in hrane nikoli ne bi smeli uporabljati kot vojnega orožja. Mednarodna skupnost mora takšne poskuse najostreje obsoditi in sankcionirati – predvsem pa preprečiti," je opozorila. Na dogodku so voditelji razpravljali tudi o pospešitvi ukrepanja na področju vode in podnebja, Slovenija pa je v svetu prepoznana kot ena izmed redkih držav, ki ima pravico do čiste vode vpisano v ustavo.

icon-expand Nagovor predsednice Nataše Pirc Musar FOTO: Daniel Novakovič STA

Zavzela se je tudi za redne medvladne konference o vodi, čimprejšnje imenovanje posebnega odposlanca Združenih narodov za vodo, k čemur je pozvala že marca letos v New Yorku, ter sprejetje strategije Združenih narodov za vodo. Napovedala je tudi, da bo Slovenija podnebno varnost uvrstila na vrh programa, ob tem pa izpostavila čebelarstvo kot odličen primer celostnega pristopa k ekosistemom, hrani in miru, saj so edinstveno uspešno sredstvo za opolnomočenje ranljivih družbenih skupin na nestabilnih območjih, ki so jih prizadeli konflikti. "Ob predstavitvi Deklaracije o podnebju, pomoči, okrevanju in miru čez eno uro bo Slovenija najavila svoj največji razvojni projekt v zgodovini, s katerim bo skupnostim na nestabilnih čezmejnih afriških območjih pomagala pri prilagajanju podnebnim spremembam z obnovo ekosistemov in čebelarstvom," je sporočila.

